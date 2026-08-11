МИЛИТАРИЗМ
МИЛИТАРИЗМ - идеология и политика активного наращивания и использования военной мощи государства в экспансионистских целях; доминирование военных и военизированных органов и институтов в государственной и общественной жизни.
Термин «милитаризм» впервые применён в середине XIX века во Франции для характеристики политического режима императора Наполеона III. Характеризуется ставкой на вооруженное насилие во внутренней и внешней политике; насаждением в обществе милитаристского сознания; пропагандой «необходимости» и «полезности» войн; разжиганием национальной нетерпимости, шовинизма и расизма, стремлением к гегемонизму (смотрите Гегемония); значительным и устойчивым влиянием вооружённых сил на экономику и общественную жизнь. В XX веке в связи с образованием крупных военно-политических коалиций и союзов, опытом двух мировых войн, а во 2-й половине столетия - «холодной войны» милитаризм стал явлением международного масштаба. Современный милитаризм свойственны гонка вооружений, рост военных расходов бюджета государства, наращивание военного присутствия за рубежом, военное вмешательство в дела других суверенных государств, усиление влияния военно-промышленного комплекса (смотрите в статье Оборонно-промышленный комплекс) и др. Активными носителями милитаризма являются также многочисленные негосударственные организации экстремистского, националистического, неофашистского, террористического толка.