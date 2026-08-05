МИКСОДИАТОНИКА
МИКСОДИАТОНИКА - один из родов интервальных систем.
Структура, состоящая из «сросшихся» друг с другом диатонических полихордов (тетрахордов, трихордов, пентахордов и др.). Понятие введено Ю.Н. Холоповым. Представленная в виде звукоряда миксодиатоника включает хроматические интервалы, однако присущая многим европейским музыкальным традициям общая семиступенность и наличие сильного диатонического ядра делают не вполне обоснованным отнесение миксодиатонических звукорядов к хроматическим. Например, в мелодиях «плавного распева» (cantus planus; смотрите в статье Григорианский хорал) хроматический полутон не встречается, хотя в структуре звукоряда он присутствует (B/h). Таким образом, миксодиатоника распева - восьмизвучная (её можно схематически представить в виде последовательности 7 квинт/кварт), но семиступенная (ступень B/h вариантна). В то же время миксодиатонику нельзя свести к некой разновидности диатоники; невозможно передать её выразительность с помощью лишь 7 тонов квинтовой цепи: весь эффект данного лада полностью пропадёт. Так, в обиходном звукоряде (основа мелодий знаменного распева) в результате сращивания трихордов («согласий») одинаковой структуры возникает интервал уменьшённой октавы (между ступенью H внизу и ступенью b вверху), который и составляет миксодиатоническую специфику обиходных ладов. Если с точки зрения ладовой выразительности можно сравнивать миксодиатонику с диатоникой и хроматикой, то этого нельзя делать с точки зрения интервальных систем: миксодиатоническая музыка образует большой пласт исторического материала. Примеры структур миксодиатонического рода: Полная система (или Совершенная система) древних греков; звукоряд григорианского хорала; дасийный звукоряд (основа ранних органумов); обиходный звукоряд; звукоряд мелодического минора; звукоряд мелодического мажора и др.