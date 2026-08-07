МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ
МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ - используемое в историографии название решения императоров Константина Великого и Лициния.
Используемое в историографии название решения императоров Константина Великого и Лициния, принятого ими на встрече в Медиолане (ныне Милан) в феврале 313 года, о введении в Римской империи свободного исповедания всех религий. В первую очередь это решение касалось христианства, ранее уже легализованного по эдикту императора Галерия от 30.04.311 года. Решение Константина и Лициния окончательно снимало ограничения на отправление христианского богослужения. Сообщество (corpus) христиан получало право на безвозмездную реституцию недвижимости, изъятой во время гонений; компенсацию прежним владельцам брало на себя государство.
В науке ведутся споры о том, в каком виде было оформлено решение императоров. До нас дошло 2 документа, ни один из которых не является эдиктом, изданным в Милане: Лактанций в сочинении «О смерти гонителей» (48 год) приводит оригинальный латинский текст эдикта Лициния, опубликованного в Никомидии в июне 313 года; греческая версия того же текста (с преамбулой и незначительными вариациями) приложена без каких-либо пояснений к «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (X. 5). Долгое время миланский эдикт считался началом новой эпохи в истории христианства, но ныне его значение признаётся более скромным. С ним не связано ни прекращение гонений, ни легализация христианства (то и другое произошло в 311 году), ни получение им каких-либо преимуществ над другими религиями. Главное значение акта состоит в официальном признании христианских общин (церквей) в качестве юридических лиц, а также в декларации религиозной свободы как условия общественного благополучия.