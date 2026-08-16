МИЛЕТИЧ СВЕТОЗАР

МИЛЕТИЧ СВЕТОЗАР - сербский по­ли­тический и об­щественный дея­тель, пуб­ли­цист.

Из се­мьи бед­но­го ре­мес­лен­ни­ка. Учил­ся в Ти­те­ле, пра­во­слав­ной сербской гим­на­зии в городе Но­ви-Сад, с 1844 года в По­жун­ском (Бра­ти­слав­ском) ли­цее. Раз­де­лял идеи пан­сла­виз­ма, со­труд­ни­чал в газете «Српски со­ко». В 1848 году, на­хо­дясь в Вое­во­ди­не, уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии, при­мы­кал к ра­ди­ка­лам. В 1849-1854 годах учил­ся на юри­дическом факультете Вен­ско­го университета, в 1855 году по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва. В 1856-1857 годах вёл ад­во­кат­скую прак­ти­ку в городе Но­ви-Сад. В 1860 году ра­бо­тал в газете «Српски днев­ник». С 1861 года гра­до­на­чаль­ник города Но­ви-Сад. В том же го­ду уча­ст­во­вал в ра­бо­те Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра, один из ор­га­ни­за­то­ров Сербской народной пар­тии сво­бо­до­мыс­ля­щих Вое­во­ди­ны. С 1864 года депутат Сербского цер­ков­но-народного со­бо­ра, с 1865 года - венгерского и хорватского Сей­ма. В 1864 году ини­ции­ро­вал пе­ре­езд Ма­ти­цы серб­ской из Пеш­та в Но­ви-Сад. В 1866 году воз­гла­вил газету «За­ста­ва» («Зна­мя»; до 1872 года пе­чат­ный ор­ган «Ом­ла­ди­ны»), в ко­то­рой со­труд­ни­ча­ли Л. Ка­ра­ве­лов , С. Мар­ко­вич и другие дея­те­ли славянского воз­ро­ж­де­ния и ко­торая с 1869 года ста­ла главным ор­га­ном соз­дан­ной Милетичем Ли­бе­раль­ной пар­тии Вое­во­ди­ны. В 1870-1871, 1876-1879 годах от­бы­вал тю­рем­ное за­клю­че­ние по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не (ор­га­ни­за­ция вос­ста­ния с це­лью при­сое­ди­не­ния венгерских сер­бов к Сер­бии). В 1883 году по со­стоя­нию здо­ро­вья ото­шёл от по­ли­тической и об­щественной дея­тель­но­сти.