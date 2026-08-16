МИЛЕТИЧ СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЧ СВЕТОЗАР - сербский политический и общественный деятель, публицист.
Из семьи бедного ремесленника. Учился в Тителе, православной сербской гимназии в городе Нови-Сад, с 1844 года в Пожунском (Братиславском) лицее. Разделял идеи панславизма, сотрудничал в газете «Српски соко». В 1848 году, находясь в Воеводине, участвовал в Революции 1848-1849 годов в Венгрии, примыкал к радикалам. В 1849-1854 годах учился на юридическом факультете Венского университета, в 1855 году получил степень доктора права. В 1856-1857 годах вёл адвокатскую практику в городе Нови-Сад. В 1860 году работал в газете «Српски дневник». С 1861 года градоначальник города Нови-Сад. В том же году участвовал в работе Благовещенского собора, один из организаторов Сербской народной партии свободомыслящих Воеводины. С 1864 года депутат Сербского церковно-народного собора, с 1865 года - венгерского и хорватского Сейма. В 1864 году инициировал переезд Матицы сербской из Пешта в Нови-Сад. В 1866 году возглавил газету «Застава» («Знамя»; до 1872 года печатный орган «Омладины»), в которой сотрудничали Л. Каравелов, С. Маркович и другие деятели славянского возрождения и которая с 1869 года стала главным органом созданной Милетичем Либеральной партии Воеводины. В 1870-1871, 1876-1879 годах отбывал тюремное заключение по обвинению в государственной измене (организация восстания с целью присоединения венгерских сербов к Сербии). В 1883 году по состоянию здоровья отошёл от политической и общественной деятельности.