МИЛЛЕР АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
МИЛЛЕР АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ - российский востоковед.
В 1920 году сотрудник полпредства РСФСР в Грузии, затем работал в штате уполномоченного Народного комиссариата иностранных дел СССР (НКИД) в Севастополе. В 1923-1926 годах без отрыва от службы учился в Московском институте востоковедения. Продолжая работать в НКИД, в 1926-1930 годах преподавал в Московском институте востоковедения, с 1937 года - в МГУ и других вузах. В 1936 году эксперт НКИД на международной конференции в Монтрё по вопросу о режиме Черноморских проливов. Оставив дипломатическую службу, с 1941 года научный сотрудник Института истории АН СССР, с 1943 году профессор. Эксперт-консультант советской делегации на Тегеранской конференции 1943 года и Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. С 1966 года научный сотрудник Института востоковедения АН СССР. Внёс значительный вклад в изучение новой и новейшей истории стран Ближнего и Среднего Востока (преимущественно Турции) и международных отношений на Балканах. Участвовал в подготовке многотомной «Всемирной истории» (1957-1965 годы). Вице-президент Международной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (основана в 1963 году).
Сочинение:
Мустафа паша Байрактар. М.; Л., 1947;
Краткая история Турции. М., 1948;
Очерки новейшей истории Турции. М.; Л., 1948;
Формирование политических взглядов К. Ататюрка // Народы Азии и Африки. 1963. № 5;
Становление турецкой республики (К 50-летию) // Там же. 1973. № 6.