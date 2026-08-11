МИЛИОТИ

МИЛИОТИ - российские жи­во­пис­цы, гра­фи­ки, сце­но­гра­фы, бра­тья.

Ни­ко­лай Дмит­рие­вич [16(28).01.1874 года, Мо­ск­ва - 26.12.1962 года, Па­риж], учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского университета и в МУЖВЗ (1898-1900 годы, воль­но­слу­ша­тель) у А.Е.Ар­хи­по­ва, Л.О. Пас­тер­на­ка и В.А. Се­ро­ва, по­сещал ча­ст­ную сту­дию К.А. Ко­ро­ви­на. В 1901 году за­ни­мал­ся в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на в Па­ри­же у Ж.П. Ло­ран­са, Б. Кон­ста­на. В ран­них кар­ти­нах, на­ве­ян­ных по­этическим цик­лом «Га­лант­ные празд­не­ст­ва» П. Вер­ле­на («Лю­бов­ни­ки», «Пас­то­раль», обе 1905 год, ГТГ), ма­не­ра ху­дожни­ка при­бли­жа­ет­ся к пу­ан­ти­лиз­му (смотрите Нео­им­прес­сио­низм). В ря­де ра­бот он об­ра­щал­ся к мис­тическим мо­ти­вам («Ан­гел Пе­ча­ли», 1905-1907 годы); в бо­лее позд­них про­из­ве­де­ни­ях [«На­тюр­морт с цве­та­ми» (1911 год, ГТГ), «Ве­чер­ний празд­ник» (1911? год), «Ро­ж­де­ние Ве­не­ры» (1912 год, оба - ГРМ)], не­смот­ря на эле­мен­ты сти­ля мо­дерн и бли­зость сим­во­лиз­му, ощу­ти­мы не­оклас­сические тен­ден­ции. Уча­ст­во­вал в вы­став­ках объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1906, 1911-1913 годы; в 1912-1916 годах вхо­дил в ко­ми­тет объ­еди­не­ния), груп­пы ху­дож­ни­ков «Го­лу­бая ро­за» (1907 год); член СРХ (1904-1910 годы).

В 1914-1917 годах на­хо­дил­ся в дей­ст­вую­щей ар­мии в Кар­па­тах. В 1918 году уе­хал в Крым, где до 1920 года был председателем Ко­мис­сии по ох­ра­не ху­дожественных со­кро­вищ Кры­ма. За­тем жил в Со­фии (1920 год), Бер­ли­не (1921-1922 годы), с 1923 года - в Па­ри­же, где пре­по­да­вал в Русской ака­де­мии, ос­но­ван­ной Т.Л. Су­хо­ти­ной-Тол­стой (1929-1930 годы). В эмиг­ра­ции оформ­лял спек­так­ли (в том числе в те­ат­ре «Ста­рая го­лу­бят­ня» в Па­ри­же, совместно с Н.С. Гон­ча­ро­вой, 1924 год) и соз­да­вал порт­ре­ты (А.Н. Бе­нуа, Н.А. Тэф­фи; Т.Л. Су­хо­ти­ной-Тол­стой, 1938 год; Ф.И. Ша­ля­пи­на, А.Т. Гре­ча­ни­но­ва, оба 1930-е годы, все - ча­ст­ные со­б­ра­ния), а так­же пей­за­жи. По­се­тил США (1924-1925 годы), пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. В 1940-1942 годах жил в Би­ар­ри­це, ис­пол­нил се­рию ри­сун­ков «Раз­ру­ше­ния и бед­ст­вия вой­ны».

Ва­си­лий Дмит­рие­вич [06(18).02.1875 года, Мо­ск­ва - 05.03.1943 года, там же], не по­лу­чил специального ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния; учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом и юри­дическом фа­куль­те­тах Московского университета. За­ни­мал­ся жи­во­пи­сью под руководством бра­та Ни­ко­лая и его со­уче­ни­ков по МУЖВЗ. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ху­дожественной жиз­ни Мо­ск­вы, сек­ре­тарь общества «36 ху­дож­ни­ков», за­тем Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков. В сво­ём твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние русского сим­во­лиз­ма (осо­бен­но М.А. Вру­бе­ля); об­ра­щал­ся пре­имущественно к вос­соз­да­нию фан­та­стического ми­ра грёз («Сказ­ка», ГТГ; «Ут­ро», 1905 год, ГРМ). Со­труд­ни­чал с жyрналами «Ве­сы» (1904-1909 годы) и «Зо­ло­тое ру­но», в ко­то­ром воз­глав­лял ху­дожественный от­дел; оформ­лял кни­ги пи­са­те­лей-сим­во­ли­стов в из­да­тель­ст­вах «Скор­пи­он» и «Гриф». Уча­ст­во­вал в вы­став­ках объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1906 год), груп­пы ху­дож­ни­ков «Го­лу­бая ро­за» (1907 год) в Мо­ск­ве. Оформ­лял спек­так­ли в дра­ма­тических те­ат­рах Мо­ск­вы. В 1909 году, ко­гда обо­зна­чил­ся кри­зис сим­во­лиз­ма и мо­дер­на , опуб­ли­ко­вал в журнале «Зо­ло­тое ру­но» про­грамм­ную статью «За­бы­тые за­ве­ты», в ко­то­рой при­зы­вал ху­дож­ни­ков вспом­нить опыт пе­ре­движ­ни­ков и соз­да­вать ис­кус­ст­во «ре­аль­но-нуж­ное». По­сле 1909 года на­дол­го ото­шёл от ху­дожественной дея­тель­но­сти. В позд­ний пе­ри­од про­дол­жал раз­ви­вать мо­ти­вы сво­их ран­них ра­бот («Дон Жу­ан и смерть», «Мёрт­вая ца­рев­на», обе 1929 год, ГМИИ; «В гро­те», 1931 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва, и др.).

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