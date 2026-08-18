МИКРОЭКОНОМИКА
МИКРОЭКОНОМИКА - составная часть современного экономического анализа.
Изучает различные аспекты рыночной экономики, связанные с решениями отдельных экономических агентов (индивидов, домохозяйств, фирм) по использованию экономических ресурсов, допускающих альтернативное применение, с целью максимизации выгоды (прибыли). Включает теории потребительского поведения и спроса при бюджетных ограничениях, поведения фирм на отраслевых рынках с различной конкурентной структурой, общего экономического равновесия, общественного выбора, экономику благосостояния (анализ корректирующего воздействия государственных налогов и трансфертов на эффективность и справедливость распределения экономических благ), экономическую теорию информации; опирается на методологическую предпосылку о рациональном выборе индивидов в денежном хозяйстве и разветвлённый математический инструментарий (в том числе на теорию игр) (смотрите Макроэкономика, Мезоэкономика).
Основатель эконометрики Р. Фриш первым предложил деление экономической теории на «микродинамику» и «макродинамику» (1933 год); в научный оборот деление на микроэкономику и макроэкономику ввёл Л. Клейн (статья «Макроэкономика и теория рационального поведения», 1946 год), в преподавание - К. Боулдинг в книге «Экономический анализ» (2-е издание, 1948 год). В базовом университетском учебнике П. Сэмюэлсона «Экономика» деление на макроэкономику и микроэкономику впервые появилось в 1958 году; тогда же в США вышел и первый отдельный учебник по микроэкономике - «Микроэкономическая теория: математический подход» Дж.М. Хендерсона и Р.Э. Квандта.
Предшественниками микроэкономики были работы классиков английской политической экономии А. Смита и Д. Рикардо, основоположника анализа рыночного обмена с помощью предельных понятий Г.Г. Госсена, первых экономистов-математиков А.О. Курно, Ж. Дюпюца, И.Г. фон Тюнена. Курно первым (1838 год) смоделировал максимизацию прибыли фирмами при различных структурах рынка (чистая монополия, дуополия и неограническая конкуренция). Немецкий экономист Г. фон Мангольдт первым применил графики с пересечением кривых спроса и предложения (1863 год). Систематическая разработка категориального и математического аппарата микроэкономики началась во время «маржинальной революции» 1870-1890-х годов, повлёкшей пересмотр теорий ценообразования и распределения классической политической экономии. Маржинализм принял за исходный пункт экономического анализа потребности, определяемые субъективными предпочтениями индивида, и условия насыщения этих потребностей в соответствии с принципом предельной полезности при свободной конкуренции в обмене и производстве благ (смотрите Госсена законы). В противоположность трудовой теории ценности (стоимости) классической политической экономии маржинализм подошёл к образованию цен исходя из будущей полезности используемых благ сообразно степеням предпочтения и ресурсным ограничениям хозяйствующих субъектов. Классическая политэкономия предлагала принципиально различные объяснения ценообразования на блага неограниченно воспроизводимые (колебания рыночных цен вокруг «естественных» цен, обусловленных величиной издержек производства товара как затрат живого и накопленного труда) и невоспроизводимые (в зависимости от редкости), а доли распределяемого дохода связывала с общественными классами. Маржинализмом (Э. Бём-Баверк и др.) был предложен единый принцип ценообразования на блага неограниченно воспроизводимые и невоспроизводимые, а распределение доходов связывалось с вознаграждением факторов производства в зависимости от их предельной производительности (концепция Дж.Б. Кларка, основанная на теории вменения).
Австрийская школа выдвинула ключевые для микроэкономики понятия экономических (ограниченных) и комплементарных (взаимодополняемых) благ (К. Менгер) и альтернативных издержек, или издержек упущенной выгоды (Ф. фон Визер). Английские маржиналисты, начиная с У.С. Джевонса, опираясь на философию утилитаризма, стали интерпретировать экономический выбор в условиях ограниченных ресурсов как решение оптимизационной задачи на максимизацию личной выгоды «экономического человека» (модель рационального гедониста-оптимизатора), что позволило применять аппарат дифференциального исчисления. Ф.И. Эджуорт определил условия совершенной конкуренции и разработал для её анализа аппарат кривых безразличия, сформулировал закон убывающей предельной производительности переменного фактора производства. Лозаннская школа положила начало разработке математической теории общего экономического равновесия, моделирующей уравнивание на конкурентных рынках цены продукта с факторами его производства в соответствии с интенсивностью той последней потребности, которая должна быть удовлетворена (М.Э.Л. Вальрас). Дальнейшее развитие теории общего экономического равновесия было связано с установлением ординалистского (порядкового) характера полезности и определением критерия оптимальности в размещении экономических благ (В. Парето).
Основы графического аппарата микроэкономики и структуры таких её разделов, как теория потребительского спроса, теория фирмы и экономика благосостояния, были заложены кембриджской школой во главе с А. Маршаллом. Последний ввёл категории потребительского и производительного излишков, эластичности спроса, типичной (репрезентативной) фирмы, разграничение между кратковременными и продолжительными (долгосрочными) периодами, переменными и постоянными издержками производства, убывающей и возрастающей отдачей от масштаба. Его ученик А.С. Пигу указал на внешние эффекты (экстерналии) хозяйств. деятельности при свободной конкуренции, которые приводят к расхождению между предельным частным и предельным общественным чистым продуктом и тем самым дают повод для корректирующего государственного вмешательства (через налоги и трансферты) с целью достижения оптимальных размеров производства и максимизации «национального дивиденда».
Предложенная А. Маршаллом модель частичного равновесия, исходившая из предпосылки совершенной конкуренции в отдельные отрасли, противоречила его же концепции возрастающей отдачи от расширения масштаба производства и реалиям монополистического капитализма конца XIX - начала XX веков - крупнокорпоративного бизнеса с подчинением отраслевых рынков господству картелей, синдикатов, трестов. Попытки разрешить эти противоречия привели западных экономистов в 1920-1930-х годов к моделированию промежуточных состояний между чистой монополией и совершенной конкуренцией. Критический пересмотр теории частичного равновесия новым поколением кембриджской школы, начатый П. Сраффой (1926 год), привёл к созданию Дж. Робинсон (1933 год) теории несовершенной конкуренции; одновременно в США Э. Чемберлин предложил монополистической конкуренции теорию. Немецкий экономист Г. фон Штакельберг предложил новую, отличную от модели А.О. Курно, интерпретацию дуополии (1934 год), учитывающую поведение двух фирм как «ведущей» и «ведомой»: первая задаёт цену и объём выпуска, реагируя на то, как вторая следует за ней (модель «лидерства в ценах»). Английские экономисты Р.Л. Холл и К.Дж. Хитч (1939 год) и независимо от них П. Суизи предложили модель «ломаной кривой спроса» в условиях высокой концентрации производства и капитала в отрасли. Бельгийский экономист Р. Триффин, работавший в то время в США, обосновал различие между олигополией и монополистической конкуренцией по критерию трудности входа в отрасль в зависимости от уровня концентрации производства и капитала (1940 год). Благодаря перечисленным моделям возникла отдельная область микроэкономики - теория отраслевых рынков, или теория организации отрасли (industrial organization economics), отказавшаяся от категории репрезентативной фирмы и опирающаяся на категории дифференциации продукта, входных барьеров, ценовой дискриминации, олигополии и монопсонии. Ведущими в этой области стали экономисты Гарвардского университета (Э. Чемберлин, Э. Мейсон, Дж. Бейн, П. Суизи). Работавший там же Й. Шумпетер, стремившийся преодолеть статичность теории общего экономического развития в своей концепции предпринимательской функции как «созидательного разрушения» рыночного равновесия (инновации, обеспечивающие врем. монопольную прибыль), выдвинул идею о благотворном воздействии олигополии (преимущества крупных фирм в области НИОКР, возможности для риска) на экономическую динамику индустриального общества.
Окончательное оформление микроэкономики как отдельной дисциплины произошло после «макроэкономической революции» Дж.М. Кейнса и связано с распространением «неоклассического синтеза» П. Сэмюэлсона и эконометрики. В систематизацию и формализацию микроэкономики внёс значительный вклад Дж. Хикс (особенно в книге «Стоимость и капитал», 1939 год), который соединил подходы кембриджской школы и континентальных европейских школ (Л. Вальрас, В. Парето, К. Викселль). Обосновав категорию предельной нормы замещения одного блага другим, Хикс переформулировал открытое ещё в 1915 году Е.Е. Слуцким различие между эффектом дохода и эффектом замещения в изменении кривой потребительского спроса, между взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми товарами. Хикс также ввёл классификацию товаров на нормальные, спрос на которые возрастает с увеличением дохода, и товары низшей категории, спрос на которые сокращается с увеличением дохода; обычные товары, спрос на которые возрастает с понижением цены, и товары Гиффена, спрос на которые уменьшается с понижением цены.
Дж. Хикс, П. Сэмюэлсон, американские экономисты Г. Хотеллинг и А. Бергсон и ряд экономистов восточно-европейского происхождения, работавших с конца 1930-х годов в Лондонской школе экономики и политических наук (Н. Калдор, О. Ланге, А. Лернер, Т. Скитовски), разработали математический аппарат экономической теории благосостояния, отказавшись от утилитаристской предпосылки А.С. Пигу о максимуме совокупной полезности как суммировании индивидуальных полезностей. Были сформулированы две «фундаментальные теоремы благосостояния»: первая установила соответствие между конкурентным равновесием по Вальрасу (рыночные цены на уровне предельных издержек) и Парето-оптимальным распределением ресурсов; вторая - между Парето-оптимальным cостоянием и распределением покупательной способности. Было обосновано корректирующее вмешательство государства для устранения препятствий конкурентному механизму распределения ресурсов и для изменений изначального распределения покупательной способности, если оно не соответствует оптимальному распределению ресурсов. Калдор и Хикс сформулировали компенсационный принцип (критерий) повышения общественного благосостояния: оно имеет место тогда, когда вследствие произошедших в экономике изменений те, кто выиграл в результате этого изменения, потенциально способны полностью компенсировать проигравшим их потери и при этом всё равно остаться в выигрыше. Т. Скитовски (1951 год) сформулировал уточнённый критерий, учитывающий различие между оптимальностью с точки зрения распределения ресурсов (эффективность) и с точки зрения распределения дохода (справедливость): увеличение благосостояния имеет место тогда, когда при любом возможном изначальном распределении дохода в результате изменений всем становится лучше, даже если выплачиваются компенсационные платежи. Для прикладной экономики благосостояния большое значение имела статья К. Ланкастера и Р. Липси «Общая теория второго лучшего» (1956 год). Американский экономист Ф. Батор ввёл в 1958 году понятие «провалов рынка» (market failures), мешающих Парето-эффективному размещению экономических ресурсов.
Мощное воздействие на развитие математического аппарата микроэкономики (теории «ожидаемой полезности», общего экономического равновесия, олигополии) оказала книга Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение» (1944 год). Дж. Нэш обосновал универсальную концепцию равновесия в некооперативной игре (равновесие Нэша), математически доказав, что для любой игры с любым количеством игроков всегда есть по крайней мере одна стратегия, которая гарантирует, что игрокам (в экономике - фирмам) будет гораздо хуже, если они выберут что-нибудь другое (1951 год). Т. Купманс в статье «Анализ производства как эффективной комбинации активностей» (1951 год) представил экономику как множество видов деятельности, каждый из которых может осуществляться при любом уровне загрузки, но имеет верхний предел, ограниченный начальными запасами ресурсов. Развивая идеи Дж. фон Неймана, Дж. Нэша и Т. Купманса, К. Эрроу и Дж. Дебрё с использованием методов топологии разработали наиболее полную неовальрасианскую модель равновесия в конкурентной экономике (1954 год), из которой следовало, что одновременное существование равновесия на нескольких рынках в условиях совершенной конкуренции требует наличия форвардных рынков.
Проблемы микроэкономики в целом по сравнению с макроэкономикой считались менее значимыми в период успешной реализации неокейнсианских моделей антициклического регулирования и государства благосостояния. Альтернативная по отношению к неоклассическим предпосылкам теория фирмы, основанная на концепции огранической рациональности Г. Саймона, развивалась не в рамках микроэкономики, а в рамках менеджмента (книга Р.М. Сайерта и Дж.Г. Марча «Поведенческая теория фирмы», 1963 год).
Чикагская школа, которая, начиная с Ф. Найта, акцентировала приоритет частнопредпринимательской инициативы в условиях рыночной неопределённости и недостатки государственного вмешательства, выступала с критикой моделей несовершенной конкуренции и подготовила новый этап развития микроэкономики, связанный с соединением неоклассической теории фирмы с трансакционным анализом (неоинституционализм) и с распространением основополагающей для микроэкономики категории альтернативных издержек на области права, политики, образования, здравоохранения, экологии и т. д. («экономический империализм»). Трактовка микроэкономики не как предмета, а как метода максимизирующего поведения везде, где можно просчитать альтернативные издержки (в том числе в категориях «неявных издержек» и «неявных цен» - Г. Беккер), сливается с рыночным фундаментализмом и ведёт к критической переоценке социальных трансфертов, антимонопольного законодательства и других мер государственной политики, направленных на обеспечение общественного благосостояния.
Одновременно критика неоклассического синтеза сопровождалась требованиями нового уровня микроэкономики как базы для макроэкономического моделирования с учётом несовершенства информации на рынках (книга «Микроэкономические основы теории занятости и инфляции», 1970 год, под редакцией Э. Фелпса). Р. Лукас (1972 год) на основе теории адаптивных ожиданий М. Фридмена предложил новое микрооснование для макроэкономики, переформулировав понятие общего экономического равновесия как совокупность самореализующихся планов «рациональных» агентов в условиях свободного рынка.
Результатом этих переоценок стало распространение категории «провалы государства» и призывов к минимизации вмешательства правительства и профсоюзов в конкурентные механизмы рынков труда и других экономических ресурсов. Одновременно быстро развивались приложения микроэкономики к стремительно «разбухавшим» спекулятивным рынкам ценных бумаг (теория рационального ценообразования опционов Ф. Блэка - Р. Мертона - М. Скоулса и др.). Расширилось применение теории игр к микроэкономике, что нашло отражение в присуждении Р. Зельтену и Дж. Харсани совместно с Дж. Нэшем Нобелевской премии по экономике за 1994 год.
К концу XX века в микроэкономику были интегрированы элементы экономической теории информации, которые получили различную интерпретацию. Экономисты неоавстрийской (Ф.А. фон Хайек и его последователи, не принимавшие математического аппарата микроэкономики) и чикагской школ трактуют цены свободного рынка как наилучшие информационные сигналы для микроэкономических решений, обеспечивающих наивысшую эффективность использования огранических ресурсов. Этот подход критикуют Дж. Акерлоф [стимулировавший статьёй «Рынок "лимонов": неопределённость качества и рыночный механизм» (1970 год) изучение рынков с «неблагоприятным отбором» в условиях информационной асимметрии], Дж. Стиглиц и другие экономисты, поддерживающие «возрождение кейнсианства». Они рассматривают асимметрию и трудности получения информации как источники несовершенного функционирования рынков, требующего государственного вмешательства. Информационная микроэкономика изучает рынки с «сетевыми внешними эффектами» (при которых полезность товара для одного индивида зависит от числа других людей, потребляющих тот же товар); её ключевые проблемы - противоречие между дороговизной производства и дешевизной воспроизводства информационных товаров («дилемма разработчика»), обеспечение прав интеллектуальной собственности.
Особое направление в микроэкономике занимают концепции «социализма участия», которые пытаются соединить стандартный аппарат теории фирмы с критикой капиталистической системы и обоснованием альтернативных форм организации бизнеса и вознаграждения рабочих (Дж. Мид, экономист чешского происхождения Я. Ванек, американский экономист С. Боулз и др.).