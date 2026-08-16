МИКУНЬ
МИКУНЬ - город в России, в юго-западной части Республики Коми, в Усть-Вымском районе.
Население 10,7 тысяч человек (2010 год, перепись). Узел железно-дорожных линий. Возник в 1937 году как посёлок при строительстве Северо-Печорской железной дороги; построена станция Микунь. В 1938-1950 годах здесь размещался лагерный пункт Севжелдорлага, в 1940-1952 годах - Печорского исправительно-трудового лагеря (ИТЛ), заключённые которого занимались лесозаготовками и строительством Северо-Печорской железной дороги. С 1948 года рабочий посёлок. Центр Водораздельного ИТЛ (1952-1953 годы), 9-го (Микуньского) отделения Усть-Вымского ИТЛ (1953-1954 годы), Косланского ИТЛ (1954-1964 годы; Косланлаг; в дальнейшем исправительно-трудовое учреждение республиканского, союзного и федерального подчинения, до 2000 года). С 1959 года город. В 1961 году открыто движение по линии Микунь - Сыктывкар, в 1975 году - Микунь - Вендига с ответвлением на Кослан.
Дом культуры в стиле неоклассицизма (1951 год), деревенская Успенская церковь (2005 год). Музей истории города (1995 год, с 1998 года филиал Усть-Вымского районного музейного объединения). Предприятия железно-дорожного транспорта. Компрессорная станция газопровода «Сияние Севера» (Вуктыл - Ухта - Торжок, Тверская область), нефтеперекачивающая станция нефтепровода Усинск - Ухта - Ярославль.
Близ Микуни, в селе Усть-Вымь, - Михаило-Архангельский мужской монастырь (основан около 1384 года; церкви XVIII-XIX веков); в деревне Вездино - деревенская церковь Святителя Николая (1901 год).