МИЛИОТИ
МИЛИОТИ - российские живописцы, графики, сценографы, братья.
Николай Дмитриевич [16(28).01.1874 года, Москва - 26.12.1962 года, Париж], учился на историко-филологическом факультете Московского университета и в МУЖВЗ (1898-1900 годы, вольнослушатель) у А.Е.Архипова,Л.О. Пастернака и В.А. Серова, посещал частную студию К.А. Коровина. В 1901 году занимался в академии Р. Жюлиана в Париже у Ж.П. Лоранса, Б. Констана. В ранних картинах, навеянных поэтическим циклом «Галантные празднества» П. Верлена («Любовники», «Пастораль», обе 1905 год, ГТГ), манера художника приближается к пуантилизму (смотрите Неоимпрессионизм). В ряде работ он обращался к мистическим мотивам («Ангел Печали», 1905-1907 годы); в более поздних произведениях [«Натюрморт с цветами» (1911 год, ГТГ), «Вечерний праздник» (1911? год), «Рождение Венеры» (1912 год, оба - ГРМ)], несмотря на элементы стиля модерн и близость символизму, ощутимы неоклассические тенденции. Участвовал в выставках объединения «Мир искусства» (1906, 1911-1913 годы; в 1912-1916 годах входил в комитет объединения), группы художников «Голубая роза» (1907 год); член СРХ (1904-1910 годы).
В 1914-1917 годах находился в действующей армии в Карпатах. В 1918 году уехал в Крым, где до 1920 года был председателем Комиссии по охране художественных сокровищ Крыма. Затем жил в Софии (1920 год), Берлине (1921-1922 годы), с 1923 года - в Париже, где преподавал в Русской академии, основанной Т.Л. Сухотиной-Толстой (1929-1930 годы). В эмиграции оформлял спектакли (в том числе в театре «Старая голубятня» в Париже, совместно с Н.С. Гончаровой, 1924 год) и создавал портреты (А.Н. Бенуа, Н.А. Тэффи; Т.Л. Сухотиной-Толстой, 1938 год; Ф.И. Шаляпина, А.Т. Гречанинова, оба 1930-е годы, все - частные собрания), а также пейзажи. Посетил США (1924-1925 годы), путешествовал по Европе. В 1940-1942 годах жил в Биаррице, исполнил серию рисунков «Разрушения и бедствия войны».
Василий Дмитриевич [06(18).02.1875 года, Москва - 05.03.1943 года, там же], не получил специального художественного образования; учился на историко-филологическом и юридическом факультетах Московского университета. Занимался живописью под руководством брата Николая и его соучеников по МУЖВЗ. Активно участвовал в художественной жизни Москвы, секретарь общества «36 художников», затем Союза русских художников. В своём творчестве испытал влияние русского символизма (особенно М.А. Врубеля); обращался преимущественно к воссозданию фантастического мира грёз («Сказка», ГТГ; «Утро», 1905 год, ГРМ). Сотрудничал с жyрналами «Весы» (1904-1909 годы) и «Золотое руно», в котором возглавлял художественный отдел; оформлял книги писателей-символистов в издательствах «Скорпион» и «Гриф». Участвовал в выставках объединения «Мир искусства» (1906 год), группы художников «Голубая роза» (1907 год) в Москве. Оформлял спектакли в драматических театрах Москвы. В 1909 году, когда обозначился кризис символизма и модерна, опубликовал в журнале «Золотое руно» программную статью «Забытые заветы», в которой призывал художников вспомнить опыт передвижников и создавать искусство «реально-нужное». После 1909 года надолго отошёл от художественной деятельности. В поздний период продолжал развивать мотивы своих ранних работ («Дон Жуан и смерть», «Мёртвая царевна», обе 1929 год, ГМИИ; «В гроте», 1931 год, частное собрание, Москва, и др.).