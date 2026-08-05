МИКСОДИАТОНИКА

МИКСОДИАТОНИКА - один из ро­дов ин­тер­валь­ных сис­тем.

Струк­ту­ра, со­стоя­щая из «срос­ших­ся» друг с дру­гом диа­то­ни­че­ских по­ли­хор­дов (тет­ра­хор­дов, три­хор­дов, пен­та­хор­дов и др.). По­ня­тие вве­де­но Ю.Н. Хо­ло­по­вым. Пред­став­лен­ная в ви­де зву­ко­ря­да миксодиатоника вклю­ча­ет хро­ма­тические ин­тер­ва­лы, од­на­ко при­су­щая мно­гим ев­ропейским музыкальным тра­ди­ци­ям об­щая се­ми­сту­пен­ность и на­ли­чие силь­но­го диа­то­нического яд­ра де­ла­ют не впол­не обос­но­ван­ным от­не­се­ние мик­со­диа­то­нических зву­ко­ря­дов к хро­ма­ти­че­ским. Например, в ме­ло­ди­ях «плав­но­го рас­пе­ва» (cantus planus; смотрите в статье Гри­го­ри­ан­ский хо­рал ) хро­ма­ти­че­ский по­лу­тон не встре­ча­ет­ся, хо­тя в струк­ту­ре зву­ко­ря­да он при­сут­ст­ву­ет (B/h). Таким образом, миксодиатоника рас­пе­ва - вось­ми­звуч­ная (её мож­но схе­ма­ти­че­ски пред­ста­вить в ви­де по­сле­до­ва­тель­но­сти 7 квинт/кварт), но се­ми­сту­пен­ная (сту­пень B/h ва­ри­ант­на). В то же вре­мя миксодиатонику нель­зя све­сти к не­кой раз­но­вид­но­сти диа­то­ни­ки; не­воз­мож­но пе­ре­дать её вы­ра­зи­тель­ность с по­мо­щью лишь 7 то­нов квин­то­вой це­пи: весь эф­фект дан­но­го ла­да пол­но­стью про­па­дёт. Так, в оби­ход­ном зву­ко­ря­де (ос­но­ва ме­ло­дий зна­мен­но­го рас­пе­ва) в ре­зуль­та­те сра­щи­ва­ния три­хор­дов («со­гла­сий») оди­на­ко­вой струк­ту­ры воз­ни­ка­ет ин­тер­вал умень­шён­ной ок­та­вы (ме­ж­ду сту­пе­нью H вни­зу и сту­пе­нью b ввер­ху), ко­то­рый и со­став­ля­ет мик­со­диа­то­ническую спе­ци­фи­ку оби­ход­ных ла­дов. Ес­ли с точ­ки зре­ния ла­до­вой вы­ра­зи­тель­но­сти мож­но срав­ни­вать миксодиатонику с диа­то­ни­кой и хро­ма­ти­кой, то это­го нель­зя де­лать с точ­ки зре­ния ин­тер­валь­ных сис­тем: мик­со­диа­то­ническая му­зы­ка об­ра­зу­ет боль­шой пласт исто­рического ма­те­риа­ла. При­ме­ры струк­тур мик­со­диа­то­нического ро­да: Пол­ная сис­те­ма (или Со­вер­шен­ная сис­те­ма) древ­них гре­ков; зву­ко­ряд гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла; да­сий­ный зву­ко­ряд (ос­но­ва ран­них ор­га­ну­мов); оби­ход­ный зву­ко­ряд; зву­ко­ряд ме­ло­ди­че­ско­го ми­но­ра; зву­ко­ряд ме­ло­ди­че­ско­го ма­жо­ра и др.

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