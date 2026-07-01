МИКВА

МИКВА - в иу­да­из­ме бас­сейн для омо­ве­ния с це­лью ри­ту­аль­но­го очи­ще­ния.

Миквы из­вест­ны с пе­рио­да Вто­ро­го хра­ма (смотрите в статье Ие­ру­са­лим­ский храм ), при­бли­зи­тель­но с 100 года до н. э. Име­ют кон­но­та­ции с очи­сти­тель­ны­ми прак­ти­ка­ми, пред­пи­сан­ны­ми То­рой. В эпо­ху Вто­ро­го хра­ма омо­ве­ние в микве яв­ля­лось со­став­ной ча­стью хра­мо­вых очи­сти­тель­ных ри­туа­лов: по­сле ос­к­вер­не­ния при­кос­но­ве­ни­ем к мерт­ве­цу (Числ. 19:7-10) и другим ри­ту­аль­но не­чис­тым объ­ек­там (Лев. 5:2-3; 11:23-35, 39-40), по­сле не­чис­тых те­лес­ных вы­де­ле­ний (Лев. 15). С ут­ра­той хра­мо­вых очи­сти­тель­ных ри­туа­лов в ре­зуль­та­те раз­ру­ше­ния Хра­ма (70 год н. э.) омо­ве­ние в микве под­чи­не­но об­щей идее ри­ту­аль­но­го очи­ще­ния и по-раз­но­му прак­ти­ку­ет­ся в раз­ных об­щи­нах. Ны­не миква по­се­ща­ет­ся в про­цес­се ри­туа­ла об­ра­ще­ния (ги­юр), жен­щи­на­ми пе­ред бра­ко­со­че­та­ни­ем, по­сле мен­ст­руа­ции и ро­дов, муж­чи­на­ми на­ка­ну­не Рош аша­на (Но­вый год) и Йом кип­пу­ра, в не­ко­то­рых об­щи­нах прак­ти­ку­ет­ся омо­ве­ние на­ка­ну­не ка­ж­дой суб­бо­ты и в других слу­ча­ях. В микве (как пра­ви­ло, спе­ци­аль­ных) омы­ва­ют так­же ри­ту­аль­но не­чис­тую по­су­ду. Важ­ность миквы в иу­да­из­ме под­чёр­ки­ва­ет­ся тем, что об­щи­на стро­ит её да­же рань­ше си­на­го­ги.

За­ко­нам о микве по­свя­щён трак­тат Ми­к­ва­от в Тал­му­де и То­сеф­те. Миква обыч­но рас­по­ло­же­на при си­на­го­ге. Омо­ве­ние со­вер­ша­ет­ся в стоя­чей во­де, не долж­ны до­пус­кать­ся её про­са­чи­ва­ние или утеч­ка. Ми­нимальное ко­ли­че­ст­во во­ды в микве (около 750 л) долж­но быть дос­тав­ле­но из ес­те­ст­вен­но­го чис­то­го ис­точ­ни­ка (реч­ная, до­ж­де­вая во­да) са­мо­тё­ком (эту во­ду нель­зя при­но­сить в со­су­дах), ос­таль­ной объ­ём мо­жет быть до­пол­нен из во­до­про­во­да. Уро­вень во­ды дол­жен быть та­кой, что­бы мож­но бы­ло со­вер­шить пол­ное по­гру­же­ние. Омо­ве­ние со­вер­ша­ет­ся в об­на­жён­ном ви­де. Пе­рио­ди­че­ски миква чис­тит­ся, во­да в ней пол­но­стью об­нов­ля­ет­ся. Современные миквы име­ют раз­ме­ры при­мер­но 2×3 м, во­да в них по­дог­ре­ва­ет­ся.

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