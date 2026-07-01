МИКРОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

МИКРОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ - груп­па океа­ний­ских язы­ков.

Рас­про­стра­не­ны в Фе­де­ра­тив­ных Шта­тах Мик­ро­не­зии , в Рес­пуб­ли­ке Мар­шал­ло­вы Ост­ро­ва, в Нау­ру, Ки­ри­ба­ти и Па­лау; смотрите так­же Ми­кро­не­зий­цы . Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 300 тысяч человек (2005 год, оцен­ка), круп­ней­шие язы­ки - ки­ри­ба­ти и мар­шалль­ский язык (на них го­во­рят бо­лее по­ло­ви­ны но­си­те­лей микронезийских языков).

В со­став микронезийских языков вхо­дит 18 язы­ков. Они де­лят­ся на нау­ру­ан­ский язык и ядер­ные (собст­вен­но) микронезийские языки. В со­ста­ве пос­лед­них вы­де­ля­ют­ся 3 мо­но­груп­пы [язы­ки ки­ри­ба­ти (гил­берт­ский), мар­шалль­ский и ко­сяэ (ку­саие)] и пон­пей­ско-трукс­кая под­груп­па, ко­то­рая в свою оче­редь де­лит­ся на трукс­кие язы­ки [трукс­кий (чу­ук), морт­лок­ский, ули­тий­ский, са­та­валь­ско-ка­ро­лин­ский, во­ле­аи, пу­лу­ват­ский, па­афанг­ский, на­мо­ну­ито, вы­мер­ший ма­пий­ский (Ин­до­не­зия), сон­со­роль­ский и то­бий­ский (оба в Па­лау)] и пон­пей­ские (по­на­пе­ан­ские) язы­ки [пон­пей­ский (по­на­пе), мо­киль­ский и пин­ге­лап­ский]. Цент­раль­но­ми­кро­не­зий­ски­ми на­зы­ва­ют, в за­ви­си­мо­сти от клас­си­фи­ка­ции, все ядер­ные микронезийские языки ли­бо без ко­сяэ, ли­бо без ки­ри­ба­ти или толь­ко пон­пей­ско-трук­скую под­груп­пу. Раз­де­ле­ние пра­ми­кро­не­зий­ско­го на отдельные язы­ки про­ис­хо­ди­ло с начала I-го тысячелетия до н. э. пос­ле за­се­ле­ния океа­ний­ца­ми Ми­кро­не­зии.

Ино­гда по­ня­тие «микронезийские языки» упот­реб­ля­ет­ся в аре­аль­ном зна­че­нии (язы­ки Ми­кро­не­зии) и вклю­ча­ет так­же другие язы­ки Мик­ро­не­зии, не вхо­дя­щие в ге­не­тическое един­ст­во микронезийских языков (па­лау,ча­мор­ро, яп­ский, ка­пи­га­ма­ран­ги, ну­куо­ро).

Для не­ко­то­рых микронезийских языков, в от­ли­чие от про­чих океа­ний­ских, ха­рак­тер­но бо­гат­ст­во во­ка­лиз­ма (14 глас­ных в сон­со­роль­ском, 12 в мар­шалль­ском и ко­сяэ). Свой­ст­вен­на взаи­мо­за­ви­си­мость фо­не­тических при­зна­ков со­глас­ных и глас­ных и слож­ность в оп­ре­де­ле­нии фо­но­ло­гического ста­ту­са тех и дру­гих (так, не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли, ус­мат­ри­вая боль­ше фо­но­ло­гических раз­ли­чий в мар­шалль­ском кон­со­нан­тиз­ме, со­кра­ща­ют чис­ло глас­ных фо­нем с 12 до 4). Ряд фо­но­ло­гических при­зна­ков по срав­не­нию с прао­кеа­ний­ским со­стоя­ни­ем пе­ре­шёл с глас­ных на со­глас­ные. Для кон­со­нан­тиз­ма ха­рак­тер­ны ред­кие в авс­тро­не­зий­ских язы­ках ря­ды рет­роф­лекс­ных со­глас­ных, а так­же отдельные ря­ды ве­ля­ри­зо­ван­ных и огуб­лён­ных. В ко­сяэ 35 со­глас­ных фо­нем, в том числе ве­ля­ри­зо­ван­ные и огуб­лён­ные, а так­же па­ла­таль­ный фри­ка­тив sr (пред­став­лен­ный в са­мом на­зва­нии язы­ка - Kosrae). В боль­шин­ст­ве микронезийских языков воз­мож­на ге­ми­на­ция (смотрите Ге­ми­на­ты) со­глас­ных в на­чаль­ной и сре­дин­ной по­зи­ции, а ино­гда и на кон­це ос­но­вы пе­ред суф­фик­сом. В то же вре­мя, например, в ки­ри­ба­ти - стан­дарт­ный океа­ний­ский фо­но­ло­гический ин­вен­тарь (10 со­глас­ных, 5 глас­ных). В от­ли­чие от боль­шин­ст­ва океа­ний­ских язы­ков (кро­ме язы­ков Ва­нуа­ту), микронезийские языки ут­ра­ти­ли ко­неч­ные со­глас­ные и пред­ше­ст­вую­щие им глас­ные. Та­ким об­ра­зом, многие лек­сические ос­но­вы од­но­слож­ные, при этом глас­ный ос­но­вы ком­пен­са­тор­но уд­ли­ня­ет­ся, сле­дуя ог­ра­ни­че­ни­ям на ко­ли­че­ст­во мор в сло­ве (трук­ское iimw ‘дом’<про­то­океаний­ское *Rumaq). Ха­рак­тер­ны слож­ные че­ре­до­ва­ния глас­ных, например, в трук­ском ме­ня­ет­ся ко­неч­ный глас­ный су­ще­ст­ви­тель­но­го пе­ред по­сес­сив­ной энк­ли­ти­кой (смотрите Кли­ти­ка), что ис­то­ри­че­ски так­же свя­за­но с ут­ра­той ко­неч­ной час­ти сло­ва.

В микронезийских языках бо­лее слож­ная, чем в про­чих океа­ний­ских, клас­си­фи­ка­ция су­ще­ст­ви­тель­ных, раз­ли­ча­ют­ся по­сес­сив­ные и чи­сло­вые клас­си­фи­ка­то­ры, эти­мо­ло­ги­че­ски вос­хо­дя­щие к су­ще­ст­ви­тель­ным (например, в во­ле­аи wa:-i-wa: ‘моя лодка’, где пер­вое wa: - клас­си­фи­ка­тор для средств пе­ре­дви­же­ния, а вто­рое - су­ще­ст­ви­тель­ное). В гла­го­ле пред­став­ле­ны по­ка­за­те­ли ори­ен­та­ции (например, в по­на­пей­ском wah-la ‘не­сти сюда’, taη -a-da ‘бе­жать вверх’), ка­те­го­рия ир­реа­ли­са. По­ря­док слов «под­ле­жа­щее+ска­зуе­мое+до­пол­не­ние».

Для ря­да микронезийских языков соз­да­ны ал­фа­ви­ты на ба­зе ла­ти­ни­цы. Не­ко­то­рые из них ис­поль­зу­ют­ся в пре­по­да­ва­нии и СМИ. Мар­шалль­ский язык - государственный язык Рес­пуб­ли­ки Мар­шал­ло­вы Ост­ро­ва, нау­ру­ан­ский - Рес­пуб­ли­ки Нау­ру, ки­ри­ба­ти - Рес­пуб­ли­ки Ки­ри­ба­ти, в Фе­де­ра­тив­ных Шта­тах Мик­ро­не­зии не­ко­то­рые микронезийские языки яв­ля­ют­ся офи­ци­аль­ны­ми на уров­не шта­тов (по­на­пей­ский, трук­ский, ко­сяэ).

Изу­че­ние микронезийских языков на­ча­лось по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны , ко­гда Мик­ро­не­зия ока­за­лась под ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей США. В 1960-1980-е годы в Га­вай­ском университете из­да­но боль­шое чис­ло грам­ма­тик, сло­ва­рей и прак­тических по­со­бий, ве­дут­ся срав­нительные ис­сле­до­ва­ния мик­ро­не­зий­ских язы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)