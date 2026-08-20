МИКУЛЬЧИЦЕ

МИКУЛЬЧИЦЕ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в до­ли­не пра­во­бе­ре­жья реки Мо­ра­ва, близ современной деревни Ми­куль­чи­цы, не­да­ле­ко от города Го­до­нин.

Сис­те­ма­тические рас­коп­ки про­во­ди­лись в 1954-1992 годах ( Й. По­улик , З. Кла­ни­ца и др.). Основные па­мят­ни­ки IX - начала X веков, ко­гда здесь был один из круп­ней­ших цен­тров (по од­ной из то­чек зре­ния, сто­ли­ца) Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. Об­щая пло­щадь аг­ло­ме­ра­ции в это вре­мя дос­ти­га­ла 2 км2. Она вклю­ча­ла: де­ти­нец («ак­ро­поль») с ва­лом из кле­тей, за­пол­нен­ных ут­рам­бо­ван­ной зем­лёй, и ка­мен­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми (ве­ро­ят­но, об­ли­цов­ка), ря­да­ми час­то­ко­ла, рвом; ук­ре­п­лён­ное пред­гра­дье; другие при­мы­каю­щие и не­мно­го от­да­лён­ные рай­оны. Цен­траль­ная и не­ко­то­рые другие час­ти бы­ли ок­ру­же­ны про­то­ка­ми (ны­не ста­ри­цы).

В цен­тре де­тин­ца рас­ко­па­ны: ка­мен­ный фун­да­мент 25×9 м, ин­тер­пре­ти­руе­мый как часть двор­ца, 3-не­фная ка­мен­ная цер­ковь (№ 3; 36,5×12 м - круп­ней­шая из из­вест­ных в Великой Мо­ра­вии) с по­ли­хром­ной рос­пи­сью. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют цер­ковь № 3 ка­фед­раль­ным со­бо­ром, свя­зан­ным с дея­тель­но­стью Ме­фо­дия (смотрите в статье Ки­рилл и Ме­фо­дий ). В других час­тях де­тин­ца - не ме­нее 5 ка­мен­ных церк­вей, до­ма, другие со­ору­же­ния. Цер­ковь № 2 рас­по­ла­га­лась близ во­рот в пред­гра­дье («за­пад­ных»); церк­ви № 5 и 12 - у «вос­точ­ных» во­рот, от ко­то­рых шёл де­рев. мост, к юго-вос­то­ку от не­го, на всхолм­ле­нии за де­тин­цем, на­хо­ди­лась цер­ковь № 6 - ка­мен­ная дву­ап­сид­ная ро­тон­да с фре­ска­ми. Ещё не ме­нее 4 ка­мен­ных церк­вей ис­сле­до­ва­но в других час­тях Микульчица. Церк­ви строи­лись из кам­ня, ко­то­рый дос­тав­ля­ли с западных скло­нов Кар­пат, пли­ты скре­п­ля­ли рас­тво­ром, сте­ны, как пра­ви­ло, по­кры­ва­ли по­ли­ро­ван­ной шту­ка­тур­кой; не­ко­то­рые кры­ши - че­ре­пи­цей. Ана­ло­гии церк­вам Микульчице из­вест­ны в Дал­ма­ции и других рай­онах Бал­кан. В основном близ церк­вей на­хо­ди­лись клад­би­ща (изу­че­но около 2500 тру­по­по­ло­же­ний в грун­то­вых ямах, в основном ве­ли­ко­мо­рав­ско­го вре­ме­ни и ори­ен­ти­ро­ван­ных как церк­ви).

Сре­ди на­хо­док в Микульчице - ке­ра­мические и стек­лян­ные со­су­ды, фраг­мен­ты по­ли­ро­ван­но­го пор­фи­ра, при­ве­зён­ные из Ви­зан­тии , Ита­лии и других ре­гио­нов Сре­ди­зем­но­мо­рья, из­де­лия из тка­ней (в том числе шёл­ко­вых). Кон­цен­тра­ция элит­ных по­гре­бе­ний (в сар­ко­фа­гах с же­лез­ны­ми оков­ка­ми, с ме­ча­ми, зо­ло­ты­ми из­де­лия­ми и др.) от­ме­че­на око­ло церк­вей № 2 и 3 на де­тин­це и в западной час­ти «Кос­те­ли­ско». С вое­ни­зированной эли­той свя­за­ны так­же шпо­ры и ре­мен­ные гар­ни­ту­ры (есть на­ко­неч­ни­ки с изо­бра­же­ни­ем лю­дей в по­зе оран­та и др.), в том числе с чер­нью, гра­ви­ров­кой, по­зо­ло­той. Же­лез­ные «то­по­ро­вид­ные» из­де­лия («грив­ны»; в Микульчице най­де­ны и их кла­ды), ве­ро­ят­но, ис­поль­зо­вав­шие­ся как эк­ви­ва­лент в тор­гов­ле, кон­цен­три­ру­ют­ся на де­тин­це близ во­рот. Най­де­ны другое ору­жие, ору­дия, бы­то­вые пред­ме­ты, ук­ра­ше­ния и тому подобное.

Из Микульчице про­ис­хо­дят так­же фи­бу­лы и другие ве­щи I-IV веков, об­лом­ки фи­бу­лы 1-й половины VI века. Есть со­су­ды, обыч­ные для позд­них фаз праж­ской куль­ту­ры, один из них счи­та­ют ур­ной, про­ис­хо­дя­щей с клад­би­ща, раз­ру­шен­но­го по­строй­ка­ми IX века. Древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся слой да­ти­ру­ет­ся VIII веком, с ним свя­зы­ва­ют ос­тат­ки па­ли­са­да, стол­бо­вые на­зем­ные по­строй­ки, де­та­ли ре­мен­ных гар­ни­ту­ров, обыч­ных на па­мят­ни­ках Авар­ско­го ка­га­на­та, не­ко­то­рые ти­пы шпор (чу­ж­дых ко­чев­ни­кам). Отдельные уча­ст­ки Микульчице ис­поль­зо­ва­ли и пос­ле ги­бе­ли Великой Мо­ра­вии, например неко­то­рые мо­ги­лы в «Кос­те­ли­ско», где рас­по­ло­же­на и цер­ковь № 9, ко­то­рая функ­цио­ни­ро­ва­ла до XV века. С 1960-х годов в Микульчице на­хо­дят­ся му­зей­ный ком­плекс и за­го­род­ная ба­за Ар­хео­ло­гического института в Брно Чеш­ской АН.

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