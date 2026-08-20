МИЛЕТ

МИЛЕТ - древнегреческий по­лис в области Ио­ния, на юго-западном по­бе­ре­жье Ма­лой Азии.

Рас­по­ла­гал­ся на по­лу­ост­ро­ве, свя­зан­ном с ма­те­ри­ком уз­ким и го­ри­стым пе­ре­шей­ком, с се­ве­ра - устье реки Ме­андр (древ­нее название реки Боль­шой Мен­де­рес), впа­даю­щей в Эгей­ское мо­ре. Со­глас­но ан­тич­ной ми­фо­ло­гической тра­ди­ции, ос­но­ва­те­лем Милета был ли­бо Сар­пе­дон из города Ми­лет на Кри­те, ли­бо Ми­лет, сын Апол­ло­на и Ареи, бе­жав­ший от крит­ско­го ца­ря Ми­но­са в ме­ст­ность, ко­то­рую из­на­чаль­но ме­ст­ные жи­те­ли (ка­рий­цы) на­зы­ва­ли Анак­то­ри­ей.

Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что в 1-й половине II-го тысячелетия до н. э. на мес­те Милета су­ще­ст­во­ва­ло по­се­ле­ние ми­ной­ской куль­ту­ры , в XV веке оно ста­ло ахей­ским го­ро­дом. В са­мом конце II-го тысячелетия до н. э. на западном по­бе­ре­жье Ма­лой Азии пе­ре­се­ли­лись гре­ки-ио­ний­цы. Со­глас­но тра­ди­ции, Милет был за­хва­чен от­ря­дом ио­ний­цев во гла­ве с Не­ле­ем, сы­ном афин­ско­го ца­ря Код­ра (в ан­тич­ное вре­мя его мо­ги­ла на­хо­ди­лась к югу от го­ро­да). Милет был од­ним из 12 ио­ний­ских по­ли­сов, ос­но­вав­ших Пан­ио­ний­ский со­юз пре­ж­де все­го с це­лью по­чи­та­ния куль­та По­сей­до­на Ге­ли­кон­ско­го, что долж­но бы­ло на­по­ми­нать ионий­цам об об­щем про­ис­хо­ж­де­нии. В эпо­ху ар­хаи­ки Милет был од­ним из са­мых важ­ных цен­тров греческого ми­ра; здесь ак­тив­но раз­ви­ва­лось ре­мес­ло и тор­гов­ля (в том числе тран­зит­ная). Милет стал круп­ней­шим цен­тром ко­ло­ни­за­ци­он­но­го дви­же­ния (счи­та­ет­ся, что Милет вы­вел бо­лее 70 ко­ло­ний). В Про­пон­ти­де и Гел­лес­пон­те наи­бо­лее круп­ны­ми ми­лет­ски­ми ко­ло­ния­ми бы­ли Ки­зик и Аби­дос, на Чёр­ном море - Си­но­па, Оль­вия, То­мы, Ис­т­рия, Одесс, Апол­ло­ния, Ни­ко­ний, Пан­ти­ка­пей , Фео­до­сия и др. Милет уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии Нав­кра­ти­са в Егип­те.

В VII веке до н. э. Милет удач­но про­ти­во­сто­ял по­пыт­кам Ли­дии под­чи­нить го­род. Ми­лет­ский ти­ран Фра­си­бул в конце VII века, по­сле 11-лет­ней вой­ны, за­клю­чил по­чёт­ный мир с ли­дий­ским ца­рём Али­ат­том. По­сле раз­гро­ма Ли­дий­ско­го цар­ст­ва персидским ца­рём Ки­ром II Ве­ли­ким (547 год до н. э.) ио­ний­ские го­ро­да, ра­нее за­ви­си­мые от ли­дий­цев, бы­ли под­чи­не­ны пер­сам; Милет со­хра­нил своё осо­бое по­ло­же­ние. В конце VI века к вла­сти в Милете при­шёл ти­ран Гис­ти­ей, ко­то­рый опи­рал­ся на под­держ­ку пер­сов. Его пре­ем­ник Ари­ста­гор пе­ре­дал власть на­ро­ду и стал од­ним из ини­циа­то­ров Ио­ний­ско­го вос­ста­ния про­тив пер­сов. В 494 году ио­ний­ские гре­ки по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, Милет как центр вос­ста­ния был пол­но­стью раз­ру­шен, жи­те­ли об­ра­ще­ны в раб­ст­во. По­сле ус­пе­хов гре­ков в хо­де гре­ко-пер­сид­ских войн в 479 году на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние Милета. На про­тя­же­нии V века Милет вхо­дил в Де­лос­ский со­юз, воз­глав­ляе­мый Афи­на­ми, с де­мо­кра­тической фор­мой по­ли­тического уст­рой­ст­ва. В кон­це Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны (431-404 годы), в 412 году Милет пе­ре­шёл на сто­ро­ну спар­тан­цев. По­сле окон­ча­ния вой­ны Милет, на­ря­ду с другими ио­ний­ски­ми го­ро­да­ми, вновь по­пал под власть пер­сов, что бы­ло за­кре­п­ле­но ус­ло­вия­ми Ан­тал­ки­до­ва ми­ра (386 год). В 334 году Милет за­хва­чен вой­ска­ми Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го . Во вре­мя войн диа­до­хов Милет смог со­хра­нить свою не­за­ви­си­мость, од­на­ко в III-II веках в зна­чительной сте­пе­ни был за­ви­сим от Се­лев­ки­дов. В конца II века до н. э. Милет был под­чи­нён Ри­му. В эпо­ху эл­ли­низ­ма и во вре­ме­на Римской им­пе­рии Милет со­хра­нял зна­че­ние важ­но­го тор­го­во­го и куль­тур­но­го цен­тра, в го­ро­де про­во­ди­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во. Пос­лед­ний пе­ри­од ак­тив­но­го строи­тель­ст­ва в Милете от­но­сит­ся ко вре­ме­ни Юс­ти­ниа­на I (середина VI века н. э.). В свя­зи с за­не­се­ни­ем га­ва­ней пес­ком Милет по­сте­пен­но стал при­хо­дить в упа­док и пос­ле арабского за­вое­ва­ния опу­стел в VII-VIII веках.

В Милете воз­ник­ла на­уч­но-фи­лософская ми­лет­ская шко­ла (Фа­лес, Анак­си­мандр, Анак­си­мен); здесь жил Ге­ка­тей Ми­лет­ский.

В XIX веке на руи­нах Милета рас­по­ла­га­лась турецкая де­ре­вуш­ка Па­ла­тия. С 1899 года на­ча­лись си­сте­ма­тические рас­коп­ки го­ро­да немецкмим ар­хео­ло­га­ми. От­кры­ты ос­тат­ки ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки улиц го­ро­да (гип­по­да­мо­ва сис­те­ма с VI века до н. э.), кре­по­ст­ных стен, ба­шен, во­рот, рын­ков, гимна­сия, бу­лев­те­рия, ста­дио­на, терм, те­ат­ра, об­щественных зда­ний, свя­ти­лищ Афи­ны, Апол­ло­на Дель­фи­ния, хра­ма Се­ра­пи­са и др. Сре­ди на­хо­док - ар­хитектурные де­та­ли, мо­заи­ки, мра­мор­ная и другая скульп­ту­ра, над­пи­си, мо­не­ты и др. Пуб­ли­ка­ция ма­те­риа­лов ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний осу­щест­вля­ет­ся в се­рии «Milet: Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899» и др. Не­да­ле­ко от Милета най­ден ал­тарь По­сей­до­на Ге­ли­кон­ско­го на мы­се Мо­но­ден­д­ра; мно­го­лет­ние ис­сле­до­ва­ния про­во­ди­лись в Ди­ди­мах, где на­хо­дил­ся храм Апол­ло­на Фи­ле­сия, про­слав­лен­ный сво­им зна­ме­ни­тым ора­ку­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)