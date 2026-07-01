МИЛЛЕ ЖАН ФРАНСУА

МИЛЛЕ ЖАН ФРАНСУА - французский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Про­ис­хо­дил из кре­сть­ян­ской се­мьи, имев­шей зе­мель­ный на­дел в Нор­ман­дии; до 18 лет за­ни­мал­ся кре­сть­ян­ским тру­дом. Учил­ся жи­во­пи­си в Шер­бу­ре у Б. Дю­му­се­ля и Л.Т. Ланг­луа (уче­ни­ка А.Ж. Гро ). По­лу­чив сти­пен­дию от му­ни­ци­па­ли­те­та Шер­бу­ра, обу­чал­ся в мас­тер­ской П. Де­ла­ро­ша в Па­ри­же (1837-1838 годы), изу­чал ра­бо­ты ста­рых мас­те­ров в Лув­ре, так­же твор­че­ст­во Э. Де­лак­руа; ув­ле­че­ние искусством Ми­ке­ланд­же­ло в даль­ней­шем от­ра­зи­лось в скульп­тур­ной трак­тов­ке форм в его жи­во­пи­си. Ра­ди за­ра­бот­ка Милле пи­сал жан­ро­вые сцен­ки в ду­хе XVIII века, но главной об­ла­стью его ран­не­го твор­че­ст­ва бы­ли порт­ре­ты, от­ме­чен­ные ес­те­ст­вен­но­стью и ис­крен­но­стью: ба­буш­ки ху­дож­ни­ка (1834 год), же­ны (П.В. Оно) и ав­то­порт­рет (оба 1841 года, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон), «Мор­ской офи­цер» (1845 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств и ке­ра­ми­ки, Ру­ан) и др. В конце 1840-х годов соз­дал ряд ре­лигиозных кар­тин («Святой Ие­ро­ним», «Агарь», обе 1849 года, Му­зей Мес­даг, Гаа­га).

В 1849 году Милле по­се­лил­ся в деревне Бар­би­зон (близ Фон­тенб­ло), где сбли­зил­ся с ху­дож­ни­ка­ми бар­би­зон­ской шко­лы (пре­ж­де все­го с Т. Рус­со). Он пи­сал пей­за­жи и эпические кар­ти­ны, изо­бра­жаю­щие де­ре­вен­скую жизнь: «Ве­яль­щик» (1848 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, США), «Сея­тель» (1850 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк), «Со­би­ра­тель­ни­цы ко­лось­ев» (1857 год, му­зей Ор­се, Па­риж), «Кре­сть­ян­ки с хво­ро­стом» (1858 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Че­ло­век с мо­ты­гой» (1863 год, му­зей Ор­се) и др. Точ­ность в пе­ре­да­че оде­ж­ды, пей­за­жа, эко­ном­ная от­то­чен­но­сть ха­рак­тер­но­го жес­та, кон­крет­ность об­ра­зов со­че­та­ют­ся у Милле с мо­ну­мен­та­ли­за­ци­ей и обоб­ще­ни­ем фор­мы в со­от­вет­ст­вии с его прин­ци­пом: «...в ис­кус­ст­ве на­до иметь ве­ду­щую пер­во­идею и вы­ра­жать её крас­но­ре­чи­во… с си­лой, как че­ка­нят ме­даль». Об­ра­зы Милле слов­но осе­ня­ет тень Вер­ги­лия, вос­пев­ше­го в сво­их «Ге­ор­ги­ках» тру­ды зем­ле­дель­ца. Клас­сическая яс­ность ком­по­зи­ции, гар­мо­нич­ность не­яр­ких, но чис­тых то­нов, плав­ные ли­нии си­лу­этов, мяг­кий, зо­ло­ти­стый свет, объ­е­ди­няю­щий про­стран­ст­вен­ные пла­ны, соз­да­ют ощу­ще­ние под­лин­ной жиз­ни, пре­тво­рён­ной в ху­дожественный об­раз. Од­на из главных ра­бот Милле - кар­ти­на «Ан­же­люс» («Ве­чер­няя мо­лит­ва», 1857-1859 годы, му­зей Ор­се), где изо­бра­же­ны муж­чи­на и жен­щи­на, скло­нив­ши­е­ся по­сре­ди по­ля в ти­хой мо­лит­ве при зву­ках да­лё­ко­го ко­ло­ко­ла. Обы­ден­ная сце­на из кре­сть­ян­ской жиз­ни при­об­ре­та­ет здесь ха­рак­тер фи­лософской прит­чи о смыс­ле бы­тия. Ис­пол­нял так­же офор­ты (с 1855 года; «Зем­ле­ко­пы», «Сея­тель» и др.).

Ра­бо­ты Милле по­влия­ли на фор­ми­ро­ва­ние ран­не­го твор­че­ст­ва В. Ван Го­га; его об­ра­зы ци­ти­ро­вал в сво­их про­из­ве­де­ни­ях С. Да­ли.