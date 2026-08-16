МИКУНЬ

МИКУНЬ - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Рес­пуб­ли­ки Ко­ми, в Усть-Вым­ском районе.

Население 10,7 тысяч человек (2010 год, пе­ре­пись). Узел железно-дорожных ли­ний. Воз­ник в 1937 году как по­сё­лок при строи­тель­ст­ве Се­ве­ро-Пе­чор­ской железной дороги; по­строе­на станция Ми­кунь. В 1938-1950 годах здесь раз­ме­щал­ся ла­гер­ный пункт Сев­жел­дор­ла­га, в 1940-1952 годах - Пе­чор­ско­го ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря (ИТЛ) , за­клю­чён­ные ко­то­ро­го за­ни­ма­лись ле­со­за­го­тов­ка­ми и строи­тель­ст­вом Се­ве­ро-Пе­чор­ской железной дороги. С 1948 года ра­бо­чий по­сё­лок. Центр Во­до­раз­дель­но­го ИТЛ (1952-1953 годы), 9-го (Ми­кунь­ско­го) от­де­ле­ния Усть-Вым­ско­го ИТЛ (1953-1954 годы), Кос­лан­ско­го ИТЛ (1954-1964 годы; Кос­лан­лаг; в даль­ней­шем ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вое уч­реж­де­ние рес­пуб­ли­кан­ско­го, со­юз­но­го и фе­де­раль­но­го под­чи­не­ния, до 2000 года). С 1959 года го­род. В 1961 году от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Ми­кунь - Сык­тыв­кар, в 1975 году - Ми­кунь - Вен­ди­га с от­ветв­ле­ни­ем на Кос­лан.

Дом куль­ту­ры в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1951 год), де­ревенская Ус­пен­ская церковь (2005 год). Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1995 год, с 1998 года фи­ли­ал Усть-Вым­ско­го рай­он­но­го му­зей­но­го объ­е­ди­не­ния). Пред­при­ятия железно-дорожного транс­пор­та. Ком­прес­сор­ная стан­ция га­зо­про­во­да «Сия­ние Се­ве­ра» (Вук­тыл - Ух­та - Тор­жок, Твер­ская область), неф­те­пе­ре­ка­чи­ваю­щая стан­ция неф­те­про­во­да Усинск - Ух­та - Яро­славль.

Близ Микуни, в селе Усть-Вымь, - Ми­хаи­ло-Ар­хан­гель­ский муж­ской монастырь (ос­но­ван около 1384 года; церк­ви XVIII-XIX веков); в деревне Вез­ди­но - де­ревенская церковь Святителя Ни­ко­лая (1901 год).

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