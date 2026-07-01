МИКУЛИНСКИЕ

МИКУЛИНСКИЕ - русский кня­жес­кий род, твер­ские Рю­ри­ко­ви­чи.

В XIV-XV веках пра­ви­те­ли Ми­ку­лин­ско­го кня­же­ст­ва, в XV веке - так­же Те­ля­тев­ско­го княжества. Ро­до­на­чаль­ник Микулинских - пер­вый удель­ный князь ми­ку­лин­ский (впо­след­ст­вии великий князь твер­ской) Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич. В 1399 году Ми­ку­лин­ское княжество в удел по­лу­чил его млад­ший сын Фё­дор Ми­хай­ло­вич (? - до 1412 года). Из­вест­ны его сы­но­вья, удель­ные кня­зья ми­ку­лин­ские: Алек­сандр Фё­до­ро­вич (не ра­нее 1391 года - не ра­нее 1412 года); Фё­дор Фё­до­ро­вич (не ра­нее 1391 года - не ра­нее 1461 года). От сы­но­вей князя Алек­сан­д­ра Фё­до­ро­ви­ча - Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча, воз­мож­но, удель­но­го князя ми­ку­лин­ско­го (2-я половина XV века), и те­ля­тев­ско­го князя Фё­до­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча - про­изош­ли две вет­ви ро­да Ми­ку­лин­ских.

Из пред­ста­ви­те­лей стар­шей вет­ви из­вес­тен сын Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча - Ан­д­рей Бо­ри­со­вич (? - не ра­нее 1485 года), по­след­ний удель­ный князь ми­ку­лин­ский (?-1485 год). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич Ми­ку­лин­ский (? - не ра­нее осе­ни 1507 года), боя­рин осо­бо­го Твер­ско­го дво­ра, 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­де на Вят­ку (1489 год), уча­ст­во­вал в русско-ли­товских вой­нах 1492-1494, 1500-1503 и 1507-1508 годов - 3-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де на Се­вер­скую зем­лю (1492 год), 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де из Тве­ри на зем­ли Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) (1493 год), ко­ман­до­вал пол­ком ле­вой ру­ки в сра­же­нии на реке Вед­ро­ша 1500 года, в ко­то­ром бы­ли раз­би­ты главные си­лы ВКЛ, 3-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в по­хо­де на Мсти­славль (1507 год). В 1495-1496 годах, в ус­ло­ви­ях русско-шведской вой­ны 1495-1497 годов , совместно с другими боя­ра­ми из Твер­ской зем­ли - князем И.А. До­ро­го­буж­ским и сво­им двою­род­ным дя­дей князем М.Ф. Ми­ку­лин­ским - со­про­во­ж­дал великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в Нов­го­род. 4-й вое­во­да в Тве­ри (1501 год). Уча­ст­ник русско-ли­вон­ской вой­ны 1501-1503 годов: 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де из Нов­го­ро­да к Пско­ву [за­вер­шил­ся сра­же­ни­ем у озера Смо­ли­но (ны­не Го­ро­ди­щен­ское) 13.09.1502 года]. В 1506 году в не­удач­ном по­хо­де на Ка­зань во вре­мя 4-й ка­зан­ско-русской вой­ны 2-й ве­ли­ко­кня­жес­кий вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в су­до­вой ра­ти; Ва­си­лий Ан­д­рее­вич Ми­ку­лин­ский (не позд­нее 1486 года - ме­ж­ду 19.08 и 19.09.1540 года), по не­ко­то­рым дан­ным, боя­рин (не позд­нее 1530 года; од­на­ко в 1533 году си­дел за околь­ничь­им сто­лом на 2-й и 3-й дни по­сле вен­ча­ния ста­риц­ко­го князя Ан­д­рея Ива­но­ви­ча). 2-й на­ме­ст­ник в Рос­то­ве (1513/14 год), 1-й на­ме­ст­ник в Смо­лен­ске (1523-1525 годы) и Пско­ве (1528 год). Уча­ст­во­вал в русско-ли­товской вой­не 1512-1522 годов: 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­дах на зем­ли ВКЛ (1514/15; 1519 годы), а так­же в Великих Лу­ках (1516 год), 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де из Великих Лук на По­лоцк (1519 год). 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ме­ще­ре (1517 год), Ту­ле (1531 год), Вла­ди­ми­ре (1537, 1540 годы), Му­ро­ме (1537 год), Ко­лом­не (1539 год). Слу­жил на южной гра­ни­це Русского государства: 1-й вое­во­да у Рос­ти­слав­ля (1529, 1530, 1532 годы), на реке Осётр (1531 год), в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском и в Пу­тив­ле (1533 год), на реке Уг­ра (1535 год), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ко­лом­не (1535, 1536, 1537 годы) и у Рос­ти­слав­ля (1538 год). В августе 1540 года по собственной прось­бе от­пу­щен великим князем мос­ков­ским Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным «по­мо­ли­те­ся чу­до­твор­цем». Один из круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев Твер­ско­го уез­да. По­дав­ляю­щая часть вот­чи­ны Вас.А. Ми­ку­лин­ско­го вско­ре по­сле его смер­ти бы­ла кон­фи­ско­ва­на во­пре­ки за­ве­ща­нию кня­зя и в на­ру­ше­ние норм Су­деб­ни­ка 1497 года. Со смер­тью Вас.А. Ми­ку­лин­ско­го стар­шая ветвь ро­да Микулинских по муж­ской ли­нии пре­сек­лась.

Ос­но­ва­тель стар­шей ли­нии млад­шей вет­ви ро­да Микулинских - сын князя Фё­до­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча, Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич Ми­ку­лин­ский (в раз­ряд­ных кни­гах упо­ми­на­ет­ся так­же как Те­ля­тев­ский) (? - не ра­нее 23.09.1509 года), боя­рин (не позд­нее 1505 года), ко­ман­до­вал твер­ски­ми пол­ка­ми, при­слан­ны­ми великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Бо­ри­со­ви­чем на по­мощь великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III во вре­мя его по­хо­да на Нов­го­род в 1477-1478 годах, при оса­де го­ро­да сто­ял с тве­ри­ча­ми у Ни­ко­ло-Ост­ров­ско­го монастыря на реке Ви­ше­ра; 2-й вое­во­да на южной гра­ни­це Русского государства (1493 год); вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки кон­ной ра­ти в по­хо­де на Ка­зань, пред­при­ня­том по­сле свер­же­ния Му­хам­мед-Эми­на (1496 год); уча­ст­во­вал в русско-ли­товских вой­нах 1500-1503 и 1507-1508 годов: 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в сра­же­нии на реке Вед­ро­ша (1500 год), 1-й ве­ли­ко­кня­жес­кий вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на Смо­ленск (1502 год), в 1508 году «со все­ми людь­ми» по­слан великим князем мос­ков­ским Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем из Великих Лук в То­ро­пец для со­еди­не­ния с князем Д.В. Пат­ри­кее­вым Ще­ней. На­ме­ст­ник во Вла­ди­ми­ре (1509 год), в сентябре 1509 года, во вре­мя по­езд­ки Ва­си­лия III в Нов­го­род, по-ви­ди­мо­му, ос­тав­лен в Мо­ск­ве в ка­че­ст­ве чле­на ко­мис­сии, ве­дав­шей те­ку­щи­ми де­ла­ми в сто­ли­це. По­том­ки М.Ф. Ми­ку­лин­ско­го, как пра­ви­ло, в ис­то­рических ис­точ­ни­ках име­ну­ют­ся Те­ля­тев­ски­ми. Из них наи­бо­лее из­вест­ны его вну­ки: Пётр Ива­но­вич (? - не позд­нее 11.02.1565 года), упо­ми­на­ет­ся в раз­ряд­ных кни­гах как Те­ля­тев­ский-Ми­ку­лин­ский и Ми­ку­лин­ский; боя­рин (не позд­нее 1561 года), 1-й вое­во­да в Плё­се (1544 год), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Му­ро­ме (1548 год), 1-й вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1549 год), ко­ман­дир од­но­го из сто­ро­же­вых от­ря­дов у ста­на Ива­на IV в по­хо­де про­тив крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I (1555 год), на­зван треть­им сре­ди бо­яр, со­про­во­ж­дав­ших ца­ря в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов, 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка, за­тем пол­ка пра­вой ру­ки в Ка­лу­ге (1564 год); Ва­си­лий Ива­но­вич (? - не ра­нее 1580 года), еса­ул в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов, на­ме­ст­ник в Брян­ске (1564-1565 годы), 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Ка­лу­ге (1565 год), как дво­ря­нин 1-й ста­тьи уча­ст­во­вал в ра­бо­те Зем­ско­го со­бо­ра 1566 года; оп­рич­ный вое­во­да (не позд­нее 1569 года), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ка­лу­ге и 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ту­ле (1569 год), 2-й вое­во­да в Ка­лу­ге (1570 год), 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в Та­ру­се (1570 год) и Ко­лом­не (1575 год), 2-й вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1573 год), 1-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (не позд­нее мар­та 1576 года - конец 1578 или начало 1579 годов) и в По­лоц­ке (кон. 1578 или нач. 1579 – 1579). Из сы­но­вей П.И. Те­ля­тев­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Ан­д­рей Пет­ро­вич (не позд­нее 1541года - ско­рее все­го 30.03, но не позд­нее 14.04.1568 года), дум­ный дво­ря­нин (не позд­нее мар­та 1564 года), рын­да с копь­ём (1557, 1559 годы), уча­ст­во­вал в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов: зимой 1558/59 года один из ко­ман­дующих пе­ре­до­вым пол­ком, 1-й вое­во­да ер­то­уль­но­го пол­ка в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов, ру­ко­во­дил в Юрь­е­ве (Дер­пте) рас­сле­до­ва­ни­ем об­стоя­тельств смер­ти А.Ф. Ада­ше­ва, 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Вязь­ме, от­ку­да хо­дил в по­ход к Великим Лу­кам для за­щи­ты го­ро­да от «ли­тов­ских лю­дей» (1564 год). Вклю­чён ца­рём Ива­ном IV в ре­гент­ский со­вет, об­ра­зо­ван­ный для управ­ле­ния стра­ной в слу­чае смер­ти го­су­да­ря. Оп­рич­ный вое­во­да (с 1565 года), в ка­че­ст­ве 1-го вое­во­ды по­слан из оп­рич­ни­ны под Бол­хов про­тив крым­ских та­тар (1565 год), 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ка­лу­ге (1567 год), 1-й оп­рич­ный вое­во­да то­го же пол­ка в Вязь­ме (1568 год), умер вскоре по­сле ме­ст­ни­че­ско­го спо­ра с Ф.А. Бас­ма­но­вым (из ро­да Бас­ма­но­вых). Из сы­но­вей А.П. Те­ля­тев­ско­го из­вес­тен А.А. Те­ля­тев­ский. Сын по­след­не­го - Фё­дор (в кре­ще­нии Епи­фа­ний) Ан­д­рее­вич [ско­рее все­го, 12(22).05.1599-28.09(08.10).1644 годов], столь­ник (воз­мож­но, с 1613 года), при­сут­ст­во­вал на пер­вой свадь­бе ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1624 год), 1-й вое­во­да в Вязь­ме (1626 год), То­боль­ске (1631-1632 годы) и Ас­т­ра­ха­ни (1642-1643 годы), 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ту­ле (1628, 1637 годы). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли вот­чи­ны в Твер­ском (в ча­ст­но­сти город Ми­ку­лин, ны­не село Ми­ку­ли­но Ло­то­шин­ско­го района Московской области; 1/3 как унас­ле­до­ван­ная вот­чи­на, 2/3 - по куп­чей 1634/35 года), Суз­даль­ском и Рос­тов­ском уез­дах, по­ме­стья в Рос­тов­ском и Московском уез­дах. Со смер­тью Ф.А. Те­ля­тев­ско­го род Микулинских по муж­ской ли­нии окон­ча­тель­но пре­сёк­ся.

Ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии млад­шей вет­ви ро­да Микулинских - сын князя Фё­до­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча, Ан­д­рей Фё­до­ро­вич Ми­ку­лин­ский (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Его сын - Иван Ан­д­рее­вич (в раз­ряд­ных кни­гах упо­ми­на­ет­ся так­же с про­зви­щем Луг­ви­ца, в «Бар­хат­ной кни­ге» - с про­зви­щем Пун­ко) (? - ме­ж­ду 1531/32 годом и 20.09.1538 года), уча­ст­во­вал в русско-ли­товских вой­нах 1507-1508 и 1512-1522 годов: 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в До­ро­го­бу­же, ко­ман­до­вал этим пол­ком в по­хо­дах на зем­ли ВКЛ (1507 год), а так­же на Смо­ленск (1512 год, ле­то 1513 года), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в До­ро­го­бу­же (вес­на 1513 года), 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в Ту­ле (1514 год), в по­хо­де к Мсти­слав­лю (1515 год), в Великих Лу­ках (1517 год), 2-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де к До­ро­го­бу­жу (1515 год); по-ви­ди­мо­му, в 1518 году в по­хо­де из Великих Лук на По­лоцк по­пал в плен. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец Твер­ско­го уез­да. В 1534 году же­на И.А. Ми­ку­лин­ско­го княжна Уль­я­на Фё­до­ров­на, уро­ж­дён­ная Ошур­ко­ва (? - не позд­нее 1546 года), раз­де­ли­ла его вот­чи­ну ме­ж­ду со­бой и тре­мя сы­новь­я­ми. Из де­тей И.А. Ми­ку­лин­ско­го, ко­то­рые по од­но­му из его про­звищ в ис­то­рических ис­точ­ни­ках име­ну­ют­ся так­же Пун­ко­вы­ми, Пун­ко­вы­ми-Ми­ку­лин­ски­ми и Ми­ку­лин­ски­ми-Пун­ко­вы­ми, наи­бо­лее из­вест­ны: Се­мён Ива­но­вич (1509 год, ве­ро­ят­но 01.09.1509 года, - 12.08.1559 года), боя­рин (не позд­нее 1550 года), впер­вые упо­мя­нут в куп­чей 1523/24 года, вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Ту­ле (май 1533 года); 2-й вое­во­да в Ту­ле (август - сентябрь 1533 года), 1-й вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском «за го­ро­дом» (1534 год), ак­тив­но уча­ст­во­вал в от­ра­же­нии крым­ских ха­нов на­бе­гов (в мае 1534, октябре 1539, ле­том 1541 годов, а так­же, вме­сте с бра­том Д.И. Ми­ку­лин­ским, - в августе 1550 года), 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском (1540 год), 1-й вое­во­да в За­рай­ске (1541, 1546 годы), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ко­лом­не (1542 год), 1-й вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де «за го­ро­дом» (1543 год). От­ли­чил­ся в ка­зан­ских по­хо­дах: 1-й (1545 год), 2-й (февраль - март 1547 года) вое­во­да боль­шо­го пол­ка, 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка (1548 год), один из ру­ко­во­ди­те­лей строи­тель­ст­ва кре­по­сти Сви­яжск, воз­глав­лял вой­ско, зи­мо­вав­шее в ней в 1551/52 году, на­ме­ст­ник в Ка­за­ни (1552 год), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в по­хо­де на Ар­чу (сентябрь 1552 года), во вре­мя штур­ма Ка­за­ни 02.10.1552 года серь­ёз­но ра­нен в во­ро­тах Нур-Али (Му­ра­лие­вых) Ка­зан­ско­го крем­ля; в 1554 году во гла­ве боль­шо­го пол­ка по­да­вил вос­ста­ние на Лу­го­вой (Ар­ской) сто­ро­не бывшего Ка­зан­ско­го хан­ст­ва. Вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в Ко­лом­не (1548 год), двин­ской на­ме­ст­ник (1552/53 год; не позднее 1554/55 года - не ра­нее августа 1556 года), 1-й цар­ский вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (ле­то 1553 года), 1-й вое­во­да в Ка­за­ни (1557/58 год). Уча­ст­во­вал в Ли­вон­ской вой­не 1558-1583 годов : в зим­нюю кам­па­нию 1558/59 года 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка, под его ко­ман­до­ва­ни­ем вой­ско из 5 пол­ков по­до­шло к Ри­ге, со­жгло ли­вон­ский флот, опус­то­ши­ло зна­чительную часть тер­ри­то­рии Ли­во­нии, взя­ло 11 зам­ков, из ко­то­рых вы­ве­зе­ны артиллерийские ору­дия и цер­ков­ные ко­ло­ко­ла. На­гра­ж­дён «зо­ло­ты­ми» (1534, 1554 годы); в ка­че­ст­ве по­жа­ло­ва­ния за служ­бу по­лу­чил город Ми­ку­лин (или весь, или его бóльшую часть). Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Сер­гий; по­хо­ро­нен в церкви Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла (1559 год) в Ми­ку­ли­не, воз­ве­дён­ной им на собственные сред­ст­ва на мес­те древ­не­го об­вет­шав­ше­го со­бо­ра. В «Ис­то­рии о кня­зя ве­ли­ко­го мо­с­ков­ско­го де­лех» князя А.М. Курб­ско­го оха­рак­те­ри­зо­ван как «муж храб­рый и в бо­га­тыр­ских ве­щах ис­кус­ный». Отдельная гла­ва «Ка­зан­ской ис­то­рии» по­свя­ще­на по­хва­ле С.И. Ми­ку­лин­ско­му, ко­то­рый, по сло­вам ав­то­ра по­вес­ти, за муд­рые со­ве­ты был лю­бим Ива­ном IV, пре­вос­хо­дил всех русских вое­вод «храб­ро­стию и тве­ро­стию ума», а вра­ги от не­го бе­жа­ли в стра­хе, ду­мая, что он «не че­ло­век, но аг­гел Бо­жий». В по­сла­нии Ива­на IV (1574 год) В.Г. Гряз­но­му на­зван (на­ря­ду с князем М.В. Глин­ским) в чис­ле двух лю­дей, на ко­то­рых царь об­ме­нял бы пле­нён­но­го в Мо­ло­дин­ской бит­ве 1572 года Ди­вея-мур­зу. В 1566/67 году вдо­ва С.И. Ми­ку­лин­ско­го - княжна Ев­до­кия Ва­силь­ев­на, уро­ж­дён­ная Мо­ро­зо­ва (? - не позд­нее 15.06.1576 года) - сде­ла­ла очень круп­ный вклад «по ду­ше» му­жа в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь - сё­ла Бо­ри­сог­леб­ское и Ни­коль­ское в Твер­ском уезде и 12 дво­ров в Ми­ку­ли­не; Дмит­рий Ива­но­вич (?-1552 год, ве­ро­ят­но 03.10.1552 года), впер­вые упо­мя­нут в раз­ряд­ных кни­гах как 5-й го­ло­ва боль­шо­го пол­ка в Ко­лом­не (1539 год). 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка во Вла­ди­ми­ре (1540 год) и Му­ро­ме (1548 год), 1-й вое­во­да в Ме­ще­ре (1541; 1548 годы), 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ко­лом­не (1542 год), на­ме­ст­ник и 1-й вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском «за го­ро­дом» (1546-1547 годы), 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ко­лом­не и Ка­ши­ре, за­тем 2-й вое­во­да в За­рай­ске (1550 год), в декабре 1550 года вме­сте с другими вое­во­да­ми, в том числе с князем П.И. Те­ля­тев­ским, раз­бил но­гай­ских мурз, со­вер­шив­ших на­бег на ря­зан­ские и ме­щер­ские зем­ли; вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ка­лу­ге (1551 год). Ты­сяч­ник 1-й ста­тьи по Тве­ри (1550 год). От­ли­чил­ся в ка­зан­ских по­хо­дах: во вре­мя сбо­ра пол­ков зи­мой 1549/50 года - 1-й вое­во­да ер­то­уль­но­го пол­ка во Вла­ди­ми­ре, в 1552 году 1-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ко­лом­не и под Ка­за­нью, уча­ст­во­вал в воз­ве­де­нии сис­те­мы ту­ров во­круг Ка­за­ни; смер­тель­но ра­нен из пуш­ки во вре­мя штур­ма Тю­мен­ских во­рот Ка­зан­ско­го крем­ля. Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Дио­ни­сий. По Д.И. Ми­ку­лин­ско­му его вдо­ва Со­фья пе­ре­да­ла в 1556/57 году вкла­дом в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь село Суш­ко­во в Твер­ском уез­де. Со смер­тью сы­на С.И. Ми­ку­лин­ско­го - Пет­ра Се­мё­но­ви­ча (? - 9 августа, ве­ро­ят­но, 1564 года) эта ли­ния ро­да Микулинских пре­сек­лась.

Ис­точники :

Брань кня­зя Ва­си­лия Ми­ку­лин­ско­го с Ыва­ном с Руд­ным с Ко­лы­че­вым // Бо­го­яв­лен­ский С.К. Мо­с­ков­ский при­каз­ный ап­па­рат и де­ло­про­из­вод­ст­во XVI-XVII ве­ков. М., 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)