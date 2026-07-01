МИКРОНЕЗИЙЦЫ
МИКРОНЕЗИЙЦЫ - группа австронезийских народов, коренное население Микронезии.
На Марианских островах живут чаморро; на Каролинских островах - палау, яп, улитианцы (4 тысячи человек на островах Улити, Фаис, Нгулу, Сорол), чуукцы, понапе (понпеи), косраэ (косяэ; 8 тысяч человек на острове Кусаие), волеаи (3,5 тысячи человек на атоллах Волеаи, Ламотрек, Фараулеп и др.) и других; на Маршалловых островах - маршалльцы; на островах Гилберта - кирибати; на острове Науру - науру. Численность 380 тысяч человек (2010 год, оценка). Говорят на австронезийских языках: большая часть (восточная микронезийцы) - на микронезийских языках; языки палау и чаморро образуют отдельные группы в составе малайско-полинезийских языков, япский - в составе океанийских языков. Распространён также английский язык.
Микронезийцы Западной и Восточной Микронезии имеют различное происхождение. Острова Западной Микронезии (Палау, Яп, Марианские острова) были первоначально заселены из островной Юго-Восточной Азии около середины II-го тысячелетия до н. э.; в этногенезе палау и яп принимали участие меланезийцы. Восточная Микронезия (центральная и восточная часть Каролинских островов, Маршалловы острова, острова Гилберта и остров Науру) была заселена из Восточной Меланезии (предположительно из района островов Санта-Крус) начиная с середины I-го тысячелетия до н. э.
Основа хозяйства - земледелие (кокосовая пальма, хлебное дерево, таро, ямс, панданус) и рыболовство. На Палау, Япе и Марианских островах распространено жевание бетеля, на Понпеи и Кусаие - употребление кавы. Из домашних животных известны куры, в ряде районов - собаки. Дома собраний и мужские дома отличались большими размерами: на атолле Бутаритари (острова Гилберта) дома собраний (манеаба) достигали 76 м в длину и 35 м в ширину. На Марианских островах, Понпеи, Кусаие известны крупные каменные постройки. Высочайшего развития (особенно на атоллах) достигло судостроение и судоходство. Микронезийские суда имели асимметричный в сечении корпус (за исключением палау), с одинаковыми носом и кормой, треугольный (океанийский) парус и аутригер. Развито плетение, на островах Палау, Яп и Марианских (в раннюю доисторическую эпоху - также на островах Трук, Понпеи и Кусаие) известно гончарство, на Каролинских островах (за исключением Палау и нескольких атоллов вблизи островов Трук) - ткачество (из волокон банана и других). Традиционная одежда - набедренные повязки, юбки, на островах Трук, острове Понпеи и ряде Каролинских атоллов - накидки типа пончо; на Палау и Марианских островах у мужчин одежда отсутствовала. Украшения из раковин, скорлупы кокосового ореха, черепахового щита. Распространена татуировка (за исключением Марианских островов). Оружие - палицы, копья, пращи, кастеты; на Палау употреблялись лук со стрелами и стрелометательная трубка. На островах Гилберта и острове Понпеи практиковался ритуальный каннибализм, на Палау и Япе - охота за головами. Социальная организация в основном матрилинейная, на островах Гилберта - амбилинейная, на Япе сосуществовали матрилинейные кланы и патрилинейные линиджи. На Палау, Япе, Марианских островах, Понпеи, Кусаие и Маршалловых островах сложились высокостратифицированные общества с развитой иерархической структурой, в Западной Микронезии - мужские и женские союзы. Древнейшая система терминов родства генерационного типа в поколениях эго и его родителей. Для традиционных верований характерна вера в небесных богов, для фольклора - космогонические мифы, сюжеты о культурном герое и трикстере Иолофате (Каролинские острова), демиурге Нареау (острова Гилберта) и др.