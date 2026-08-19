МИКРЮКОВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Виктор Матвеевич родился 20 октября 1807 г. Происходил из военной семьи. Отец – Матвей Степанович, был командиром гребной флотилии Черноморского флота на Дунае.

Как и многие юноши того времени, М. решил посвятить свою жизнь военной карьере. В 1822 г. состоялось его производство в гардемарины с определением на Черноморский флот. В 1822 – 1827 г. М. бороздил черноморские воды на «Париже», «Императоре Франце», «Пармене».

Военная служба

С 1826 г. – мичман. Плавал на «Иоанне Златоусте», на котором в 1828 г. принял участие в блокаде Анапы и взятии Варны. В 1829 г. совершал крейсирование у Румелии. Под Пендераклией и Ачкесаре в составе экипажа сражался с турецкими судами. В 1830 г. участвовал в перевозке десанта и артиллерии из Варны и Коварны в порты на Черном море. Совершал плавания на «Ганимеде» у берегов Абхазии.

С 1831 г. – лейтенант. Участник взятия Геленджика. Получил в командование «Подобный», на котором бороздил воды близ Абхазии.

В 1832 – 1838 гг. на разных кораблях плавал по Черному морю, вдоль побережья Абхазии. Получил в командование «Глубокий», капитаном которого был последующие два года.

В 1841 г. М. получил назначение брант-вахтенным в Бердянском порту. На следующий год уже командовал кораблем на рейде Керчи.

С 1843 г. – капитан-лейтенант. В 1843 – 1845 г. плавал на «Сизополе», «Урииле», «Варшаве» по Черному морю. В 1846 – 1849 г. как капитан «Дарго» бороздил Азовское и Черное моря.

С 1850 г. – капитан 2-го ранга. Последующие два года управлял «Орестом», затем – «Чесмой». Участник Синопского сражения.

С 1853 г. – капитан 1-го ранга. В 1854 – 1855 г. находился в Севастополе, руководил 1-м и 2-м бастионами в момент обороны города. В ходе боев получил ранение.

Новые горизонты

В 1857 г. состоялся перевод М. на службу в Астраханский порт. Возглавил отряд кораблей, которые перевозили десант из Астрахани в Петровский порт. Его брейд-вымпел развивался на «Ленкоране», затем – на «Тарке».

С 1861 г. – контр-адмирал; младший флагман Каспийского флота. После ликвидации Астраханского порта М. был переведен обратно в Черноморский флот для службы в Николаеве.

С 1868 г. – вице-адмирал. С 1873 г. числился в списках 2-го Черноморского Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского экипажа. Проживал в Феодосии, где 6 мая 1875 г. скончался.