МИЛАНСКИЙ ЭДИКТ

Миланский эдикт (Медиоланский эдикт, лат. Edictum Mediolanense) — решение императоров Константина I и Лициния о новых принципах религиозной политики Римской империи (февраль 313). М. э. подтверждал ранее принятый эдикт Галерия о свободе веры и прекращении гонений на христиан (311); этот эдикт не получил повсеместного распространения и признания, и понадобилось повторить его. Основой отношения Рима ко всем религиям, включая христианство, в М. э. объявлялась терпимость, христиане становились законной общиной и получали право исповедовать свою веру наравне с другими культами. Кроме того, в нем объявлялось о возвращении христианам того, что было конфисковано у них во время гонений; новые владельцы этого имущества должны были получить компенсацию от государства. Оригинальный текст эдикта не сохранился, но можно реконструировать его на основании сочинений Лактанция и Евсевия. М. э. стал первым этапом союза Константина с христианством, который привел к превращению его в государственную религию.

Лит.: Казаков М. М . Христианизация Римской империи в IV в. Смоленск, 2002; Odahl Ch. M . Constantine and the Christian Empire. London–New York, 2004; Siecienski A . E . Constantine: Religious Faith and Imperial Policy. London–New York, 2017; Beyond Intolerance: the Milan Meeting of AD 313 and the Evolution of Imperial Religious Policy from the Age of the Tetrarchs to Julian the Apostate / Ed. by D. Dainese, V. Gheller. Turnhout, 2018. А. Д. Пантелеев.