МИЛЬ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ
МИЛЬ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский авиаконструктор и учёный, один из основателей отечественного вертолётостроения, Герой Социалистического Труда (1966 год).
Окончил Новочеркасский авиационный институт (1931 год). В 1931-1936 годах в ЦАГИ: инженер, начальник бригады аэродинамики и экспериментальных расчётов отдела особых конструкций; разработал общую теорию несущего винта. Принимал участие в создании автожиров (А-12, А-15 и др.). В 1936-1943 годах на заводе винтокрылых аппаратов, где серийно строился автожир А-7. С 1943 года научный сотрудник ЦАГИ; продолжил начатые до Великой Отечественной войны исследования по устойчивости и управляемости самолёта; разработал устройства по улучшению управления боевыми самолётами Ил-2, Ил-4, Ла-5. По окончании войны возобновил научно-экспериментальные исследования аэродинамики несущего винта. Им была создана натурная установка, ставшая прообразом вертолёта Ми-1. С 1947 года начальник созданной по его инициативе геликоптерной лаборатории в ЦАГИ, с 1948 года главный конструктор ОКБ по вертолётостроению, с 1951 года директор и главный конструктор, с 1964 года генеральный конструктор завода № 329 Министерства авиационной промышленности (с 1967 года Московский вертолётный завод, с 1970 года его имени). Одновременно преподавал в МАИ (профессор с 1966 года).
Вертолёт Ми-1 конструкции Миля стал первым отечественным серийным вертолётом, получившим широкое практическое применение. Под руководством Миля создано 9 типов серийных вертолётов: Ми-1 (1948 год, серийное производство с 1951 года), многоцелевой вертолёт Ми-4 (1952 год, серийное производство с 1953 года); Ми-6 - первый в СССР многоцелевой транспортный вертолёт с газотурбинными двигателями (максимальная грузоподъёмность 12000 кг), положил начало приоритету отечественной авиации в тяжёлом вертолётостроении (1957 год, серийное производство с 1960 года, в 1962 году установлено 14 рекордов - скорости, высоты и грузоподъёмности; четыре из них оставались непревзойдёнными до 1983 года); Ми-2 (1961 год, серийное производство с 1965 года); многоцелевой транспортный вертолёт Ми-8 (1962 год, серийное производство с 1965 года; самый распространённый в мире, выпуск продолжается); транспортные вертолёты-краны Ми-10 (1960 год) и Ми-10К (1965 год); противолодочный вертолёт Ми-14 (1967 год, серийное произ-во с 1973 года); боевой вертолёт Ми-24 (1969 год, с 1971 года, серийный выпуск продолжается); экспериментальный В-7 (1957 год); опытный сверхтяжёлый вертолёт Ми-12 (В-12, 1967 год), 6 августа 1969 года поднял груз 44205 кг на высоту 2255 м, установив мировой рекорд грузоподъёмности для вертолётов, который не побит на 30.12.2011 года. Вертолёты Миля широко используются в различных климатических условиях для транспортных перевозок, при монтаже буровых установок в газонефтепромысловых районах Восточной Сибири и Крайнего Севера и для уникальных монтажных работ при строительстве и реконструкции промышленных предприятий, позволяя значительно сократить время работ и их стоимость; стоят на вооружении 30 стран мира и эксплуатируются более чем в 100 странах.
На вертолётах, созданных Милем, установлено свыше 60 мировых рекордов. Миль вместе со своими учениками разработал теорию современного вертолёта, позволившую на практике решить ряд сложных проблем, относящихся, например, к усталостной прочности вертолётных агрегатов, флаттеру лопастей винтов, устойчивости и управляемости вертолёта и других. Ленинская премия (1958 год), Государственная премия СССР (1968 год). Награждён орденами Ленина (1957, 1966, 1969 годы).
Сочинение:
Вертолеты. Расчет и проектирование. М., 1966-1967. Кн. 1-2 (соавт.).