МИКУЛИНСКИЕ
МИКУЛИНСКИЕ - русский княжеский род, тверские Рюриковичи.
В XIV-XV веках правители Микулинского княжества, в XV веке - также Телятевского княжества. Родоначальник Микулинских - первый удельный князь микулинский (впоследствии великий князь тверской) Михаил Александрович. В 1399 году Микулинское княжество в удел получил его младший сын Фёдор Михайлович (? - до 1412 года). Известны его сыновья, удельные князья микулинские: Александр Фёдорович (не ранее 1391 года - не ранее 1412 года); Фёдор Фёдорович (не ранее 1391 года - не ранее 1461 года). От сыновей князя Александра Фёдоровича - Бориса Александровича, возможно, удельного князя микулинского (2-я половина XV века), и телятевского князя Фёдора Александровича - произошли две ветви рода Микулинских.
Из представителей старшей ветви известен сын Бориса Александровича - Андрей Борисович (? - не ранее 1485 года), последний удельный князь микулинский (?-1485 год). Из его сыновей наиболее известны: Владимир Андреевич Микулинский (? - не ранее осени 1507 года), боярин особого Тверского двора, 1-й воевода полка правой руки в походе на Вятку (1489 год), участвовал в русско-литовских войнах 1492-1494, 1500-1503 и 1507-1508 годов - 3-й воевода большого полка в походе на Северскую землю (1492 год), 1-й воевода полка левой руки в походе из Твери на земли Великого княжества Литовского (ВКЛ) (1493 год), командовал полком левой руки в сражении на реке Ведроша 1500 года, в котором были разбиты главные силы ВКЛ, 3-й воевода большого полка в походе на Мстиславль (1507 год). В 1495-1496 годах, в условиях русско-шведской войны 1495-1497 годов, совместно с другими боярами из Тверской земли - князем И.А. Дорогобужским и своим двоюродным дядей князем М.Ф. Микулинским - сопровождал великого князя московского Ивана III Васильевича в Новгород. 4-й воевода в Твери (1501 год). Участник русско-ливонской войны 1501-1503 годов: 1-й воевода полка левой руки в походе из Новгорода к Пскову [завершился сражением у озера Смолино (ныне Городищенское) 13.09.1502 года]. В 1506 году в неудачном походе на Казань во время 4-й казанско-русской войны 2-й великокняжеский воевода полка правой руки в судовой рати; Василий Андреевич Микулинский (не позднее 1486 года - между 19.08 и 19.09.1540 года), по некоторым данным, боярин (не позднее 1530 года; однако в 1533 году сидел за окольничьим столом на 2-й и 3-й дни после венчания старицкого князя Андрея Ивановича). 2-й наместник в Ростове (1513/14 год), 1-й наместник в Смоленске (1523-1525 годы) и Пскове (1528 год). Участвовал в русско-литовской войне 1512-1522 годов: 1-й воевода полка правой руки в походах на земли ВКЛ (1514/15; 1519 годы), а также в Великих Луках (1516 год), 1-й воевода сторожевого полка в походе из Великих Лук на Полоцк (1519 год). 1-й воевода большого полка в Мещере (1517 год), Туле (1531 год), Владимире (1537, 1540 годы), Муроме (1537 год), Коломне (1539 год). Служил на южной границе Русского государства: 1-й воевода у Ростиславля (1529, 1530, 1532 годы), на реке Осётр (1531 год), в Новгороде-Северском и в Путивле (1533 год), на реке Угра (1535 год), 1-й воевода передового полка в Коломне (1535, 1536, 1537 годы) и у Ростиславля (1538 год). В августе 1540 года по собственной просьбе отпущен великим князем московским Иваном IV Васильевичем Грозным «помолитеся чудотворцем». Один из крупнейших землевладельцев Тверского уезда. Подавляющая часть вотчины Вас.А. Микулинского вскоре после его смерти была конфискована вопреки завещанию князя и в нарушение норм Судебника 1497 года. Со смертью Вас.А. Микулинского старшая ветвь рода Микулинских по мужской линии пресеклась.
Основатель старшей линии младшей ветви рода Микулинских - сын князя Фёдора Александровича, Михаил Фёдорович Микулинский (в разрядных книгах упоминается также как Телятевский) (? - не ранее 23.09.1509 года), боярин (не позднее 1505 года), командовал тверскими полками, присланными великим князем тверским Михаилом Борисовичем на помощь великому князю московскому Ивану III во время его похода на Новгород в 1477-1478 годах, при осаде города стоял с тверичами у Николо-Островского монастыря на реке Вишера; 2-й воевода на южной границе Русского государства (1493 год); воевода полка правой руки конной рати в походе на Казань, предпринятом после свержения Мухаммед-Эмина (1496 год); участвовал в русско-литовских войнах 1500-1503 и 1507-1508 годов: 1-й воевода передового полка в сражении на реке Ведроша (1500 год), 1-й великокняжеский воевода сторожевого полка в походе на Смоленск (1502 год), в 1508 году «со всеми людьми» послан великим князем московским Василием III Ивановичем из Великих Лук в Торопец для соединения с князем Д.В. Патрикеевым Щеней. Наместник во Владимире (1509 год), в сентябре 1509 года, во время поездки Василия III в Новгород, по-видимому, оставлен в Москве в качестве члена комиссии, ведавшей текущими делами в столице. Потомки М.Ф. Микулинского, как правило, в исторических источниках именуются Телятевскими. Из них наиболее известны его внуки: Пётр Иванович (? - не позднее 11.02.1565 года), упоминается в разрядных книгах как Телятевский-Микулинский и Микулинский; боярин (не позднее 1561 года), 1-й воевода в Плёсе (1544 год), 1-й воевода передового полка в Муроме (1548 год), 1-й воевода в Нижнем Новгороде (1549 год), командир одного из сторожевых отрядов у стана Ивана IV в походе против крымского хана Девлет-Гирея I (1555 год), назван третьим среди бояр, сопровождавших царя в Полоцком походе 1562-1563 годов, 1-й воевода большого полка, затем полка правой руки в Калуге (1564 год); Василий Иванович (? - не ранее 1580 года), есаул в Полоцком походе 1562-1563 годов, наместник в Брянске (1564-1565 годы), 1-й воевода полка правой руки в Калуге (1565 год), как дворянин 1-й статьи участвовал в работе Земского собора 1566 года; опричный воевода (не позднее 1569 года), 1-й воевода передового полка в Калуге и 1-й воевода большого полка в Туле (1569 год), 2-й воевода в Калуге (1570 год), 1-й воевода сторожевого полка в Тарусе (1570 год) и Коломне (1575 год), 2-й воевода в Серпухове (1573 год), 1-й воевода в Новгороде (не позднее марта 1576 года - конец 1578 или начало 1579 годов) и в Полоцке (кон. 1578 или нач. 1579 – 1579). Из сыновей П.И. Телятевского наиболее известен Андрей Петрович (не позднее 1541года - скорее всего 30.03, но не позднее 14.04.1568 года), думный дворянин (не позднее марта 1564 года), рында с копьём (1557, 1559 годы), участвовал в Ливонской войне 1558-1583 годов: зимой 1558/59 года один из командующих передовым полком, 1-й воевода ертоульного полка в Полоцком походе 1562-1563 годов, руководил в Юрьеве (Дерпте) расследованием обстоятельств смерти А.Ф. Адашева, 1-й воевода передового полка в Вязьме, откуда ходил в поход к Великим Лукам для защиты города от «литовских людей» (1564 год). Включён царём Иваном IV в регентский совет, образованный для управления страной в случае смерти государя. Опричный воевода (с 1565 года), в качестве 1-го воеводы послан из опричнины под Болхов против крымских татар (1565 год), 1-й воевода большого полка в Калуге (1567 год), 1-й опричный воевода того же полка в Вязьме (1568 год), умер вскоре после местнического спора с Ф.А. Басмановым (из рода Басмановых). Из сыновей А.П. Телятевского известен А.А. Телятевский. Сын последнего - Фёдор (в крещении Епифаний) Андреевич [скорее всего, 12(22).05.1599-28.09(08.10).1644 годов], стольник (возможно, с 1613 года), присутствовал на первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича (1624 год), 1-й воевода в Вязьме (1626 год), Тобольске (1631-1632 годы) и Астрахани (1642-1643 годы), 1-й воевода большого полка в Туле (1628, 1637 годы). Крупный землевладелец, ему принадлежали вотчины в Тверском (в частности город Микулин, ныне село Микулино Лотошинского района Московской области; 1/3 как унаследованная вотчина, 2/3 - по купчей 1634/35 года), Суздальском и Ростовском уездах, поместья в Ростовском и Московском уездах. Со смертью Ф.А. Телятевского род Микулинских по мужской линии окончательно пресёкся.
Основатель младшей линии младшей ветви рода Микулинских - сын князя Фёдора Александровича, Андрей Фёдорович Микулинский (годы рождения и смерти неизвестны). Его сын - Иван Андреевич (в разрядных книгах упоминается также с прозвищем Лугвица, в «Бархатной книге» - с прозвищем Пунко) (? - между 1531/32 годом и 20.09.1538 года), участвовал в русско-литовских войнах 1507-1508 и 1512-1522 годов: 1-й воевода полка правой руки в Дорогобуже, командовал этим полком в походах на земли ВКЛ (1507 год), а также на Смоленск (1512 год, лето 1513 года), 1-й воевода передового полка в Дорогобуже (весна 1513 года), 1-й воевода сторожевого полка в Туле (1514 год), в походе к Мстиславлю (1515 год), в Великих Луках (1517 год), 2-й воевода сторожевого полка в походе к Дорогобужу (1515 год); по-видимому, в 1518 году в походе из Великих Лук на Полоцк попал в плен. Крупный землевладелец Тверского уезда. В 1534 году жена И.А. Микулинского княжна Ульяна Фёдоровна, урождённая Ошуркова (? - не позднее 1546 года), разделила его вотчину между собой и тремя сыновьями. Из детей И.А. Микулинского, которые по одному из его прозвищ в исторических источниках именуются также Пунковыми, Пунковыми-Микулинскими и Микулинскими-Пунковыми, наиболее известны: Семён Иванович (1509 год, вероятно 01.09.1509 года, - 12.08.1559 года), боярин (не позднее 1550 года), впервые упомянут в купчей 1523/24 года, воевода полка правой руки в Туле (май 1533 года); 2-й воевода в Туле (август - сентябрь 1533 года), 1-й воевода в Переяславле-Рязанском «за городом» (1534 год), активно участвовал в отражении крымских ханов набегов (в мае 1534, октябре 1539, летом 1541 годов, а также, вместе с братом Д.И. Микулинским, - в августе 1550 года), 1-й воевода большого полка в Переяславле-Рязанском (1540 год), 1-й воевода в Зарайске (1541, 1546 годы), 1-й воевода передового полка в Коломне (1542 год), 1-й воевода в Нижнем Новгороде «за городом» (1543 год). Отличился в казанских походах: 1-й (1545 год), 2-й (февраль - март 1547 года) воевода большого полка, 1-й воевода передового полка (1548 год), один из руководителей строительства крепости Свияжск, возглавлял войско, зимовавшее в ней в 1551/52 году, наместник в Казани (1552 год), 1-й воевода передового полка в походе на Арчу (сентябрь 1552 года), во время штурма Казани 02.10.1552 года серьёзно ранен в воротах Нур-Али (Муралиевых) Казанского кремля; в 1554 году во главе большого полка подавил восстание на Луговой (Арской) стороне бывшего Казанского ханства. Воевода полка правой руки в Коломне (1548 год), двинской наместник (1552/53 год; не позднее 1554/55 года - не ранее августа 1556 года), 1-й царский воевода в Серпухове (лето 1553 года), 1-й воевода в Казани (1557/58 год). Участвовал в Ливонской войне 1558-1583 годов: в зимнюю кампанию 1558/59 года 1-й воевода большого полка, под его командованием войско из 5 полков подошло к Риге, сожгло ливонский флот, опустошило значительную часть территории Ливонии, взяло 11 замков, из которых вывезены артиллерийские орудия и церковные колокола. Награждён «золотыми» (1534, 1554 годы); в качестве пожалования за службу получил город Микулин (или весь, или его бóльшую часть). Перед смертью принял постриг с именем Сергий; похоронен в церкви Михаила Архангела (1559 год) в Микулине, возведённой им на собственные средства на месте древнего обветшавшего собора. В «Истории о князя великого московского делех» князя А.М. Курбского охарактеризован как «муж храбрый и в богатырских вещах искусный». Отдельная глава «Казанской истории» посвящена похвале С.И. Микулинскому, который, по словам автора повести, за мудрые советы был любим Иваном IV, превосходил всех русских воевод «храбростию и тверостию ума», а враги от него бежали в страхе, думая, что он «не человек, но аггел Божий». В послании Ивана IV (1574 год) В.Г. Грязному назван (наряду с князем М.В. Глинским) в числе двух людей, на которых царь обменял бы пленённого в Молодинской битве 1572 года Дивея-мурзу. В 1566/67 году вдова С.И. Микулинского - княжна Евдокия Васильевна, урождённая Морозова (? - не позднее 15.06.1576 года) - сделала очень крупный вклад «по душе» мужа в Троице-Сергиев монастырь - сёла Борисоглебское и Никольское в Тверском уезде и 12 дворов в Микулине; Дмитрий Иванович (?-1552 год, вероятно 03.10.1552 года), впервые упомянут в разрядных книгах как 5-й голова большого полка в Коломне (1539 год). 1-й воевода передового полка во Владимире (1540 год) и Муроме (1548 год), 1-й воевода в Мещере (1541; 1548 годы), 2-й воевода передового полка в Коломне (1542 год), наместник и 1-й воевода в Переяславле-Рязанском «за городом» (1546-1547 годы), 2-й воевода большого полка в Коломне и Кашире, затем 2-й воевода в Зарайске (1550 год), в декабре 1550 года вместе с другими воеводами, в том числе с князем П.И. Телятевским, разбил ногайских мурз, совершивших набег на рязанские и мещерские земли; воевода большого полка в Калуге (1551 год). Тысячник 1-й статьи по Твери (1550 год). Отличился в казанских походах: во время сбора полков зимой 1549/50 года - 1-й воевода ертоульного полка во Владимире, в 1552 году 1-й воевода полка левой руки в Коломне и под Казанью, участвовал в возведении системы туров вокруг Казани; смертельно ранен из пушки во время штурма Тюменских ворот Казанского кремля. Перед смертью принял постриг с именем Дионисий. По Д.И. Микулинскому его вдова Софья передала в 1556/57 году вкладом в Троице-Сергиев монастырь село Сушково в Тверском уезде. Со смертью сына С.И. Микулинского - Петра Семёновича (? - 9 августа, вероятно, 1564 года) эта линия рода Микулинских пресеклась.
Источники:
Брань князя Василия Микулинского с Ываном с Рудным с Колычевым // Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI-XVII веков. М., 2006.