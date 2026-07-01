МИКВА
МИКВА - в иудаизме бассейн для омовения с целью ритуального очищения.
Миквы известны с периода Второго храма (смотрите в статье Иерусалимский храм), приблизительно с 100 года до н. э. Имеют коннотации с очистительными практиками, предписанными Торой. В эпоху Второго храма омовение в микве являлось составной частью храмовых очистительных ритуалов: после осквернения прикосновением к мертвецу (Числ. 19:7-10) и другим ритуально нечистым объектам (Лев. 5:2-3; 11:23-35, 39-40), после нечистых телесных выделений (Лев. 15). С утратой храмовых очистительных ритуалов в результате разрушения Храма (70 год н. э.) омовение в микве подчинено общей идее ритуального очищения и по-разному практикуется в разных общинах. Ныне миква посещается в процессе ритуала обращения (гиюр), женщинами перед бракосочетанием, после менструации и родов, мужчинами накануне Рош ашана (Новый год) и Йом киппура, в некоторых общинах практикуется омовение накануне каждой субботы и в других случаях. В микве (как правило, специальных) омывают также ритуально нечистую посуду. Важность миквы в иудаизме подчёркивается тем, что община строит её даже раньше синагоги.
Законам о микве посвящён трактат Микваот в Талмуде и Тосефте. Миква обычно расположена при синагоге. Омовение совершается в стоячей воде, не должны допускаться её просачивание или утечка. Минимальное количество воды в микве (около 750 л) должно быть доставлено из естественного чистого источника (речная, дождевая вода) самотёком (эту воду нельзя приносить в сосудах), остальной объём может быть дополнен из водопровода. Уровень воды должен быть такой, чтобы можно было совершить полное погружение. Омовение совершается в обнажённом виде. Периодически миква чистится, вода в ней полностью обновляется. Современные миквы имеют размеры примерно 2×3 м, вода в них подогревается.