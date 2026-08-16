МИКУЛИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
МИКУЛИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО - удельное княжество в составе Тверского княжества (1339 год, по другим данным, начало 1360-х годов - 1485 год, с перерывом).
Центр - город Микулин (ныне - село Микулино Лотошинского района Московской области) на реке Шоша (на левом берегу находился детинец, а на правом - городской посад). Занимало южную часть Тверского княжества. К концу XV века северная граница Микулинского княжества шла по реке Вязьма до впадения в неё реки Десна, затем по рекам Хвошня и Долгуша, восточная - по реке Лобь, западная - по рекам Черноручей (до впадения в реку Жидоховка), Ржать (от места впадения в реку Шоша) и Русса (Руса), южная - по рекам Издетель, Русса и Шоша. Часть территории Микулинского княжества (волость Отъездец), по-видимому, вошла в него из состава Холмского княжества. Через Микулинское княжество проходили важные сухопутные тракты Москва - Волок (Ламский) - Тверь и Москва - Волок (Ламский) - Новгород, имевшие общерусское значение.
Первый правитель Микулинского княжества - князь Михаил Александрович получил его в удел, по мнению исследователей, либо по завещанию отца - князя Александра Михайловича, составленному 28.10.1339 года непосредственно перед его казнью в Орде, либо в начале 1360-х годов в результате раздела владений между сыновьями Александра Михайловича. Микулинское княжество стало основной базой Михаила Александровича для борьбы за тверское княжение, которым он сумел впервые овладеть в 1365 году. Укрепившись в Твери, Михаил Александрович сохранил Микулинское княжество за собой. В 1370 и 1375 годах Микулин и территория Микулинского княжества разорялись войсками великого князя владимирского Дмитрия Ивановича во время московско-тверских конфликтов. В 1399 году согласно завещанию Михаила Александровича Микулинское княжество унаследовал его младший сын - князь Фёдор Михайлович (? - до 1412 года), женатый на Анне, дочери Ф.А. Кошки. Новый князь действовал в русле политики своего старшего брата, великого князя тверского Ивана Михайловича, однако в 1400 году посылал к нему (вместе с кашинскими князьями, своим братом Василием Михайловичем и племянником Иваном Борисовичем) бояр с требованием соблюдать завещание покойного отца. Однако великий князь Иван Михайлович ответил отказом и вывел из-под суда и дани удельных князей всех великокняжеских бояр. В 1406 году войско Микулинского княжества во главе с Фёдором Михайловичем в составе тверской рати выступило в поход на реку Плава, чтобы помочь великому князю московскому Василию I Дмитриевичу в его борьбе против великого княжества литовского Витовта. При Фёдоре Михайловиче в Микулинском княжестве началась чеканка медной монеты (известно не менее 29 экземпляров, из них 19 с его именем). Следующим микулинским князем стал Александр Фёдорович (с 1412 года женат на княжне Марии Ивановне, дочери ярославского князя Ивана Васильевича - союзника великого князя Василия I Дмитриевича). Затем Микулинским княжеством правил его младший брат Фёдор Фёдорович (? - не ранее 1461 года). Он упомянут первым среди «братьи молодшей» в договоре великого князя тверского Бориса Александровича и великого князя московского Василия II Васильевича (1437 год), а также в жалованной грамоте тверских князей Успенскому Отрочу монастырю в Твери (дана, скорее всего, между 1437 и 1456 годами). Князь Фёдор Фёдорович чеканил монеты из серебра 960-й пробы двух типов: со своим именем (известны 13 экземпляров, ныне в Эрмитаже и ГИМе); со своим именем как микулинского князя и именами великих князей тверских Бориса Александровича (до 1461 года) и Михаила Борисовича (после 1461 года) (различались геральдическими изображениями, известен 21 экземпляр, ныне там же).
С 3-й четверти XV века политическое значение Микулинского княжества постепенно снижается, в иерархии тверской знати его князю фактически отводится роль служилого князя. Так, например, в 1470-е годы обмены землёй между князьями Микулинскими и Телятевскими на территории их удела, включавшие, в частности, передачу прав «с судом и с поличным», осуществлялись под контролем великокняжеских бояр, которые при этом выступали в качестве послухов (эта практика отменена в связи с вхождением Микулинского княжества в состав Русского государства осенью 1485 года). Последним правителем Микулинского княжества был внук князя Александра Фёдоровича - князь Андрей Борисович (? - не ранее 1485 года). Он от имени великого князя тверского в своём селе Лотошино (ныне посёлок городского типа в Московской области) встречал великого князя московского Ивана III Васильевича в 1477 году во время его похода против Новгородской республики. В 1485 году в связи с ухудшением внешнеполитической ситуации вокруг Тверского великого княжества Андрей Борисович поступил на службу к Ивану III, получил в кормление город Дмитров. Сыновья Андрея Борисовича были включены в состав Государева двора наряду с его двоюродным братом князем Михаилом Фёдоровичем, командовавшим тверскими полками в походе на Новгород 1477-1478 годов. Переход на службу к Ивану III позволил представителям рода князей Микулинских после включения Микулинского княжества в состав Русского государства (1485 год) сохранить или возвратить вотчинные земли, а также служивших им детей боярских.