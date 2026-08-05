МИЛАДИНОВЫ
МИЛАДИНОВЫ - македонский общественные деятели, публицисты, фольклористы, поэты.
Димитр [1810 год, Струга - 11(23).01.1862 года, Стамбул], с 1829 года учился в монастырской школе Святого Наума в Охриде, после чего работал учителем в Македонии, преподавал на македонском языке. В 1833-1836 годов продолжил образование в греческой гимназии в городе Янина, затем вновь работал учителем в Охриде, Струге, Битоле и др. Боролся за введение македонского языка в школах, а церковнославянского - в семинариях на территории всей Македонии. Под влиянием русского слависта В.И. Григоровича стал одним из первых собирателей македонского фольклора. При поддержке хорватского просветителя Й. Штросмайера совместно с братом Константином подготовил и издал в Загребе сборник «Български народни песни» (1861 год), в котором собраны около 600 македонских и 77 болгарских песен. Во время пребывания в Сремских-Карловцах, Нови-Саде и Белграде изучал сербский язык, проникся идеями югославянского национального возрождения и иллиризма. Выступал против засилья фанариотов в культурной и церковной жизни Македонии, что вызвало его конфликт с митрополитом Охридским Милентием. По доносу греческих духовных властей был арестован, содержался в тюрьме в Битоле, затем в Стамбуле. Обвинялся в антигосударственной деятельности. Умер в тюрьме, предположительно, от тифа (возможно, был отравлен).
Константин [1830 год, Струга - 07(19).01.1862 года, Стамбул], после обучения в греческой гимназии в городе Янина (1844-1847 годы) работал учителем в Битольском округе. В 1849-1852 годах изучал греческую филологию на философском факультете Афинского университета, затем славянскую и русскую грамматику в Зографском монастыре на Афоне. В 1856-1860 годах (по другим данным, с 1857 года) продолжил образование на историко-филологическом факультете Московского университета, специализировался по старославянской литературе, член «Славянского кружка», сотрудничал в журнале «Братски труд» (Москва) и газете «Дунавски лебед» (Белград), где публиковал также свои стихотворения. Переводил на македонский язык произведения русской литературы. Сотрудничал с деятелями Болгарского возрождения Л. Каравеловым, Г. Раковским и др. После ареста брата приехал в Стамбул, чтобы ходатайствовать о его освобождении. Также арестован по обвинению в антигосударственной деятельности. Умер в тюрьме (возможно, был отравлен).