МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ

МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ - ис­поль­зуе­мое в ис­то­рио­гра­фии на­зва­ние ре­ше­ния им­пе­ра­то­ров Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го и Ли­ци­ния.

Ис­поль­зуе­мое в ис­то­рио­гра­фии на­зва­ние ре­ше­ния им­пе­ра­то­ров Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го и Ли­ци­ния , при­ня­то­го ими на встре­че в Ме­дио­ла­не (ны­не Ми­лан) в феврале 313 года, о вве­де­нии в Римской им­пе­рии сво­бод­но­го ис­по­ве­да­ния всех ре­ли­гий. В пер­вую оче­редь это ре­ше­ние ка­са­лось хри­сти­ан­ст­ва, ра­нее уже ле­га­ли­зо­ван­но­го по эдик­ту императора Га­ле­рия от 30.04.311 года. Ре­ше­ние Кон­стан­ти­на и Ли­ци­ния окон­ча­тель­но сни­ма­ло ог­ра­ни­че­ния на от­прав­ле­ние хри­сти­ан­ско­го бо­го­слу­же­ния. Со­об­ще­ст­во (corpus) хри­сти­ан по­лу­ча­ло пра­во на без­воз­мезд­ную рес­ти­ту­цию не­дви­жи­мо­сти, изъ­я­той во вре­мя го­не­ний ; ком­пен­са­цию преж­ним вла­дель­цам бра­ло на се­бя го­су­дар­ст­во.

В нау­ке ве­дут­ся спо­ры о том, в ка­ком ви­де бы­ло оформ­ле­но ре­ше­ние им­пе­ра­то­ров. До нас дош­ло 2 до­ку­мен­та, ни один из ко­то­рых не яв­ля­ет­ся эдик­том, из­дан­ным в Ми­ла­не: Лак­тан­ций в сочинении «О смер­ти гонителей» (48 год) при­во­дит ори­ги­наль­ный латинский текст эдик­та Ли­ци­ния, опуб­ли­ко­ван­но­го в Ни­ко­ми­дии в ию­не 313 года; греческая вер­сия то­го же тек­ста (с пре­ам­бу­лой и не­зна­чительными ва­риа­ция­ми) при­ло­же­на без ка­ких-ли­бо по­яс­не­ний к «Цер­ков­ной ис­то­рии» Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го (X. 5). Дол­гое вре­мя миланский эдикт счи­тал­ся на­ча­лом но­вой эпо­хи в ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва, но ны­не его зна­че­ние при­зна­ёт­ся бо­лее скром­ным. С ним не свя­за­но ни пре­кра­ще­ние го­не­ний, ни ле­га­ли­за­ция хри­сти­ан­ст­ва (то и дру­гое про­изош­ло в 311 году), ни по­лу­че­ние им каких-либо пре­иму­ществ над другими ре­ли­гия­ми. Главное зна­че­ние ак­та со­сто­ит в официальном при­зна­нии хри­сти­ан­ских об­щин (церк­вей) в ка­че­ст­ве юри­дических лиц, а так­же в дек­ла­ра­ции ре­лигиозной сво­бо­ды как ус­ло­вия об­щественного бла­го­по­лу­чия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)