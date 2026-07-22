МИКУНЬСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА МИКУНЬ

МИКУНЬСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА МИКУНЬ. История строительства Северной железной дороги , основания и развития города Микунь как важного транспортного узла: железнодорожный узел, нефте- и газопроводы. Исправительно-трудовая система МВД, история города Усть-Вымского. Людские судьбы в системе ГУЛАГа.

В залах музея представлены экспонаты, рассказывающие об истории строительства Северной железной дороги (участок Котлас - Княжпогост), фотографии, грамоты, письма, личные вещи первых строителей железной дороги, макеты и детали паровозов. В музее хранится коллекция фотографий, документов, картин и рисунков репрессированного художника Б.А.Старчикова, переданная его женой. В фондах музея хранится материал о репрессированных, работавших в Микуни.

Иллюстрации:

Микуньский филиал Музея истории города Микунь