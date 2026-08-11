МИЛЛЁКЕР КАРЛ

МИЛЛЁКЕР КАРЛ - австрийский ком­по­зи­тор, флей­тист, ди­ри­жёр.

Сын юве­ли­ра. В 1855-1858 годах учил­ся в Вен­ской консерватории как флей­тист, за­тем брал уро­ки музыкальной тео­рии, кон­суль­ти­ро­вал­ся у Ф. Зуп­пе . С 1864 года ди­ри­жёр те­ат­ра «Та­лия» в Гра­це (в 1865 году де­бю­ти­ро­вал здесь как ком­по­зи­тор опе­рет­той «Гость-мерт­вец»), в 1866-1868 годах - те­ат­ра «Гар­мо­ния» в Ве­не, в 1868-1869 годах - Немецкого те­ат­ра в Пеш­те. В 1869-1883 годах ди­ри­жёр вен­ско­го «Теа­тер ан дер Вин», для этой сце­ны со­чи­нял му­зы­ку к фар­сам (в их чис­ле «Три па­ры ту­фель», 1871 год) и другим не­боль­шим пье­сам, соз­дал свои луч­шие опе­рет­ты . В те же го­ды мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал как ди­ри­жёр с ис­пол­не­ни­ем собственных со­чи­не­ний. В 1873-1876 годах пуб­ли­ко­вал свои фортепианные пье­сы и ста­тьи о му­зы­ке в журнале «Musi­ka­lische Presse». По­сле по­ста­нов­ки в 1882 году в Ве­не сво­ей са­мой зна­ме­ни­той опе­рет­ты «Ни­щий сту­дент» (либретто Ф. Цел­ля и Р. Же­не по пье­се В. Сар­ду) ос­та­вил ди­ри­жи­ро­ва­ние, со­сре­до­то­чив­шись на ком­по­зи­ции. На­ря­ду с Ф. Зуп­пе и И. Штра­у­сом-сы­ном, пред­ста­ви­тель жан­ра вен­ской клас­сической опе­рет­ты. Ав­тор 19 опе­ретт, сре­ди них - по­став­лен­ные в Ве­не «За­кол­до­ван­ный за­мок» (1878 год), «При­клю­че­ние в Ве­не» (1873 год), «Гра­фи­ня Дю­бар­ри» (1879 год), «Апа­юн-во­до­нос» (1880 год), «Бель­виль­ская де­ва» (1881 год), «Гас­па­рон» (либретто Цел­ля и Же­не), «Пол­ко­вой про­по­вед­ник» (обе 1884 года), «Бед­ный Ио­на­фан» (1890 год), «Пер­вый по­це­луй» (1894 год), «Се­вер­ное сия­ние» (1896 год). Многие опе­рет­ты Миллёкера со­хра­ня­ют­ся в ре­пер­туа­ре современных те­ат­ров, од­на­ко ста­вят­ся (за ис­клю­че­ни­ем «Ни­ще­го сту­ден­та») в аран­жи­ров­ке, сло­жив­шей­ся в 1930-е годы. По опе­рет­там «Ни­щий сту­дент» и «Гас­па­рон» сня­ты музыкальные филь­мы (со­от­вет­ст­вен­но в 1936 и 1937 годах, режиссёр Г. Яко­би, в главных ро­лях - М. Рёкк и Й. Хес­терс).