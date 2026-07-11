МИЛЕАНТ ГАВРИИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Окончил Одесское реальное училище. 31.8.1881 поступил в 1-е военное Павловское училище. 31.8.1883 переведен в Николаевское инженерное училище. 14.8.1884 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1882) с назначением в 13-ю артиллерийскую бригаду. 4.11.1886 поступил в Николаевскую инженерную академию. 19.8.1886 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1886). 4.12.1888 произведен в штабс-капитаны. 30.5.1889 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и назначен на службу в Инженерный корпус. 3.6.1889 назначен в распоряжение начальника инженеров Одесского военного округа. 14.6.1889 переведен в военные инженеры. 10.10.1889 назначен в Бендерское крепостное инженерное управление. 23.5.1890 переведен в распоряжение начальника инженеров Петербургского военного округа. 30.8.1891 произведен в капитаны. 21.9.1891 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.5.1894 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом. 25.5.1894 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. 26.5.1895 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 14-й пехотной дивизии. С 5.9.1895 по 14.10.1896 прикомандирован к 54-му пехотному Минскому полку для цензового командования ротой. 27.1.1896 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Одесского военного округа. 6.12.1896 произведен в подполковники с утверждением в должности. 8.2.1900 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам и водным путям Одесского района. 1.1.1901 произведен в полковники (со старшинством с 6.12.1900). 27.3.1901 назначен начальником строевого отделения штаба Либавской крепости. С 5.7.1901 по 16.11.1901 прикомандирован к 6-му гренадерскому Таврическому полку для цензового командования батальоном. 27.8.1901 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам и водным путям Московско-Брестского района. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 8.7.1904 назначен командиром 53-го пехотного Волынского полка. 30.10.1905 назначен начальником временного управления по организации обратной перевозки войск с Дальнего Востока в Европейскую Россию. 16.8.1906 в связи с расформированием управления оставлен за штатом. 6.12.1906 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 31.5.1907).18.6.1907 назначен начальником военных сообщений Петербургского военного округа. 7.5.1913 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 31.5.1913) с назначением начальником штаба Виленского военного округа. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен начальником штаба 1-й армии. 30.8.1914 отстранен от должности. 7.9.1914 назначен начальником 4-й пехотной дивизии. 29.9.1915 назначен начальником Главного военно-технического управления. 15.3.1917 отчислен от должности по болезни и назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 3.4.1917 назначен командиром 5-го армейского корпуса. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. Состоял в резерве чинов Войск Киевской области. 3.11.1919 зачислен в резерв чинов при главнокомандующем ВСЮР. Эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Член Общества офицеров Генерального штаба. Погребен на русском кладбище в Нерце Нова (ныне – Черногория).

Жена: дочь генерала от инфантерии Мария Владимировна (урожденная фон Нотбек) (1877–1941, Нерце Нова, Югославия) .