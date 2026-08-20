МИКУЛЬЧИЦЕ
МИКУЛЬЧИЦЕ - комплекс археологических памятников в долине правобережья реки Морава, близ современной деревни Микульчицы, недалеко от города Годонин.
Систематические раскопки проводились в 1954-1992 годах (Й. Поулик, З. Кланица и др.). Основные памятники IX - начала X веков, когда здесь был один из крупнейших центров (по одной из точек зрения, столица) Великоморавской державы. Общая площадь агломерации в это время достигала 2 км2. Она включала: детинец («акрополь») с валом из клетей, заполненных утрамбованной землёй, и каменными конструкциями (вероятно, облицовка), рядами частокола, рвом; укреплённое предградье; другие примыкающие и немного отдалённые районы. Центральная и некоторые другие части были окружены протоками (ныне старицы).
В центре детинца раскопаны: каменный фундамент 25×9 м, интерпретируемый как часть дворца, 3-нефная каменная церковь (№ 3; 36,5×12 м - крупнейшая из известных в Великой Моравии) с полихромной росписью. Ряд исследователей считают церковь № 3 кафедральным собором, связанным с деятельностью Мефодия (смотрите в статье Кирилл и Мефодий). В других частях детинца - не менее 5 каменных церквей, дома, другие сооружения. Церковь № 2 располагалась близ ворот в предградье («западных»); церкви № 5 и 12 - у «восточных» ворот, от которых шёл дерев. мост, к юго-востоку от него, на всхолмлении за детинцем, находилась церковь № 6 - каменная двуапсидная ротонда с фресками. Ещё не менее 4 каменных церквей исследовано в других частях Микульчица. Церкви строились из камня, который доставляли с западных склонов Карпат, плиты скрепляли раствором, стены, как правило, покрывали полированной штукатуркой; некоторые крыши - черепицей. Аналогии церквам Микульчице известны в Далмации и других районах Балкан. В основном близ церквей находились кладбища (изучено около 2500 трупоположений в грунтовых ямах, в основном великоморавского времени и ориентированных как церкви).
Среди находок в Микульчице - керамические и стеклянные сосуды, фрагменты полированного порфира, привезённые из Византии, Италии и других регионов Средиземноморья, изделия из тканей (в том числе шёлковых). Концентрация элитных погребений (в саркофагах с железными оковками, с мечами, золотыми изделиями и др.) отмечена около церквей № 2 и 3 на детинце и в западной части «Костелиско». С военизированной элитой связаны также шпоры и ременные гарнитуры (есть наконечники с изображением людей в позе оранта и др.), в том числе с чернью, гравировкой, позолотой. Железные «топоровидные» изделия («гривны»; в Микульчице найдены и их клады), вероятно, использовавшиеся как эквивалент в торговле, концентрируются на детинце близ ворот. Найдены другое оружие, орудия, бытовые предметы, украшения и тому подобное.
Из Микульчице происходят также фибулы и другие вещи I-IV веков, обломки фибулы 1-й половины VI века. Есть сосуды, обычные для поздних фаз пражской культуры, один из них считают урной, происходящей с кладбища, разрушенного постройками IX века. Древнейший сохранившийся слой датируется VIII веком, с ним связывают остатки палисада, столбовые наземные постройки, детали ременных гарнитуров, обычных на памятниках Аварского каганата, некоторые типы шпор (чуждых кочевникам). Отдельные участки Микульчице использовали и после гибели Великой Моравии, например некоторые могилы в «Костелиско», где расположена и церковь № 9, которая функционировала до XV века. С 1960-х годов в Микульчице находятся музейный комплекс и загородная база Археологического института в Брно Чешской АН.