МИЛЛЕР АРТУР
МИЛЛЕР АРТУР - американский драматург.
Родился в семье еврейских иммигрантов из польских областей Российской империи. Окончил Мичиганский университет (1938 год). Атмосфера «красных тридцатых» определила симпатии Миллера к левому движению и интерес к острым социальным проблемам на протяжении всего творческого пути. На раннем этапе испытал заметное влияние драматургии Г. Ибсена, А.П. Чехова, романов Ф.М. Достоевского. В годы 2-й мировой войны работал преимущественно в жанре радиопьесы. Литературную известность Миллеру принесли роман «Фокус» («Focus», 1945 год, русский перевод 2007 года), затрагивающий тему антисемитизма в американском обществе, и пьеса «Все мои сыновья» («All my sons», 1947 год, русский перевод 1948 года), в центре которой - нравственный конфликт, отразивший глубокие противоречия в американском обществе 1-й половины 1940-х годов. Успех постановки на Бродвее пьесы «Смерть коммивояжера» («Death of a salesman», 1949 год, русский перевод 1956 года), отмеченной резко критическим отношением к ценностям американского среднего класса, превратил Миллера в ведущего драматурга США. В образе главного героя пьесы Миллер наглядно продемонстрировал несостоятельность мечтаний и надежд среднего американца в реальных условиях повседневной жизни. Опытом актуального прочтения национальной истории стала пьеса «Суровое испытание» («The crucible», 1953 год, русский перевод 1955 года), проводившая прямую параллель между «охотой на ведьм» в американском городке Сейлем в конце XVII века и маккартизмом 1950-х годов. В 1956 году Миллер отказался давать показания в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, был привлечён к судебной ответственности за неуважение к Конгрессу (в 1958 году оправдан апелляционным судом). Повышенный интерес к внутренним переживаниям личности, оказывающейся в ситуации нравственного выбора, переосмысление традиционной проблематики семейной, социально-бытовой и философской драмы характеризуют творчество Миллера 1960-1990-х годов: пьесы «После грехопадения» («After the fall», 1964 год, русский перевод 1989 года), «Это случилось в Виши» («Incident at Vichy», 1964 год, русский перевод 1965 года), «Цена» («The price», 1967 год, русский перевод 1968 года), «Потолок архиепископа» («The Archbishop’s ceiling», поставлена в 1977 году), «Последний янки» («The last Yankee», 1991 год), «Разбитое стекло» («Broken glass», 1994 год) и др. Творчество этого периода отмечено разнообразием сюжетов (от перипетий собственной личной драмы до сказаний Ветхого Завета), драматургическими экспериментами. Опытом создания документальной драмы стала пьеса «Американские часы» («The American clock», 1980 год, русский перевод 1988 года). Автор сборников рассказов и повестей, эссе и путевых заметок, мемуарно-автобиографической книги «Наплывы времени» («Timebends: a life», 1987 год, русский перевод, отдельное издание - 1998 год).
Сочинения:
Collected plays. N. Y., 1957. Vol. 1-2;
Пьесы. М., 1960.