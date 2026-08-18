МИЛЛЕР АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

МИЛЛЕР АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ - российский вос­то­ко­вед.

В 1920 году со­труд­ник пол­пред­ст­ва РСФСР в Гру­зии, за­тем ра­бо­тал в шта­те упол­но­мо­чен­но­го Народного ко­мис­са­риа­та иностранных дел СССР (НКИД) в Се­ва­сто­по­ле. В 1923-1926 годах без от­ры­ва от служ­бы учил­ся в Московском институте вос­то­ко­ве­де­ния. Про­дол­жая ра­бо­тать в НКИД, в 1926-1930 годах пре­по­да­вал в Московском институте вос­то­ко­ве­де­ния, с 1937 года - в МГУ и других ву­зах. В 1936 году экс­перт НКИД на ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции в Мон­трё по во­про­су о ре­жи­ме Чер­но­мор­ских про­ли­вов. Ос­та­вив ди­пло­ма­тическую служ­бу, с 1941 года на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии АН СССР, с 1943 году про­фес­сор. Экс­перт-кон­суль­тант советской де­ле­га­ции на Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года и Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года. С 1966 года на­учный со­труд­ник Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние но­вой и но­вей­шей ис­то­рии стран Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка (пре­имущественно Тур­ции) и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний на Бал­ка­нах. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке мно­го­том­ной «Все­мир­ной ис­то­рии» (1957-1965 годы). Ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции по изу­че­нию стран Юго-Восточной Ев­ро­пы (ос­но­ва­на в 1963 году).

Сочинение:

Мус­та­фа па­ша Бай­рак­тар. М.; Л., 1947;

Крат­кая ис­то­рия Тур­ции. М., 1948;

Очер­ки но­вей­шей ис­то­рии Тур­ции. М.; Л., 1948;

Фор­ми­ро­ва­ние по­ли­ти­че­ских взгля­дов К. Ата­тюр­ка // На­ро­ды Азии и Аф­ри­ки. 1963. № 5;

Ста­нов­ле­ние ту­рец­кой рес­пуб­ли­ки (К 50-ле­тию) // Там же. 1973. № 6.