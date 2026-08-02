МИКРОНЕЗИЯ

Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) — государство в Океании, ассоциированное с Со­единенными Штатами Америки , в западной части Тихого океана к северу от экватора. Включает около 607 островов и атоллов архипелага Каролинские о-ва (обитаемы 65), тянущихся севернее экватора с востока на запад на почти 2700 км. На юго-западе граничит с водами Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи , на западе — с Палау и Филиппинами, на севере — с Марианскими о-вами, на востоке — Науру и Маршалловыми Островами . Состоит из четырех штатов: Яп, Чуук (ранее Трук), Понпеи (ранее Понапе), Косраэ (ранее Кусаие). Столица — Паникир . Площадь суши — около 702 кв. км. Численность населения — 104 468 человек (оценка 2019), почти исключительно — коренное население: чуукцы (почти половина населения), понапе, косраэ, яп — австронезийское (см. Микронезия ), но имеет разное происхождение; Яп (Зап. Микронезия), заселялся в середине II тысячелетия до н. э. из островной Юго-Вост. Азии, а другие штаты — с середины I тысячелетия до н. э. из Вост. Меланезии.

Из сохранившихся памятников древности: архипелаг из связанных каналами искусственных базальтовых и коралловых островов с постройками на юго-востоке о. Понпеи (около 1200 — 1500) — столица династии Сауделер («тихоокеанская Венеция»); каменные диски с отверстием посередине (от 4 см до 3,5 м в диаметре), которые привозили издалека на о. Яп, где использовали как средство обмена и знак богатства (их предназначение и роль обсуждают экономисты с рубежа XIX—XX вв. до сегодняшнего дня в спорах о природе и функции денег).

С XVI в. считались, наряду с другими островами Микронезии, владением Испании в составе Марианских о-вов. В 1828 русский мореплаватель Ф. П. Литке открыл о. Понпеи и атоллы Ант и Пакин, дав им название о-ва Сенявина. В 1899 Германия за 25 млн песет выкупила у Испании Каролинские о-ва, которые с 1906 управлялись в составе Германской Новой Гвинеи (см. Маршалловы Острова ). После Первой мировой войны 1914—1918 входят в японскую Южнотихоокеанскую мандатную территорию . На островах начали выращивать сахарный тростник, росло число японских переселенцев (общее японское население мандатной территории выросло за 1914—1944 с 19,7 до 73 тыс. человек).

В годы Второй мировой войны 17—18 февраля 1944 японская военно-морская база на о. Трук (ныне Чуук) подверглась мощной бомбардировке Вооруженных сил США. В 1947 решением ООН острова М. переданы под опеку США, составив, наряду с Марианскими о-вами, Маршалловыми Островами и Палау, Подопечную территорию Тихоокеанские острова. В 1947—1951 управление территорией находилось в руках ВМФ США, с 1951 — в руках министерства внутренних дел. На референдуме 12 июля 1978 избиратели проголосовали за объединение в Федеративные Штаты Микронезии. 3 ноября 1986, после вступления в силу договора о свободной ассоциации, М. получила независимость вместе с Маршалловыми Островами, при сохранении США контроля над безопасностью и обязательстве оказывать экономическую помощь и праве граждан М. служить в ВС США. Помощь США и мирового сообщества составляют большую часть ВВП страны. С конца 2000-х глобальное потепление и связанное с ним повышение уровня моря поставило под угрозу само существование М., как и других государств Океании.

Член ООН (1991), МВФ (1993), МБРР (1993) и других международных организаций.

Ист. : Литке Ф. П. Путешествие вокруг света, совершенное по повелению государя императора Николая I на военном шлюпе «Сенявине» в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах флота капитаном Федором Литке. Отд. историческое. В 3-х ч. СПб., 1834—1836. Ч. 2; Hezel Fr., S. J. Foreign Ships in Micronesia: A Compendium of Ship Contacts with the Caroline and Marshall Islands, 1521–1885. History of Micronesia: A Collection of Source Documents. 20 vols [ca. 1521 — 1819] / Ed. by R. Levesque. Gatineau (Quebec), 1992—2002.

Лит. : Малаховский К. В. Система опеки — разновидность колониализма. М., 1963; Political Development in Micronesia / Ed. by D. T. Hughes, Sh. G. Lingenfelter. Columbus (Oh.), 1974; Oceania and Beyond: Essays on the Pacific since 1945. New York, 1976; Nevin D. The American Touch in Micronesia: A Story of Power, Money, and the Corruption of a Pacific Paradise. New York, 1977; Стингл М. По незнакомой Микронезии / Пер. с чешск. М., 1978 [1976]; Gale R. W. The Americanization of Micronesia: A Study of the Consolidation of U. S. Rule in the Pacific. Washington (D.C.), 1979; Малаховский К. В. История колониализма в Океании. М., 1979; Пучков П. И. Этническая ситуация в Океании. М., 1983; Вольневич Я. Люди и атоллы / Пер. с пол. М., 1986 [1979]; Кузнецов А. В. Микронезия — последняя подопечная территория. М., 1987; Рубцов Б. Б. Океания. М., 1990; Peattie M. Nan’Yo: The Rise and Fall of the Japanese in Micronesia, 1885—1945. Honolulu (Hi.), 1992; Campbell I. C. , Latouche ­J.-P. Les insulaires du Pacifique: histoire et situation politique. Paris, 2001; Stephenson Ch. Germany’s Asia-Pacific Empire: Colonialism and Naval Policy, 1885—1914. Woodbridge, 2009; Лебедева А. А. Мореходное искусство народов Микронезии. СПб., 2013. А. А. Исэров.