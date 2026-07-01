МИЛИЦИЯ

МИЛИЦИЯ - с середины XV века на­име­но­ва­ние в ря­де стран Ев­ро­пы опол­че­ния , со­би­рае­мо­го во вре­мя вой­ны.

1) В Рос­сии в начале XIX века на­име­но­ва­ние зем­ско­го вой­ска, в конце XIX века - кон­но­го вой­ска, вы­став­ляе­мо­го ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем Кав­ка­за и За­кас­пий­ской области. 2) Сис­те­ма государственных ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти в РФ (1991-2011 годы) и не­ко­то­рых других стра­нах, основными функ­ция­ми ко­то­рых яв­ля­ют­ся обес­пе­че­ние лич­ной безо­пас­но­сти гра­ж­дан, пре­ду­пре­ж­де­ние и пре­се­че­ние пре­сту­п­ле­ний и административных пра­во­на­ру­ше­ний, рас­кры­тие пре­сту­п­ле­ний, ох­ра­на об­щественного по­ряд­ка и обес­пе­че­ние об­щественной безо­пас­но­сти и др.

Впер­вые милиция как служ­ба ох­ра­ны об­щественного по­ряд­ка соз­да­на в пе­ри­од Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года . В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Временное пра­ви­тель­ст­во, по­сле уп­разд­не­ния в начале мар­та 1917 года От­дель­но­го кор­пу­са жан­дар­мов и Департамента по­ли­ции МВД, про­воз­гла­си­ло уч­ре­ж­де­ние на­род­ной (гражданской) милиции, пра­во­вой ос­но­вой ко­то­рой ста­ли по­ста­нов­ле­ние пра­ви­тель­ст­ва от 17(30).04.1917 года «Об уч­ре­ж­де­нии ми­ли­ции» и Временное по­ло­же­ние о милиции, од­на­ко в пол­ной ме­ре эти ре­ше­ния реа­ли­зо­ва­ны не бы­ли. В этот же пе­ри­од по ини­циа­ти­ве боль­ше­ви­ков на­ча­лось мас­со­вое соз­да­ние различных фор­ми­ро­ва­ний про­ле­тар­ской милиции, наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны­ми и рас­про­стра­нён­ны­ми из ко­то­рых бы­ли от­ря­ды Крас­ной гвар­дии и ра­бо­чей милиции. Со­глас­но про­грам­ме РСДРП(б), про­ле­тар­ская милиция рас­смат­ри­ва­лась как фор­ма пря­мой и не­по­средственной де­мо­кра­тии, наи­бо­лее пол­но во­пло­щав­шей идею все­об­ще­го воо­ру­же­ния на­ро­да, при­зван­но­го за­ме­нить кад­ро­вую ар­мию и по­сто­янную по­ли­цию. От­ли­чительными чер­та­ми про­ле­тар­ской милиции яв­ля­лись доб­ро­воль­ность всту­п­ле­ния в её ря­ды, без­воз­мезд­ное, как пра­ви­ло, не­се­ние служ­бы ох­ра­ны в сво­бод­ное от основной ра­бо­ты вре­мя. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года дан­ные прин­ци­пы за­кре­п­ле­ны в по­ста­нов­ле­нии На­род­но­го ко­мис­са­риа­та внут­рен­них дел РСФСР от 28.10(10.11).1917 года «О ра­бо­чей ми­ли­ции». В об­ста­нов­ке Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , за­ста­вив­шей от­ка­зать­ся от про­ве­де­ния в жизнь ло­зун­га все­об­ще­го во­ору­же­ния на­ро­да, в ус­ло­ви­ях раз­ру­хи, вы­со­ко­го уров­ня пре­ступ­но­сти ста­ла оче­вид­ной не­об­хо­ди­мость соз­да­ния по­сто­ян­но­го штат­но­го государственного ор­га­на ох­ра­ны об­щественного по­ряд­ка. 12.10.1918 года НКВД РСФСР и Нар­ко­мат юс­ти­ции РСФСР ут­вер­ди­ли ин­ст­рук­цию «Об ор­га­ни­за­ции со­вет­ской ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ми­ли­ции», ко­то­рая оп­ре­де­ли­ла основные за­да­чи милиции: пре­ду­пре­ж­де­ние и пре­се­че­ние на­ру­ше­ний по­ряд­ка, на­блю­де­ние за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов и свое­временное опо­ве­ще­ние на­се­ле­ния о рас­по­ря­же­ни­ях советской вла­сти, со­дей­ст­вие их вы­пол­не­нию, борь­ба с уго­лов­ной пре­ступ­но­стью и др. С это­го вре­ме­ни, хо­тя и со­хра­нял­ся тер­мин «милиция», она строи­лась на ос­но­вах, при­су­щих по­ли­ции. Бы­ли соз­да­ны спе­циа­ли­зированные ви­ды милиции: уго­лов­но-ро­зы­ск­ная, железно-дорожная, вод­ная, промышленная, ве­дом­ст­вен­ная и др. В 1930-е годы об­ра­зо­ва­ны: пас­порт­ные от­де­лы, Государственная ав­то­мо­биль­ная ин­спек­ция, от­де­лы виз и ре­ги­ст­ра­ции ино­стран­цев, от­де­лы по борь­бе с хи­ще­ния­ми со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти и спе­ку­ля­ци­ей, во­енно-учёт­ные сто­лы; в ве­де­ние милиции пе­ре­да­ны медицинские вы­трез­ви­те­ли и т.д. Рост пре­ступ­но­сти и из­ме­не­ние её струк­ту­ры в конце XX века обу­сло­ви­ли соз­да­ние но­вых под­раз­де­ле­ний милиции (по борь­бе с ор­га­ни­зованной пре­ступ­но­стью, по борь­бе с пре­сту­п­ле­ния­ми в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий и др.).

В РФ милиция вхо­ди­ла в сис­те­му Министерства внутренних дел РФ. За­да­чи, прин­ци­пы дея­тель­но­сти, сис­те­ма и струк­ту­ра ор­га­нов милиции, пра­ва и обя­зан­но­сти, га­ран­тии пра­во­вой и со­ци­аль­ной за­щи­щён­но­сти со­труд­ни­ков, по­ря­док при­ме­не­ния ими ору­жия и спец­средств оп­ре­де­ля­лись Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О ми­ли­ции» от 18.04.1991 года. Под­раз­де­ля­лась на кри­ми­наль­ную милицию и милицию об­щественной без­опас­но­сти. На кри­ми­наль­ную милицию бы­ли воз­ло­же­ны: пре­ду­пре­ж­де­ние, пре­се­че­ние и рас­кры­тие пре­сту­п­ле­ний по де­лам, по ко­то­рым про­из­вод­ст­во пред­ва­рительного след­ст­вия обя­за­тель­но; ро­зыск лиц, скры­ваю­щих­ся от ор­га­нов доз­на­ния, след­ст­вия и су­да; ук­ло­няю­щих­ся от от­бы­ва­ния уго­лов­но­го на­ка­за­ния; без вес­ти про­пав­ших и иных лиц в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­но­да­тель­ст­вом. Кри­ми­наль­ная милиция пред­став­ля­ла со­бой цен­тра­ли­зованную сис­те­му, в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли опе­ра­тив­но-ро­зы­ск­ные, на­уч­но-тех­нические и иные под­раз­де­ле­ния. В со­став милиции об­щественной безо­пас­но­сти, со­дер­жав­шей­ся на сред­ст­ва ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, вхо­ди­ли: де­жур­ные час­ти, уча­ст­ко­вые ин­спек­то­ра, пат­руль­но-по­сто­вая служ­ба (в том числе от­ря­ды милиции осо­бо­го на­зна­че­ния - ОМОН), под­раз­де­ле­ния ох­ра­ны объ­ек­тов по до­го­во­рам, доз­на­ния по уго­лов­ным де­лам, Государственной ин­спек­ции без­о­пас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния и другие. 01.03.2011 года, со­глас­но Фе­де­раль­но­му за­ко­ну «О по­ли­ции» от 07.02.2011 года, милиция пре­об­ра­зо­ва­на в по­ли­цию. По­сле рас­па­да СССР в боль­шин­ст­ве бывших стран со­циа­ли­стического бло­ка и го­су­дарств, об­ра­зо­ван­ных из ра­нее вхо­див­ших в со­став СССР со­юз­ных рес­пуб­лик, милиция бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в по­ли­цию.

Су­ще­ст­вую­щая во мно­гих стра­нах ми­ра милиция яв­ля­ет­ся вое­ни­зированным фор­ми­ро­ва­ни­ем, ис­поль­зуе­мым для ока­за­ния по­мо­щи в по­ис­ко­во-спа­сательных опе­ра­ци­ях, при сти­хий­ных бед­ст­ви­ях, при обес­пе­че­нии по­ряд­ка; в не­ко­то­рых слу­ча­ях рас­смат­ри­ва­ет­ся как ре­зерв во­оруженных сил.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)