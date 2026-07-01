МИЛЛЕ ЖАН ФРАНСУА
МИЛЛЕ ЖАН ФРАНСУА - французский живописец и график.
Происходил из крестьянской семьи, имевшей земельный надел в Нормандии; до 18 лет занимался крестьянским трудом. Учился живописи в Шербуре у Б. Дюмуселя и Л.Т. Ланглуа (ученика А.Ж. Гро). Получив стипендию от муниципалитета Шербура, обучался в мастерской П. Делароша в Париже (1837-1838 годы), изучал работы старых мастеров в Лувре, также творчество Э. Делакруа; увлечение искусством Микеланджело в дальнейшем отразилось в скульптурной трактовке форм в его живописи. Ради заработка Милле писал жанровые сценки в духе XVIII века, но главной областью его раннего творчества были портреты, отмеченные естественностью и искренностью: бабушки художника (1834 год), жены (П.В. Оно) и автопортрет (оба 1841 года, Музей изящных искусств, Бостон), «Морской офицер» (1845 год, Музей изящных искусств и керамики, Руан) и др. В конце 1840-х годов создал ряд религиозных картин («Святой Иероним», «Агарь», обе 1849 года, Музей Месдаг, Гаага).
В 1849 году Милле поселился в деревне Барбизон (близ Фонтенбло), где сблизился с художниками барбизонской школы (прежде всего с Т. Руссо). Он писал пейзажи и эпические картины, изображающие деревенскую жизнь: «Веяльщик» (1848 год, частное собрание, США), «Сеятель» (1850 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Собирательницы колосьев» (1857 год, музей Орсе, Париж), «Крестьянки с хворостом» (1858 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Человек с мотыгой» (1863 год, музей Орсе) и др. Точность в передаче одежды, пейзажа, экономная отточенность характерного жеста, конкретность образов сочетаются у Милле с монументализацией и обобщением формы в соответствии с его принципом: «...в искусстве надо иметь ведущую первоидею и выражать её красноречиво… с силой, как чеканят медаль». Образы Милле словно осеняет тень Вергилия, воспевшего в своих «Георгиках» труды земледельца. Классическая ясность композиции, гармоничность неярких, но чистых тонов, плавные линии силуэтов, мягкий, золотистый свет, объединяющий пространственные планы, создают ощущение подлинной жизни, претворённой в художественный образ. Одна из главных работ Милле - картина «Анжелюс» («Вечерняя молитва», 1857-1859 годы, музей Орсе), где изображены мужчина и женщина, склонившиеся посреди поля в тихой молитве при звуках далёкого колокола. Обыденная сцена из крестьянской жизни приобретает здесь характер философской притчи о смысле бытия. Исполнял также офорты (с 1855 года; «Землекопы», «Сеятель» и др.).
Работы Милле повлияли на формирование раннего творчества В. Ван Гога; его образы цитировал в своих произведениях С. Дали.