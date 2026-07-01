МИКСТ
МИКСТ - регистр певческого голоса, формируемый в процессе обучения пению для достижения тембровой ровности или в ряде видов спорта состязания смешанных (мужчина и женщина) пар.
1) У необученного певца тембр голоса на разных участках диапазона меняется. Микст образуется путём смешения натуральных регистров - грудного и головного, благодаря чему исчезает резкая разница в характере их звучания. У некоторых женских и высоких мужских голосов встречается природное микстовое звучание. В миксте мужских голосов преобладает грудной, в женских - головной регистр (смотрите также Голос певческий). 2) В ряде видов спорта состязания смешанных (мужчина и женщина) пар.