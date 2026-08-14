МИЛАН ЛУИС ДЕ

МИЛАН ЛУИС ДЕ - испанский ком­по­зи­тор и пи­са­тель.

По ут­верж­де­нию са­мо­го Милана, был са­мо­уч­кой, под­роб­но­сти био­гра­фии не­из­вест­ны. В 1530-е годы слу­жил при дво­ре гер­цо­га Ва­лен­сии. Во­шёл в ис­то­рию как ав­тор пер­во­го сбор­ни­ка пьес для виу­элы (издан в 1536 году в Ва­лен­сии под названием «Учи­тель» - «El Maestro»). Ин­ст­ру­мен­таль­ные (фан­та­зии, тьен­то, па­ва­ны) и во­каль­ные (ро­ман­сы, виль­ян­си­ко, со­не­ты на кас­тиль­ском, пор­тугальском, итальянском язы­ках) со­чи­не­ния, ор­га­ни­зо­ван­ные в 2 час­ти, рас­по­ло­же­ны по прин­ци­пу воз­рас­таю­щей слож­но­сти, со всё боль­шим ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­лиз­ма­ти­ки и ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии . Вве­де­ние к сбор­ни­ку - не­боль­шая шко­ла иг­ры на виу­эле, со­дер­жа­щая све­де­ния о строе ин­ст­ру­мен­та, прин­ци­пы чте­ния та­бу­ла­ту­ры. В за­клю­чительной гла­ве Милан из­ла­га­ет ори­ги­наль­ную точ­ку зре­ния на од­ну из са­мых слож­ных про­блем ре­нес­санс­ной музыкальной тео­рии - как сле­ду­ет оп­ре­де­лять лад мно­го­го­лос­но­го це­ло­го (по его мне­нию, не по те­но­ру, а по верх­не­му го­ло­су). Книга Милана «При­двор­ный» («El cortesano», 1561 год), вдох­нов­лён­ная од­но­имённым трак­та­том Б. Кас­тиль­о­не , - жи­вое опи­са­ние жиз­ни ва­лен­си­ан­ско­го дво­ра в фор­ме ме­муа­ров.