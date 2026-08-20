МИЛЕТ
МИЛЕТ - древнегреческий полис в области Иония, на юго-западном побережье Малой Азии.
Располагался на полуострове, связанном с материком узким и гористым перешейком, с севера - устье реки Меандр (древнее название реки Большой Мендерес), впадающей в Эгейское море. Согласно античной мифологической традиции, основателем Милета был либо Сарпедон из города Милет на Крите, либо Милет, сын Аполлона и Ареи, бежавший от критского царя Миноса в местность, которую изначально местные жители (карийцы) называли Анакторией.
Археологические исследования показали, что в 1-й половине II-го тысячелетия до н. э. на месте Милета существовало поселение минойской культуры, в XV веке оно стало ахейским городом. В самом конце II-го тысячелетия до н. э. на западном побережье Малой Азии переселились греки-ионийцы. Согласно традиции, Милет был захвачен отрядом ионийцев во главе с Нелеем, сыном афинского царя Кодра (в античное время его могила находилась к югу от города). Милет был одним из 12 ионийских полисов, основавших Панионийский союз прежде всего с целью почитания культа Посейдона Геликонского, что должно было напоминать ионийцам об общем происхождении. В эпоху архаики Милет был одним из самых важных центров греческого мира; здесь активно развивалось ремесло и торговля (в том числе транзитная). Милет стал крупнейшим центром колонизационного движения (считается, что Милет вывел более 70 колоний). В Пропонтиде и Геллеспонте наиболее крупными милетскими колониями были Кизик и Абидос, на Чёрном море - Синопа, Ольвия, Томы, Истрия, Одесс, Аполлония, Никоний, Пантикапей, Феодосия и др. Милет участвовал в основании Навкратиса в Египте.
В VII веке до н. э. Милет удачно противостоял попыткам Лидии подчинить город. Милетский тиран Фрасибул в конце VII века, после 11-летней войны, заключил почётный мир с лидийским царём Алиаттом. После разгрома Лидийского царства персидским царём Киром II Великим (547 год до н. э.) ионийские города, ранее зависимые от лидийцев, были подчинены персам; Милет сохранил своё особое положение. В конце VI века к власти в Милете пришёл тиран Гистией, который опирался на поддержку персов. Его преемник Аристагор передал власть народу и стал одним из инициаторов Ионийского восстания против персов. В 494 году ионийские греки потерпели поражение, Милет как центр восстания был полностью разрушен, жители обращены в рабство. После успехов греков в ходе греко-персидских войн в 479 году началось восстановление Милета. На протяжении V века Милет входил в Делосский союз, возглавляемый Афинами, с демократической формой политического устройства. В конце Пелопоннесской войны (431-404 годы), в 412 году Милет перешёл на сторону спартанцев. После окончания войны Милет, наряду с другими ионийскими городами, вновь попал под власть персов, что было закреплено условиями Анталкидова мира (386 год). В 334 году Милет захвачен войсками Александра Македонского. Во время войн диадохов Милет смог сохранить свою независимость, однако в III-II веках в значительной степени был зависим от Селевкидов. В конца II века до н. э. Милет был подчинён Риму. В эпоху эллинизма и во времена Римской империи Милет сохранял значение важного торгового и культурного центра, в городе проводилось масштабное строительство. Последний период активного строительства в Милете относится ко времени Юстиниана I (середина VI века н. э.). В связи с занесением гаваней песком Милет постепенно стал приходить в упадок и после арабского завоевания опустел в VII-VIII веках.
В Милете возникла научно-философская милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); здесь жил Гекатей Милетский.
В XIX веке на руинах Милета располагалась турецкая деревушка Палатия. С 1899 года начались систематические раскопки города немецкмим археологами. Открыты остатки регулярной планировки улиц города (гипподамова система с VI века до н. э.), крепостных стен, башен, ворот, рынков, гимнасия, булевтерия, стадиона, терм, театра, общественных зданий, святилищ Афины, Аполлона Дельфиния, храма Сераписа и др. Среди находок - архитектурные детали, мозаики, мраморная и другая скульптура, надписи, монеты и др. Публикация материалов археологических исследований осуществляется в серии «Milet: Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899» и др. Недалеко от Милета найден алтарь Посейдона Геликонского на мысе Монодендра; многолетние исследования проводились в Дидимах, где находился храм Аполлона Филесия, прославленный своим знаменитым оракулом.