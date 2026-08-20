МИЛАНСКОЕ ГЕРЦОГСТВО

Миланское герцогство — одно из крупнейших самостоятельных государств в Италии, существовавшее с конца XIV до начала XVI в. На протяжении XIV в. в Милане , главном городе исторической области Ломбардия , установилась синьория (единоличное правление) гибеллинской династии Висконти. В 1385 Джан Галеаццо Висконти сместил своего дядю Бернабo и получил неограниченную власть над городом. Через 10 лет ему удалось приобрести титул герцога Миланского от императора Венцеслава (формально короля Германии), уплатив примерно 100 тыс. флоринов. Джан Галеаццо захватил ряд городов не только в Ломбардии, но и в Лигурии (Геную), Романье (Болонью), Умбрии (Перуджу) и Тоскане (Пизу, Сиену); потеря независимости угрожала Флоренции, но ее спасла скоропостижная смерть правителя Милана в 1402, помешавшая его планам создания нового королевства. Владения Джана Галеаццо были поделены между его малолетними сыновьями: Джованни Марией, герцогом и правителем Милана (1402—1412); Филиппо Марией, графом Павийским (1402—1447); и Габриеле Марией, управлявшим Генуей (1402—1405, ум. в 1408). Важную роль в борьбе с соседями стали играть миланские кондотьеры; самый успешный из них, Франческо Сфорца, женился на дочери Филиппо Марии и наследовал ему после недолгого перерыва, во время которого в Милане установилась Амброзианская республика (1447—1450). Франческо продолжил политику покровительства промышленности и искусствам, при нем строились замок Сфорца и Оспедале Маджоре, был заключен мир в Лоди (1454), установивший относительное политическое равновесие в Италии и закрепивший за Миланом его обширные владения. Сын Франческо, Галеаццо Мария, в 1476 был убит заговорщиками, а его внук Джан Галеаццо Мария (1469—1494) был фактически отстранен от власти и, возможно, отравлен своим дядей Лодовико Моро . Новый герцог вел характерную для итальянских государей политику лавирования, направленную на собственное возвышение; это стало одной из причин развязывания Итальянских войн, которые начались нашествием французского короля Карла VIII на Неаполь с целью вернуть анжуйское наследство. В 1495 французы были изгнаны, но сменивший Карла Людовик XII, будучи потомком герцога Орлеанского, женатого на дочери Джана Галеаццо Висконти, предъявил претензии уже на сам Милан. В 1500 король взял Лодовико Моро в плен и вывез его во Францию, где тот и умер в 1508. В 1512 французам пришлось вновь оставить Италию, и герцогский престол достался сыну Джана Галеаццо Сфорцы — Эрколе Массимилиано, смещенному следующим королем Франции Франциском I после победы над швейцарским войском при Мариньяно (1515). Сфорца уступил свои права Франциску за 30 тыс. дукатов и умер в Париже в 1530. В 1521 удача снова улыбнулась силам испано-габсбургского блока, возглавляемого императором Карлом V , и на миланский престол был возведен второй сын Джана Галеаццо — Франческо II Мария, которому удалось удержаться у власти до 1535, но он умер бездетным, и бразды правления перешли непосредственно к императору. В дальнейшем формальный титул герцога Миланского носили испанские короли, начиная с Филиппа II , сына Карла V, и их наследники в лице австрийских императоров, но фактически эта территория находилась под прямым внешним управлением посредством назначаемых губернаторов.

Лит. : Formentini M . Il Ducato di Milano. Milano, 1877; Black J . Absolu­tism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329—1535. Oxford, 2009; Gamberoni A . A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Ita­lian State. Leiden–Boston, 2014. М. А. Юсим.