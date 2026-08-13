МИЛЕВ ГЕО
МИЛЕВ ГЕО (псевдоним; настоящее имя и фамилия Георги Милев Касабов) - болгарский поэт и литературно-художественный критик.
Из семьи учителей. В 1911 году зачислен в Софийский университет; продолжил образование в Лейпцигском университете (1912-1915 годы). В октябре 1914 года в Лондоне познакомился с Э. Верхарном, испытал влияние его творчества. В сентябре 1916 - апреле 1917 годов находился на фронте; после тяжёлого ранения жил в Берлине (1918-1919 годы); в марте 1919 года вернулся в Болгарию. В 1920-1923 годах занимался театральной режиссурой, поставил ряд спектаклей в Болгарском народном театре. После Сентябрьского восстания 1923 года перешёл на революционные позиции, с января 1924 года редактировал антифашистский журнал «Пламък» («Пламя»).
Дебютировал в печати в 1912 году переводом «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Каменный гость». С 1913 года публиковал статьи о литературе и искусстве. Первый поэтический сборник - «Жестокий перстень» («Жестокият пръстен», 1920 год). В пронизанном религиозно-мистическими настроениями раннем творчестве Милева отразилось влияние философии Ф. Ницше, символизма и экспрессионизма: «Панихида по поэту П.К. Яворову» («Панихида на поета П. К. Яворов», 1914 год, опубликовано в 1922 году), сборник «Иконы спят» («Иконите спят», 1922 год) и прочих. Революционные идеи преломились в самом значительном сочинении Милева - героико-романтической поэме «Сентябрь» («Септември», 1924 год, русский перевод 1950 года), сочетавшей политическую актуальность с философскими обобщениями и экспериментом в области художественной формы (переплетение мифологического и бытового планов, фрагментарность, новаторская ритмика в духе В.В. Маяковского, произведения которого Милев переводил).
Арестован 15.05.1925 года; в 1954 году останки Милева были идентифицированы в братской могиле под Софией среди других жертв политического террора.
Сочинение:
Съчинения: В 3 т. София, 1975-1976;
Неспокойные годы. София, 1978;
Съчинения: В 5 т. София, 2006-2007.