МИЛИЦИЯ
МИЛИЦИЯ - с середины XV века наименование в ряде стран Европы ополчения, собираемого во время войны.
1) В России в начале XIX века наименование земского войска, в конце XIX века - конного войска, выставляемого коренным населением Кавказа и Закаспийской области. 2) Система государственных органов исполнительной власти в РФ (1991-2011 годы) и некоторых других странах, основными функциями которых являются обеспечение личной безопасности граждан, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, раскрытие преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и др.
Впервые милиция как служба охраны общественного порядка создана в период Парижской коммуны 1871 года. В ходе Февральской революции 1917 года Временное правительство, после упразднения в начале марта 1917 года Отдельного корпуса жандармов и Департамента полиции МВД, провозгласило учреждение народной (гражданской) милиции, правовой основой которой стали постановление правительства от 17(30).04.1917 года «Об учреждении милиции» и Временное положение о милиции, однако в полной мере эти решения реализованы не были. В этот же период по инициативе большевиков началось массовое создание различных формирований пролетарской милиции, наиболее многочисленными и распространёнными из которых были отряды Красной гвардии и рабочей милиции. Согласно программе РСДРП(б), пролетарская милиция рассматривалась как форма прямой и непосредственной демократии, наиболее полно воплощавшей идею всеобщего вооружения народа, призванного заменить кадровую армию и постоянную полицию. Отличительными чертами пролетарской милиции являлись добровольность вступления в её ряды, безвозмездное, как правило, несение службы охраны в свободное от основной работы время. После Октябрьской революции 1917 года данные принципы закреплены в постановлении Народного комиссариата внутренних дел РСФСР от 28.10(10.11).1917 года «О рабочей милиции». В обстановке Гражданской войны 1917-1922 годов, заставившей отказаться от проведения в жизнь лозунга всеобщего вооружения народа, в условиях разрухи, высокого уровня преступности стала очевидной необходимость создания постоянного штатного государственного органа охраны общественного порядка. 12.10.1918 года НКВД РСФСР и Наркомат юстиции РСФСР утвердили инструкцию «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции», которая определила основные задачи милиции: предупреждение и пресечение нарушений порядка, наблюдение за исполнением законов и своевременное оповещение населения о распоряжениях советской власти, содействие их выполнению, борьба с уголовной преступностью и др. С этого времени, хотя и сохранялся термин «милиция», она строилась на основах, присущих полиции. Были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, железно-дорожная, водная, промышленная, ведомственная и др. В 1930-е годы образованы: паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учётные столы; в ведение милиции переданы медицинские вытрезвители и т.д. Рост преступности и изменение её структуры в конце XX века обусловили создание новых подразделений милиции (по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и др.).
В РФ милиция входила в систему Министерства внутренних дел РФ. Задачи, принципы деятельности, система и структура органов милиции, права и обязанности, гарантии правовой и социальной защищённости сотрудников, порядок применения ими оружия и спецсредств определялись Федеральным законом «О милиции» от 18.04.1991 года. Подразделялась на криминальную милицию и милицию общественной безопасности. На криминальную милицию были возложены: предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно; розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда; уклоняющихся от отбывания уголовного наказания; без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. Криминальная милиция представляла собой централизованную систему, в состав которой входили оперативно-розыскные, научно-технические и иные подразделения. В состав милиции общественной безопасности, содержавшейся на средства органов местного самоуправления, входили: дежурные части, участковые инспектора, патрульно-постовая служба (в том числе отряды милиции особого назначения - ОМОН), подразделения охраны объектов по договорам, дознания по уголовным делам, Государственной инспекции безопасности дорожного движения и другие. 01.03.2011 года, согласно Федеральному закону «О полиции» от 07.02.2011 года, милиция преобразована в полицию. После распада СССР в большинстве бывших стран социалистического блока и государств, образованных из ранее входивших в состав СССР союзных республик, милиция была переименована в полицию.
Существующая во многих странах мира милиция является военизированным формированием, используемым для оказания помощи в поисково-спасательных операциях, при стихийных бедствиях, при обеспечении порядка; в некоторых случаях рассматривается как резерв вооруженных сил.