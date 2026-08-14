МИЛАН ЛУИС ДЕ
МИЛАН ЛУИС ДЕ - испанский композитор и писатель.
По утверждению самого Милана, был самоучкой, подробности биографии неизвестны. В 1530-е годы служил при дворе герцога Валенсии. Вошёл в историю как автор первого сборника пьес для виуэлы (издан в 1536 году в Валенсии под названием «Учитель» - «El Maestro»). Инструментальные (фантазии, тьенто, паваны) и вокальные (романсы, вильянсико, сонеты на кастильском, португальском, итальянском языках) сочинения, организованные в 2 части, расположены по принципу возрастающей сложности, со всё большим использованием мелизматики и имитационной полифонии. Введение к сборнику - небольшая школа игры на виуэле, содержащая сведения о строе инструмента, принципы чтения табулатуры. В заключительной главе Милан излагает оригинальную точку зрения на одну из самых сложных проблем ренессансной музыкальной теории - как следует определять лад многоголосного целого (по его мнению, не по тенору, а по верхнему голосу). Книга Милана «Придворный» («El cortesano», 1561 год), вдохновлённая одноимённым трактатом Б. Кастильоне, - живое описание жизни валенсианского двора в форме мемуаров.