МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ
МИЛЛЕР ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ - российский военачальник, один из руководителей Белого движения, генерал-лейтенант (1914 год).
Из дворян. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1886 год) и Николаевскую академию ГШ (1892 год) в Санкт-Петербурге. На военной службе с 1884 года. В 1886-1889 годах служил в лейб-гвардейском Гусарском полку. В 1897-1901 годах военный агент (атташе) Российской империи в Бельгии и Нидерландах, в 1901-1907 годах - в Италии. В 1908-1909 годах командир 7-го Белорусского гусарского полка, в 1909-1910 годах 2-й обер-квартирмейстер Главного управления ГШ. В 1910-1912 годах начальник Николаевского кавалерийского училища, в 1912-1914 годах начальник штаба Московского ВО. Участник 1-й мировой войны: начальник штаба 5-й (1914 год) и 12-й (1915-1916 годы) армий, в 1916-1917 годах командир 26-го армейского корпуса Особой армии, действовавшего в Румынии. В апреле 1917 года арестован солдатами за приказ чинам корпуса снять красные банты (при аресте ранен) и под конвоем отправлен в Петроград, где освобождён. С осени 1917 года Миллер - представитель Ставки Верховного главнокомандующего при Главном командовании вооруженных сил Италии. После Октяьрьской революции 1917 года советскую власть не признал, занимался в Париже расформированием и переброской в Россию личного состава российских бригад из Франции и Македонии. В январе 1919 года Миллер в качестве генерал-губернатора вошёл во Временное правительство Северной области, в мае адмиралом А.В. Колчаком назначен главнокомандующим войсками Северной области, а в октябре - главным начальником Северной области, генерал от кавалерии (1919 год). Вёл активные боевые действия против частей РККА, при этом широко использовал помощь британских войск. После эвакуации британских войск в августе 1919 года некоторое время продолжал военные действия, но в феврале 1920 года, потерпев ряд поражений от советских войск, бежал с остатками войск Северной области в Норвегию. Жил сначала в Норвегии, затем во Франции. В 1922-1923 годах начальник штаба «Русской армии» генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля в эмиграции. С сентября 1924 года Миллер - председатель 1-го отдела Русского общевоинского союза (РОВС), с января 1930 года, после похищения советской разведкой генерала А.П. Кутепова, председатель РОВС. В сентябре 1937 года захвачен агентами советской разведки в Париже и тайно доставлен в СССР. Содержался во внутренней тюрьме НКВД СССР на Лубянской площади в Москве под именем Петра Васильевича Иванова. Военной коллегией ВС СССР приговорён к высшей мере наказания, расстрелян.
Источник:
«Я был похищен агентами советской власти»: Документы о судьбе генерала Е.К. Миллера // Исторический архив. 1997. № 4.
Сочинение:
Борьба за Россию на Севере, 1918-1920 гг. // Белый Север. 1918-1920 гг. Архангельск, 1993. Вып. 1.