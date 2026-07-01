МИКСТ

МИКСТ - ре­гистр пев­че­ско­го го­ло­са, фор­ми­руе­мый в про­цес­се обу­че­ния пе­нию для до­сти­же­ния тем­бро­вой ров­но­сти или в ряде видов спор­та состязания смешанных (муж­чи­на и женщина) пар.

1) У не­обу­чен­но­го пев­ца тембр го­ло­са на раз­ных уча­ст­ках диа­па­зо­на ме­ня­ет­ся. Микст об­ра­зу­ет­ся пу­тём сме­ше­ния на­ту­раль­ных ре­ги­ст­ров - груд­но­го и го­лов­но­го, бла­го­да­ря че­му ис­че­за­ет рез­кая раз­ни­ца в ха­рак­те­ре их зву­ча­ния. У не­ко­то­рых жен­ских и вы­со­ких муж­ских го­ло­сов встре­ча­ет­ся при­род­ное мик­сто­вое зву­ча­ние. В миксте муж­ских го­ло­сов пре­об­ла­да­ет груд­ной, в жен­ских - го­лов­ной ре­гистр (смотрите так­же Го­лос пев­че­ский ). 2) В ряде видов спор­та состязания смешанных (муж­чи­на и женщина) пар.

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