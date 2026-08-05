МИЛАДИНОВЫ

МИЛАДИНОВЫ - ма­кедонский об­щественные дея­те­ли, пуб­ли­ци­сты, фольк­ло­ри­сты, по­эты.

Ди­митр [1810 год, Стру­га - 11(23).01.1862 года, Стам­бул], с 1829 года учил­ся в мо­на­стыр­ской шко­ле Святого Нау­ма в Ох­ри­де, по­сле че­го ра­бо­тал учи­те­лем в Ма­ке­до­нии, пре­по­да­вал на ма­кедонском язы­ке. В 1833-1836 годов про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в греческой гим­на­зии в городе Яни­на, за­тем вновь ра­бо­тал учи­те­лем в Ох­ри­де, Стру­ге, Би­то­ле и др. Бо­рол­ся за вве­де­ние ма­кедонского языка в шко­лах, а цер­ков­но­сла­вян­ско­го - в се­ми­на­ри­ях на тер­ри­то­рии всей Ма­ке­до­нии. Под влия­ни­ем русского сла­ви­ста В.И. Гри­го­ро­ви­ча стал од­ним из пер­вых со­би­ра­те­лей ма­кедонского фольк­ло­ра. При под­держ­ке хорватского про­све­ти­те­ля Й. Штрос­май­е­ра совместно с бра­том Кон­стан­ти­ном под­го­то­вил и из­дал в За­гре­бе сборник «Българ­ски на­род­ни пес­ни» (1861 год), в ко­то­ром со­б­ра­ны около 600 ма­кедонских и 77 болгарских пе­сен. Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Срем­ских-Кар­лов­цах, Но­ви-Са­де и Бел­гра­де изу­чал сербский язык, про­ник­ся идея­ми юго­сла­вян­ско­го национального воз­ро­ж­де­ния и ил­ли­риз­ма . Вы­сту­пал про­тив за­си­лья фа­на­рио­тов в куль­тур­ной и цер­ков­ной жиз­ни Ма­ке­до­нии, что вы­зва­ло его кон­фликт с ми­тро­по­ли­том Ох­рид­ским Ми­лен­ти­ем. По до­но­су греческих ду­хов­ных вла­стей был аре­сто­ван, со­дер­жал­ся в тюрь­ме в Би­то­ле, за­тем в Стам­бу­ле. Об­ви­нял­ся в ан­ти­го­су­дарственной дея­тель­но­сти. Умер в тюрь­ме, пред­по­ло­жи­тель­но, от ти­фа (воз­мож­но, был от­рав­лен).

Кон­стан­тин [1830 год, Стру­га - 07(19).01.1862 года, Стам­бул], по­сле обу­че­ния в греческой гим­на­зии в городе Яни­на (1844-1847 годы) ра­бо­тал учи­те­лем в Би­толь­ском округе. В 1849-1852 годах изу­чал греческую фи­ло­ло­гию на фи­лософском факультете Афин­ско­го университета, за­тем славянскую и русскую грам­ма­ти­ку в Зо­граф­ском монастыре на Афо­не. В 1856-1860 годах (по другим дан­ным, с 1857 года) про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского университета, спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по ста­ро­сла­вян­ской литературе, член «Славянского круж­ка», со­труд­ни­чал в журнале «Брат­ски труд» (Мо­ск­ва) и газете «Ду­нав­ски ле­бед» (Бел­град), где пуб­ли­ко­вал так­же свои сти­хотво­ре­ния. Пе­ре­во­дил на ма­кедонский язык про­из­ве­де­ния русской литературы. Со­труд­ни­чал с дея­те­ля­ми Болгарского воз­ро­ж­де­ния Л. Ка­ра­ве­ло­вым , Г. Ра­ков­ским и др. По­сле аре­ста бра­та прие­хал в Стам­бул , что­бы хо­да­тай­ст­во­вать о его ос­во­бо­ж­де­нии. Так­же аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ан­ти­го­су­дарственной дея­тель­но­сти. Умер в тюрь­ме (воз­мож­но, был от­рав­лен).

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