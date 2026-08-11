МИЛЛЁКЕР КАРЛ
МИЛЛЁКЕР КАРЛ - австрийский композитор, флейтист, дирижёр.
Сын ювелира. В 1855-1858 годах учился в Венской консерватории как флейтист, затем брал уроки музыкальной теории, консультировался у Ф. Зуппе. С 1864 года дирижёр театра «Талия» в Граце (в 1865 году дебютировал здесь как композитор опереттой «Гость-мертвец»), в 1866-1868 годах - театра «Гармония» в Вене, в 1868-1869 годах - Немецкого театра в Пеште. В 1869-1883 годах дирижёр венского «Театер ан дер Вин», для этой сцены сочинял музыку к фарсам (в их числе «Три пары туфель», 1871 год) и другим небольшим пьесам, создал свои лучшие оперетты. В те же годы много гастролировал как дирижёр с исполнением собственных сочинений. В 1873-1876 годах публиковал свои фортепианные пьесы и статьи о музыке в журнале «Musikalische Presse». После постановки в 1882 году в Вене своей самой знаменитой оперетты «Нищий студент» (либретто Ф. Целля и Р. Жене по пьесе В. Сарду) оставил дирижирование, сосредоточившись на композиции. Наряду с Ф. Зуппе и И. Штраусом-сыном, представитель жанра венской классической оперетты. Автор 19 оперетт, среди них - поставленные в Вене «Заколдованный замок» (1878 год), «Приключение в Вене» (1873 год), «Графиня Дюбарри» (1879 год), «Апаюн-водонос» (1880 год), «Бельвильская дева» (1881 год), «Гаспарон» (либретто Целля и Жене), «Полковой проповедник» (обе 1884 года), «Бедный Ионафан» (1890 год), «Первый поцелуй» (1894 год), «Северное сияние» (1896 год). Многие оперетты Миллёкера сохраняются в репертуаре современных театров, однако ставятся (за исключением «Нищего студента») в аранжировке, сложившейся в 1930-е годы. По опереттам «Нищий студент» и «Гаспарон» сняты музыкальные фильмы (соответственно в 1936 и 1937 годах, режиссёр Г. Якоби, в главных ролях - М. Рёкк и Й. Хестерс).