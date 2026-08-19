МИЛАН ОБРЕНОВИЧ

Милан Обренович ( серб . Обреновић) (10[22].08.1854, Яссы, Молдавское княжество, ныне Румыния — 29.01[11.02].1901, Вена) — князь (1868—1882) и король (1882—1889) Сербии из династии Обреновичей. Внучатый племянник князя Милоша Обреновича , внук его брата Еврема. Отец Милош (1829—1861) — офицер румынской армии, мать — Елена Мария Катарджи (1831—1876) из знатного румынского рода. После развода родителей М. О. с 6-летнего возраста воспитывался бездетным князем Сербии Михаилом Обреновичем . Обучался в лицее Людовика Великого в Париже. После смерти князя Михаила в 1868 вернулся в Сербию. 2 июля 1868 Великая Народная Скупщина признала его права на сербский престол, а Высокая Порта даровала ему берат на наследственное княжение. При малолетнем князе М. О . был создан регентский совет из трех наместников — Й. Ристича, М. О. Блазнаваца и Й. Гавриловича. В период регентства была принята Конституция Сербии (1869), имевшая либеральный характер. По достижении совершеннолетия 22 августа 1872 М. О. стал полноправным правителем Сербского княжества. План регентов женить князя М. О. на одной из представительниц европейских династий не удался, поскольку Сербия была вассальным княжеством и формально князь М. О. подчинялся султану Османской империи. В 1875 он женился на своей родственнице по матери Наталии Кешко (1859—1941), дочери отставного российского полковника. В 1876 у них родился сын Александр . М. О. активно поддерживал сербскую внешнеполитическую программу «Начертание». В июне 1876 совместно с Черногорией начал войну против Османской империи, закончившуюся через четыре месяца поражением Сербии. От полного разгрома Сербию спас российский ультиматум Турции. В декабре 1877 Сербия присоединилась к боевым операциям России на Балканах. Берлинский трактат, подведший итоги Русско-турецкой войны 1877—1878, декларировал независимость Сербского княжества. В качестве правителя независимого государства М. О. провозгласил страну 22 февраля 1882 королевством. Был сторонником сотрудничества с Австро-Венгрией, с которой в 1882 подписал тайную военную конвенцию, что привело к охлаждению российско-сербских отношений. Престиж короля М. О. был подорван кровавым подавлением Тимокского восстания (1883), в организации которого обвинялась радикальная партия во главе с Н. Пашичем. Неудачная война с Болгарией (1885), жестокая расправа с оппозиционерами, развод с женой способствовали непопулярности М. О. в Сербии и заставили его пойти на компромисс с радикалами, треб?овавшими принятия новой ко?нституции. В конце декабря 1888 была принята Конституция, существенно ограничившая власть короля. 22 февраля 1889 М. О. отрекся от престола в пользу несовершеннолетнего сына Александра и поселился в Париже. За 2 млн динаров отказался от прав члена правящего дома и сербского гражданства. Указом от 14 марта 1892 ему был запрещен въезд в Сербию, однако после государственного переворота, совершенного его сыном 1 апреля 1893, М. О. вернулся в Сербию. В 1897 был назначен главнокомандующим сербской армией. Дважды, в 1882 и в 1899, на него были совершены покушения. Считая готовящийся брак сына с Д. Машин мезальянсом, разорвал с ним отношения и уехал в Вену, где и скончался. Похоронен в монастыре Крушедол.

Лит. : Јовановић С. Влада Милана Обреновића. Књ. 1—3. Београд, 1934; Љушић Р. Милан Обреновић (1854—1901) // Србија 19. века: изабрани радови. Београд, 1994; Шемякин А. Л. Милан Обренович — архитектор сербской «перестройки»? Полемические размышления // Историки-слависты МГУ. Кн. 7. М., 2008; Раjић С. Милан Обреновић — краль политичар // Зборник Матице Српске за историjy. Нови Сад, 2009. С. 43—58; Шемякин А. Л . «Что за подлец и мерзавец этот Милан». Александр III и политическая элита независимой Сербии // Родина. 2015. № 2. Специальный выпуск; Раjић С. Александар Обреновић: владар на прелазу векова: сукобљени светови. Београд, 2014; Шемякин А. Л. «Все могут короли...» Политическая культура последних Обреновичей в Сербии (1878—1903) // Историки-слависты МГУ. Кн. 11. Многоликий и беспокойный славянский мир. М., 2016; Искендеров П. А. Сербия: в поисках внешней опоры (1878—1903 гг.) // История Балкан: На переломе эпох (1878—1914 гг.). М., 2017. Л. В. Кузьмичева.