МИЛАШКИНА ТАМАРА АНДРЕЕВНА
МИЛАШКИНА ТАМАРА АНДРЕЕВНА - российская певица (лирико-драматическое сопрано), народный артист СССР (1973 год).
В 1959 году окончила Московскую консерваторию по классу Е.К. Катульской, в 1961-1962 годах стажировалась в миланском театре «Ла Скала». В 1958-1989 годах солистка московского Большого театра. Среди лучших партий - Лиза в «Пиковой даме» П.И. Чайковского, Донна Анна в «Каменном госте» А.С. Даргомыжского. Много выступала вместе с мужем - певцом В.А. Атлантовым. Озвучила заглавную роль в фильме «Крепостная актриса» (1963 год). Гастролировала в странах Европы, в США, Канаде. Творчеству Милашкиной посвящён документальный фильм «Волшебница из града Китежа» (1966 год). Живёт в Вене и Москве.
Государственная премия РСФСР имени М.И. Глинки (1978 год). Награждена орденом Ленина (1976 год).