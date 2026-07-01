МИКРОНЕЗИЙЦЫ

МИКРОНЕЗИЙЦЫ - груп­па авс­тро­не­зий­ских на­ро­дов, ко­рен­ное на­се­ле­ние Мик­ро­не­зии .

На Ма­ри­ан­ских островах жи­вут ча­мор­ро; на Ка­ро­лин­ских островах - па­лау, яп, ули­ти­ан­цы (4 тысячи человек на ост­ро­вах Ули­ти, Фа­ис, Нгу­лу, Со­рол), чу­ук­цы, по­на­пе (пон­пеи), кос­раэ (ко­сяэ; 8 тысяч человек на острове Ку­са­ие), во­ле­аи (3,5 тысячи человек на атол­лах Во­ле­аи, Ла­мо­трек, Фа­рау­леп и др.) и других; на Мар­шал­ло­вых островах - мар­шалль­цы; на островах Гил­бер­та - ки­ри­ба­ти; на острове Нау­ру - нау­ру. Чис­лен­ность 380 тысяч человек (2010 год, оцен­ка). Го­во­рят на ав­стро­не­зий­ских язы­ках: большая часть (восточная микронезийцы) - на мик­ро­не­зий­ских язы­ках ; язы­ки па­лау и ча­мор­ро об­ра­зу­ют отдельные груп­пы в со­ста­ве ма­лай­ско-по­ли­не­зий­ских язы­ков, яп­ский - в со­ста­ве океа­ний­ских язы­ков. Рас­про­стра­нён так­же английский язык.

Микронезийцы Западной и Восточной Мик­ро­не­зии име­ют различное про­ис­хо­ж­де­ние. Ост­ро­ва Западной Мик­ро­не­зии (Па­лау, Яп, Ма­ри­ан­ские острова) бы­ли пер­во­на­чаль­но за­се­ле­ны из ост­ров­ной Юго-Восточной Азии около середины II-го тысячелетия до н. э.; в эт­но­ге­не­зе па­лау и яп при­ни­ма­ли уча­стие ме­ла­не­зий­цы. Восточная Мик­ро­не­зия (центральная и восточная часть Ка­ро­лин­ских островов, Мар­шал­ло­вы острова, острова Гил­бер­та и остров На­у­ру) бы­ла за­се­ле­на из Восточной Ме­ла­не­зии (пред­по­ло­жи­тель­но из рай­она островов Сан­та-Крус) на­чи­ная с середины I-го тысячелетия до н. э.

Ос­но­ва хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (ко­ко­со­вая паль­ма, хлеб­ное де­ре­во, та­ро, ямс, пан­да­нус) и ры­бо­лов­ст­во. На Па­лау, Япе и Ма­ри­ан­ских островах рас­про­стра­не­но же­ва­ние бе­те­ля, на По­нпеи и Ку­са­ие - упот­реб­ле­ние ка­вы. Из до­маш­них жи­вот­ных из­вест­ны ку­ры, в ря­де рай­онов - со­ба­ки. До­ма со­б­ра­ний и муж­ские до­ма от­ли­ча­лись боль­ши­ми раз­ме­ра­ми: на атол­ле Бу­та­ри­та­ри (острова Гил­бер­та) до­ма со­б­ра­ний (ма­неа­ба) дос­ти­га­ли 76 м в дли­ну и 35 м в ши­ри­ну. На Ма­ри­ан­ских островах, По­нпеи, Ку­са­ие из­вест­ны круп­ные ка­мен­ные по­строй­ки. Вы­со­чай­ше­го раз­ви­тия (осо­бен­но на атол­лах) дос­тиг­ло су­до­строе­ние и су­до­ход­ст­во. Мик­ро­не­зий­ские су­да име­ли асим­мет­рич­ный в се­че­нии кор­пус (за ис­клю­че­ни­ем па­лау), с оди­на­ко­вы­ми но­сом и кор­мой, тре­уголь­ный (океа­ний­ский) па­рус и аут­ри­гер. Раз­ви­то пле­те­ние, на ост­ро­вах Па­лау, Яп и Ма­ри­ан­ских (в ран­нюю дои­сто­рическую эпо­ху - так­же на ост­ро­вах Трук, По­нпеи и Ку­са­ие) из­вест­но гон­чар­ст­во, на Ка­ро­лин­ских островах (за ис­клю­че­ни­ем Па­лау и не­сколь­ких атол­лов вбли­зи островов Трук) - тка­че­ст­во (из во­ло­кон ба­на­на и других). Тра­диционная оде­ж­да - на­бед­рен­ные по­вяз­ки, юб­ки, на островах Трук, острове По­нпеи и ря­де Ка­ро­лин­ских атол­лов - на­кид­ки ти­па пон­чо; на Па­лау и Ма­ри­ан­ских островах у муж­чин оде­ж­да от­сут­ст­во­ва­ла. Ук­ра­ше­ния из ра­ко­вин, скор­лу­пы ко­ко­со­во­го оре­ха, че­ре­па­хо­во­го щи­та. Рас­про­стра­не­на та­туи­ров­ка (за ис­клю­че­ни­ем Ма­ри­ан­ских островов). Ору­жие - па­ли­цы, ко­пья, пра­щи, кас­те­ты; на Па­лау упот­реб­ля­лись лук со стре­ла­ми и стре­ло­ме­тательная труб­ка. На островах Гил­бер­та и острове По­нпеи прак­ти­ко­вал­ся ри­ту­аль­ный кан­ни­ба­лизм, на Па­лау и Япе - охо­та за го­ло­ва­ми. Со­ци­аль­ная ор­га­ни­за­ция в основном мат­ри­ли­ней­ная, на островах Гил­бер­та - ам­би­ли­ней­ная, на Япе со­су­ще­ст­во­ва­ли мат­ри­ли­ней­ные кла­ны и пат­ри­ли­ней­ные ли­нид­жи. На Па­лау, Япе, Ма­ри­ан­ских островах, По­нпеи, Ку­са­ие и Мар­шал­ло­вых островах сло­жи­лись вы­со­ко­стра­ти­фи­ци­ро­ван­ные об­ще­ст­ва с раз­ви­той ие­рар­хической струк­ту­рой, в Западной Мик­ро­не­зии - муж­ские и жен­ские сою­зы. Древ­ней­шая си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­рационного ти­па в по­ко­ле­ни­ях эго и его ро­ди­те­лей. Для тра­диционных ве­ро­ва­ний ха­рак­тер­на ве­ра в не­бес­ных бо­гов, для фольк­ло­ра - кос­мо­го­нические ми­фы, сю­же­ты о куль­тур­ном ге­рое и трик­сте­ре Ио­ло­фа­те (Ка­ро­лин­ские острова), де­ми­ур­ге На­ре­ау (острова Гил­бер­та) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)