МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ

МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ - российский вое­на­чаль­ник, один из ру­ко­во­ди­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния, генерал-лейтенант (1914 год).

Из дво­рян. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище (1886 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­демию ГШ (1892 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. На во­енной служ­бе с 1884 года. В 1886-1889 годах слу­жил в лейб-гвардейском Гусар­ском пол­ку. В 1897-1901 годах во­енный агент (ат­та­ше) Российской им­пе­рии в Бель­гии и Ни­дер­лан­дах, в 1901-1907 годах - в Ита­лии. В 1908-1909 годах командир 7-го Бе­ло­русского гу­сар­ско­го пол­ка, в 1909-1910 годах 2-й обер-квар­тир­мей­стер Главного управ­ле­ния ГШ. В 1910-1912 годах начальник Ни­ко­ла­ев­ско­го кавалерийского училища, в 1912-1914 годах начальник шта­ба Мо­с­ков­ско­го ВО. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны : начальник шта­ба 5-й (1914 год) и 12-й (1915-1916 годы) ар­мий, в 1916-1917 годах командир 26-го ар­мей­ско­го кор­пу­са Осо­бой ар­мии, дей­ст­во­вав­ше­го в Ру­мы­нии. В апреле 1917 года аре­сто­ван сол­да­та­ми за при­каз чи­нам кор­пу­са снять крас­ные бан­ты (при аре­сте ра­нен) и под кон­во­ем от­прав­лен в Пет­ро­град, где ос­во­бо­ж­дён. С осе­ни 1917 года Миллер - пред­ста­ви­тель Став­ки Верховного глав­но­ко­ман­дую­ще­го при Главном ко­ман­до­ва­нии воо­руженных сил Ита­лии. По­сле Октяьрьской ре­во­лю­ции 1917 года советскую власть не при­знал, за­ни­мал­ся в Па­ри­же рас­фор­ми­ро­ва­ни­ем и пе­ре­бро­ской в Рос­сию лич­но­го со­ста­ва российских бри­гад из Фран­ции и Ма­ке­до­нии. В январе 1919 года Миллер в ка­че­ст­ве генерал-гу­бер­на­то­ра во­шёл во Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во Се­вер­ной об­лас­ти, в мае адмиралом А.В. Кол­ча­ком на­зна­чен глав­но­ко­мандующим вой­ска­ми Се­вер­ной об­лас­ти, а в ок­тяб­ре - главным начальником Северной об­лас­ти, генерал от кавалерии (1919 год). Вёл ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия про­тив час­тей РККА, при этом ши­ро­ко ис­поль­зо­вал по­мощь британских войск. По­сле эва­куа­ции британских войск в августе 1919 года не­ко­то­рое вре­мя про­дол­жал во­енные дей­ст­вия, но в феврале 1920 года, по­тер­пев ряд по­ра­же­ний от советских войск, бе­жал с ос­тат­ка­ми войск Северной об­лас­ти в Нор­ве­гию. Жил сна­ча­ла в Нор­ве­гии, за­тем во Фран­ции. В 1922-1923 годах начальник шта­ба «Рус­ской ар­мии» генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля в эмиг­ра­ции. С сентября 1924 года Миллер - председатель 1-го от­де­ла Рус­ско­го об­ще­воин­ско­го со­юза (РОВС), с января 1930 года, по­сле по­хи­ще­ния советской раз­вед­кой генерала А.П. Ку­те­по­ва, председатель РОВС. В сентябре 1937 года за­хва­чен аген­та­ми советской раз­вед­ки в Па­ри­же и тай­но дос­тав­лен в СССР. Со­дер­жал­ся во внутренней тюрь­ме НКВД СССР на Лу­бян­ской площади в Мо­ск­ве под име­нем Пет­ра Ва­силь­е­ви­ча Ива­но­ва. Во­енной кол­ле­ги­ей ВС СССР при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния, рас­стре­лян.

Ис­точник:

«Я был по­хи­щен аген­та­ми со­вет­ской вла­сти»: До­ку­мен­ты о судь­бе ге­не­ра­ла Е.К. Мил­ле­ра // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 1997. № 4.

Сочинение:

Борь­ба за Рос­сию на Се­ве­ре, 1918-1920 гг. // Бе­лый Се­вер. 1918-1920 гг. Ар­хан­гельск, 1993. Вып. 1.