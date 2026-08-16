МИКУЛИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

МИКУЛИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - удель­ное кня­же­ст­во в со­ста­ве Твер­ско­го кня­же­ст­ва (1339 год, по другим дан­ным, начало 1360-х годов - 1485 год, с пе­ре­ры­вом).

Центр - город Ми­ку­лин (ны­не - село Ми­ку­ли­но Ло­то­шин­ско­го района Московской области) на реке Шо­ша (на ле­вом бе­ре­гу на­хо­дил­ся де­ти­нец, а на пра­вом - го­род­ской по­сад). За­ни­ма­ло южную часть Твер­ско­го княжества. К концу XV века северная гра­ни­ца Микулинского княжества шла по реке Вязь­ма до впа­де­ния в неё реки Дес­на, за­тем по ре­кам Хвош­ня и Дол­гу­ша, вос­точ­ная - по реке Лобь, за­пад­ная - по ре­кам Чер­но­ру­чей (до впа­де­ния в реку Жи­до­хов­ка), Ржать (от мес­та впа­де­ния в реку Шо­ша) и Рус­са (Ру­са), юж­ная - по ре­кам Из­де­тель, Рус­са и Шо­ша. Часть тер­ри­то­рии Микулинского княжества (волость Отъ­ез­дец), по-ви­ди­мо­му, во­шла в не­го из со­ста­ва Холм­ско­го княжества. Че­рез Микулинское княжество про­хо­ди­ли важ­ные су­хо­пут­ные трак­ты Мо­ск­ва - Во­лок (Лам­ский) - Тверь и Мо­ск­ва - Во­лок (Лам­ский) - Нов­го­род, имев­шие об­ще­рус­ское зна­че­ние.

Пер­вый пра­ви­тель Микулинского княжества - князь Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич по­лу­чил его в удел, по мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, ли­бо по за­ве­ща­нию от­ца - князя Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча, со­став­лен­но­му 28.10.1339 года не­по­сред­ст­вен­но пе­ред его каз­нью в Ор­де, ли­бо в начале 1360-х годов в ре­зуль­та­те раз­де­ла вла­де­ний ме­ж­ду сы­новь­я­ми Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча. Микулинское княжество ста­ло основной ба­зой Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча для борь­бы за твер­ское кня­же­ние, ко­то­рым он су­мел впер­вые ов­ла­деть в 1365 году. Ук­ре­пив­шись в Тве­ри, Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич со­хра­нил Микулинское княжество за со­бой. В 1370 и 1375 годах Ми­ку­лин и тер­ри­то­рия Микулинского княжества ра­зо­ря­лись вой­ска­ми великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча во вре­мя мос­ков­ско-твер­ских кон­флик­тов. В 1399 году со­глас­но за­ве­ща­нию Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча Микулинское княжество унас­ле­до­вал его млад­ший сын - князь Фё­дор Ми­хай­ло­вич (? - до 1412 года), же­на­тый на Ан­не, до­че­ри Ф.А. Кош­ки. Но­вый князь дей­ст­во­вал в рус­ле по­ли­ти­ки сво­его стар­ше­го бра­та, великого князя твер­ско­го Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча, од­на­ко в 1400 году по­сы­лал к не­му (вме­сте с ка­шин­ски­ми князь­я­ми, сво­им бра­том Ва­си­ли­ем Ми­хай­ло­ви­чем и пле­мян­ни­ком Ива­ном Бо­ри­со­ви­чем) бо­яр с тре­бо­ва­ни­ем со­блю­дать за­ве­ща­ние по­кой­но­го от­ца. Од­на­ко великий князь Иван Ми­хай­ло­вич от­ве­тил от­ка­зом и вы­вел из-под су­да и да­ни удель­ных кня­зей всех ве­ли­ко­кня­жес­ких бо­яр. В 1406 году вой­ско Микулинского княжества во гла­ве с Фё­до­ром Ми­хай­ло­ви­чем в со­ста­ве твер­ской ра­ти вы­сту­пи­ло в по­ход на реку Пла­ва, что­бы по­мочь великому князю мо­с­ков­ско­му Ва­си­лию I Дмит­рие­ви­чу в его борь­бе про­тив великого княжества ли­тов­ско­го Ви­тов­та. При Фё­до­ре Ми­хай­ло­ви­че в Микулинском княжестве на­ча­лась че­кан­ка мед­ной мо­не­ты (из­вест­но не ме­нее 29 экземпляров, из них 19 с его име­нем). Сле­дую­щим ми­ку­лин­ским кня­зем стал Алек­сандр Фё­до­ро­вич (с 1412 года же­нат на княж­не Ма­рии Ива­нов­не, до­че­ри яро­слав­ско­го князя Ива­на Ва­силь­е­ви­ча - со­юз­ни­ка великого князя Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча). За­тем Микулинским княжеством пра­вил его млад­ший брат Фё­дор Фё­до­ро­вич (? - не ра­нее 1461 года). Он упо­мя­нут пер­вым сре­ди «бра­тьи мо­лод­шей» в до­го­во­ре великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча и великого князя мос­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча (1437 год), а так­же в жа­ло­ван­ной гра­мо­те твер­ских кня­зей Ус­пен­ско­му От­ро­чу монастырю в Тве­ри (да­на, ско­рее все­го, ме­ж­ду 1437 и 1456 годами). Князь Фё­дор Фё­до­ро­вич че­ка­нил мо­не­ты из се­реб­ра 960-й про­бы двух ти­пов: со сво­им име­нем (из­вест­ны 13 экземпляров, ны­не в Эр­ми­та­же и ГИМе); со сво­им име­нем как ми­ку­лин­ско­го кня­зя и име­на­ми великих кня­зей твер­ских Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча (до 1461 года) и Ми­хаи­ла Бо­ри­со­ви­ча (по­сле 1461 года) (раз­ли­ча­лись ге­раль­дическими изо­бра­же­ния­ми, из­вестен 21 экземпляр, ны­не там же).

С 3-й четверти XV века по­ли­тическое зна­че­ние Микулинского княжества по­сте­пен­но сни­жа­ет­ся, в ие­рар­хии твер­ской зна­ти его кня­зю фак­ти­че­ски от­во­дит­ся роль слу­жи­ло­го кня­зя. Так, например, в 1470-е годы об­ме­ны зем­лёй ме­ж­ду князь­я­ми Ми­ку­лин­ски­ми и Те­ля­тев­ски­ми на тер­ри­то­рии их уде­ла, вклю­чав­шие, в ча­ст­но­сти, пе­ре­да­чу прав «с су­дом и с по­лич­ным», осу­ще­ст­в­ля­лись под кон­тро­лем ве­ли­ко­кня­жес­ких бо­яр, ко­то­рые при этом вы­сту­па­ли в ка­че­ст­ве по­слу­хов (эта прак­ти­ка от­ме­не­на в свя­зи с вхо­ж­де­ни­ем Микулинского княжества в со­став Русского государства осе­нью 1485 года). По­след­ним пра­ви­те­лем Микулинского княжества был внук князя Алек­сан­д­ра Фё­до­ро­ви­ча - князь Ан­д­рей Бо­ри­со­вич (? - не ра­нее 1485 года). Он от име­ни великого князя твер­ско­го в сво­ём селе Ло­то­ши­но (ны­не посёлок городского ти­па в Московской области) встре­чал великого князя мос­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в 1477 году во вре­мя его по­хо­да про­тив Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. В 1485 году в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем внеш­не­по­ли­тической си­туа­ции во­круг Твер­ско­го великого княжества Ан­д­рей Бо­ри­со­вич по­сту­пил на служ­бу к Ива­ну III, по­лу­чил в корм­ле­ние город Дмит­ров. Сы­но­вья Ан­д­рея Бо­ри­со­ви­ча бы­ли вклю­че­ны в со­став Го­су­да­ре­ва дво­ра на­ря­ду с его двою­род­ным бра­том князем Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем, ко­ман­до­вав­шим твер­ски­ми пол­ка­ми в по­хо­де на Нов­го­род 1477-1478 годов. Пе­ре­ход на служ­бу к Ива­ну III по­зво­лил пред­ста­ви­те­лям ро­да кня­зей Ми­ку­лин­ских по­сле вклю­че­ния Микулинского княжества в со­став Русского государства (1485 год) со­хра­нить или воз­вра­тить вот­чин­ные зем­ли, а так­же слу­жив­ших им де­тей бо­яр­ских.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)