МИЛИБЕНД, РАЛЬФ

Милибенд ( англ . Miliband) , Ральф (урожд. Адольф) (07.01.1924, Брюссель — 21.05.1994, Лондон) — социолог, публицист, один из ведущих идеологов британских «новых левых» . Родился в польско-еврейской семье кожевника. В 1940, после вторжения немецких войск в Бельгию, бежал с семьей в Великобританию, где сменил первоначальное имя Адольфа на Ральфа. Учился в Техническом колледже Эктон (ныне Университет Брунеля), в Лондонской школе экономики и политических наук (ЛШЭ). В годы учебы познакомился с левым лейбористским теоретиком и публицистом Г. Ласки, увлекся марксизмом . В 1943 вступил в Военно-морские силы Великобритании. В 1944 участвовал в открытии Второго фронта во Франции. В 1946 был демобилизован. В 1947 завершил обучение в ЛШЭ. В 1948 получил британское гражданство. Преподавал в Колледже Рузвельта в Чикаго (ныне Университет Рузвельта), где стал свидетелем зарождения маккартизма . Вернулся в Велико­британию, в 1949 начал преподавать в ЛШЭ. Выступал с критикой сталинизма. В 1951 вступил в Лейбористскую партию Великобритании , в 1950-е примыкал к ее левому крылу.

В конце 1950 — 1960-е, будучи разочарован как в коммунистической, так и лейбористской партии, вместе с Э. Томпсоном , Р. Уильямсом , С. Холлом стал активистом и идеологом движения «новых левых». Участвовал в создании журналов «Нью ризонер» (1957—1959), «Нью лефт ревью» (1960 — настоящее время), «Сошиалист реджистер» (1964 — настоящее время). В 1961 опубликовал книгу «Парламентский социализм. Исследование политики лейбористской партии», где обвинил лейбористов в приверженности градуализму, догматизме, следованию узкому пути парламентской политики. Принимал участие в кампании против Вьетнамской войны 1965—1975, осудил ввод советских войск в Чехословакию (1968). В книге «Государство в капиталистическом обществе» (1969) указывал, что капиталистическое государство является инструментом в руках правящего класса. В работах 1970—1980-х с марксистских позиций выступал с критикой современного капитализма.

Сыновья М. стали видными политическими деятелями Велико­британии. Дэвид Милибенд был министром иностранных дел в лейбористском правительстве Г. Брауна (2007—2010), Эд Милибенд — лидером Лейбористской партии (2010—2015).

Соч .: Parliamentary Socialism: A Study of the Politics of Labour. London, 1961; The State in Capitalist Society. London, 1969; Marxism and Politics. Oxford, 1977; Capitalist Democracy in Britain. Oxford, 1982; Class Power and State Power. London, 1983; Divided Societies: Class Struggle in Contemporary Capitalism. Oxford, 1989; Socialism for a Sceptical Age. Cambridge, 1994.

Лит. : Newman M . Ralph Miliband and the Politics of the New Left. London, 2002. Е. А. Суслопарова.