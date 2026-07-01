МИКРОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
МИКРОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ - группа океанийских языков.
Распространены в Федеративных Штатах Микронезии, в Республике Маршалловы Острова, в Науру, Кирибати и Палау; смотрите также Микронезийцы. Общее число говорящих около 300 тысяч человек (2005 год, оценка), крупнейшие языки - кирибати и маршалльский язык (на них говорят более половины носителей микронезийских языков).
В состав микронезийских языков входит 18 языков. Они делятся на науруанский язык и ядерные (собственно) микронезийские языки. В составе последних выделяются 3 моногруппы [языки кирибати (гилбертский), маршалльский и косяэ (кусаие)] и понпейско-трукская подгруппа, которая в свою очередь делится на трукские языки [трукский (чуук), мортлокский, улитийский, сатавальско-каролинский, волеаи, пулуватский, паафангский, намонуито, вымерший мапийский (Индонезия), сонсорольский и тобийский (оба в Палау)] и понпейские (понапеанские) языки [понпейский (понапе), мокильский и пингелапский]. Центральномикронезийскими называют, в зависимости от классификации, все ядерные микронезийские языки либо без косяэ, либо без кирибати или только понпейско-трукскую подгруппу. Разделение прамикронезийского на отдельные языки происходило с начала I-го тысячелетия до н. э. после заселения океанийцами Микронезии.
Иногда понятие «микронезийские языки» употребляется в ареальном значении (языки Микронезии) и включает также другие языки Микронезии, не входящие в генетическое единство микронезийских языков (палау,чаморро, япский, капигамаранги, нукуоро).
Для некоторых микронезийских языков, в отличие от прочих океанийских, характерно богатство вокализма (14 гласных в сонсорольском, 12 в маршалльском и косяэ). Свойственна взаимозависимость фонетических признаков согласных и гласных и сложность в определении фонологического статуса тех и других (так, некоторые исследователи, усматривая больше фонологических различий в маршалльском консонантизме, сокращают число гласных фонем с 12 до 4). Ряд фонологических признаков по сравнению с праокеанийским состоянием перешёл с гласных на согласные. Для консонантизма характерны редкие в австронезийских языках ряды ретрофлексных согласных, а также отдельные ряды веляризованных и огублённых. В косяэ 35 согласных фонем, в том числе веляризованные и огублённые, а также палатальный фрикатив sr (представленный в самом названии языка - Kosrae). В большинстве микронезийских языков возможна геминация (смотрите Геминаты) согласных в начальной и срединной позиции, а иногда и на конце основы перед суффиксом. В то же время, например, в кирибати - стандартный океанийский фонологический инвентарь (10 согласных, 5 гласных). В отличие от большинства океанийских языков (кроме языков Вануату), микронезийские языки утратили конечные согласные и предшествующие им гласные. Таким образом, многие лексические основы односложные, при этом гласный основы компенсаторно удлиняется, следуя ограничениям на количество мор в слове (трукское iimw ‘дом’<протоокеанийское *Rumaq). Характерны сложные чередования гласных, например, в трукском меняется конечный гласный существительного перед посессивной энклитикой (смотрите Клитика), что исторически также связано с утратой конечной части слова.
В микронезийских языках более сложная, чем в прочих океанийских, классификация существительных, различаются посессивные и числовые классификаторы, этимологически восходящие к существительным (например, в волеаи wa:-i-wa: ‘моя лодка’, где первое wa: - классификатор для средств передвижения, а второе - существительное). В глаголе представлены показатели ориентации (например, в понапейском wah-la ‘нести сюда’, taη -a-da ‘бежать вверх’), категория ирреалиса. Порядок слов «подлежащее+сказуемое+дополнение».
Для ряда микронезийских языков созданы алфавиты на базе латиницы. Некоторые из них используются в преподавании и СМИ. Маршалльский язык - государственный язык Республики Маршалловы Острова, науруанский - Республики Науру, кирибати - Республики Кирибати, в Федеративных Штатах Микронезии некоторые микронезийские языки являются официальными на уровне штатов (понапейский, трукский, косяэ).
Изучение микронезийских языков началось после 2-й мировой войны, когда Микронезия оказалась под администрацией США. В 1960-1980-е годы в Гавайском университете издано большое число грамматик, словарей и практических пособий, ведутся сравнительные исследования микронезийских языков.