МИЛИТАРИЗМ

МИЛИТАРИЗМ - идео­ло­гия и по­ли­ти­ка ак­тив­но­го на­ра­щи­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния во­енной мо­щи го­су­дар­ст­ва в экс­пан­сио­ни­ст­ских це­лях; до­ми­ни­ро­ва­ние во­енных и вое­ни­зированных ор­га­нов и ин­сти­ту­тов в государственной и об­щественной жиз­ни.

Тер­мин «милитаризм» впер­вые при­ме­нён в середине XIX века во Фран­ции для ха­рак­те­ри­сти­ки по­ли­тического ре­жи­ма императора На­по­ле­о­на III . Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся став­кой на воо­руженное на­си­лие во внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ке; на­са­ж­де­ни­ем в об­ще­ст­ве ми­ли­та­ри­ст­ско­го соз­на­ния; про­па­ган­дой «не­об­хо­ди­мо­сти» и «по­лез­но­сти» войн; раз­жи­га­ни­ем национальной не­тер­пи­мо­сти, шо­ви­низ­ма и ра­сиз­ма, стрем­ле­ни­ем к ге­ге­мо­низ­му (смотрите Ге­ге­мо­ния ); зна­чительным и ус­той­чи­вым влия­ни­ем воо­ружённых сил на эко­но­ми­ку и об­щественную жизнь. В XX веке в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем круп­ных во­енно-по­ли­тических коа­ли­ций и сою­зов, опы­том двух ми­ро­вых войн, а во 2-й половине сто­ле­тия - «хо­лод­ной вой­ны» милитаризм стал яв­ле­ни­ем ме­ж­ду­народного мас­шта­ба. Современный милитаризм свой­ст­вен­ны гон­ка воо­ру­же­ний, рост во­енных рас­хо­дов бюд­же­та го­су­дар­ст­ва, на­ра­щи­ва­ние во­ен­но­го при­сут­ст­вия за ру­бе­жом, во­ен­ное вме­ша­тель­ст­во в де­ла других су­ве­рен­ных го­су­дарств, уси­ле­ние влия­ния во­енно-промышленного ком­плек­са (смотрите в статье Обо­рон­но-про­мыш­лен­ный ком­плекс) и др. Ак­тив­ны­ми но­си­те­ля­ми милитаризма яв­ля­ют­ся так­же мно­го­численные не­го­су­дарственные ор­га­ни­за­ции экс­тре­ми­ст­ско­го, на­цио­на­ли­стического, нео­фа­ши­ст­ско­го , тер­ро­ри­стического тол­ка.

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