МИЛЛЕР АРТУР

МИЛЛЕР АРТУР - американский дра­ма­тург.

Ро­дил­ся в се­мье еврейских им­ми­гран­тов из польских об­лас­тей Российской им­пе­рии. Окон­чил Ми­чи­ган­ский университет (1938 год). Ат­мо­сфе­ра «крас­ных три­дца­тых» оп­ре­де­ли­ла сим­па­тии Миллера к ле­во­му дви­же­нию и ин­те­рес к ост­рым со­ци­аль­ным про­бле­мам на про­тя­же­нии все­го творческого пу­ти. На ран­нем эта­пе ис­пы­тал за­мет­ное влия­ние дра­ма­тур­гии Г. Иб­се­на , А.П. Че­хо­ва, ро­ма­нов Ф.М. Дос­то­ев­ско­го. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны ра­бо­тал пре­имущественно в жан­ре ра­дио­пье­сы. Литературную из­вест­ность Миллеру при­нес­ли ро­ман «Фо­кус» («Focus», 1945 год, русский перевод 2007 года), за­тра­ги­ваю­щий те­му ан­ти­се­ми­тиз­ма в американском об­ще­ст­ве, и пье­са «Все мои сы­но­вья» («All my sons», 1947 год, русский перевод 1948 года), в цен­тре ко­то­рой - нрав­ст­вен­ный кон­фликт, от­ра­зив­ший глу­бо­кие про­ти­во­ре­чия в американском об­ще­ст­ве 1-й половины 1940-х годов. Ус­пех по­ста­нов­ки на Брод­вее пье­сы «Смерть ком­ми­воя­же­ра» («Death of a salesman», 1949 год, русский перевод 1956 года), отме­чен­ной рез­ко кри­тическим от­но­ше­ни­ем к цен­но­стям американского сред­не­го клас­са, пре­вра­тил Миллера в ве­ду­ще­го дра­ма­тур­га США. В об­ра­зе главного ге­роя пье­сы Миллер на­гляд­но про­де­мон­ст­ри­ро­вал не­со­стоя­тель­ность меч­та­ний и на­дежд сред­не­го аме­ри­кан­ца в ре­аль­ных ус­ло­ви­ях по­все­днев­ной жиз­ни. Опы­том ак­ту­аль­но­го про­чте­ния национальной ис­то­рии ста­ла пье­са «Су­ро­вое ис­пы­та­ние» («The crucible», 1953 год, русский перевод 1955 года), про­во­див­шая пря­мую па­рал­лель ме­ж­ду «охо­той на ведьм» в американском го­род­ке Сей­лем в конце XVII века и мак­кар­тиз­мом 1950-х годов. В 1956 году Миллер от­ка­зал­ся да­вать по­ка­за­ния в ко­мис­сии по рас­сле­до­ва­нию ан­ти­аме­ри­кан­ской дея­тель­но­сти, был при­вле­чён к су­деб­ной от­вет­ствен­но­сти за не­ува­же­ние к Кон­грес­су (в 1958 году оп­рав­дан апел­ля­ци­он­ным су­дом). По­вы­шен­ный ин­те­рес к внут­рен­ним пе­ре­жи­ва­ни­ям лич­но­сти, ока­зы­ваю­щей­ся в си­туа­ции нрав­ст­вен­но­го вы­бо­ра, пе­ре­ос­мыс­ле­ние тра­диционной про­бле­ма­ти­ки се­мей­ной, со­ци­аль­но-бы­то­вой и фи­лософской дра­мы ха­рак­те­ри­зу­ют твор­че­ст­во Миллера 1960-1990-х годов: пье­сы «По­сле гре­хо­па­де­ния» («After the fall», 1964 год, русский перевод 1989 года), «Это слу­чи­лось в Ви­ши» («Inci­dent at Vichy», 1964 год, русский перевод 1965 года), «Це­на» («The price», 1967 год, русский перевод 1968 года), «По­то­лок ар­хи­епи­ско­па» («The Archbishop’s ceiling», поставлена в 1977 году), «По­след­ний ян­ки» («The last Yankee», 1991 год), «Раз­би­тое стек­ло» («Broken glass», 1994 год) и др. Твор­че­ст­во это­го пе­рио­да от­ме­че­но раз­но­об­ра­зи­ем сю­же­тов (от пе­ри­пе­тий соб­ст­вен­ной лич­ной дра­мы до ска­за­ний Вет­хо­го За­ве­та), дра­ма­тур­гическими экс­пе­ри­мен­та­ми. Опы­том соз­да­ния до­ку­мен­таль­ной дра­мы ста­ла пье­са «Аме­ри­кан­ские ча­сы» («The American clock», 1980 год, русский перевод 1988 года). Ав­тор сборников рас­ска­зов и по­вес­тей, эс­се и пу­те­вых за­ме­ток, ме­му­ар­но-ав­то­био­гра­фической книги «На­плы­вы вре­ме­ни» («Timebends: a life», 1987 год, русский перевод, отдельное издание - 1998 год).

Сочинения:

Collected plays. N. Y., 1957. Vol. 1-2;

Пье­сы. М., 1960.