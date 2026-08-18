МИКРОЭКОНОМИКА

МИКРОЭКОНОМИКА - со­став­ная часть современного эко­но­мического ана­ли­за.

Изу­ча­ет различные ас­пек­ты ры­ноч­ной эко­но­ми­ки, свя­зан­ные с ре­ше­ния­ми от­дель­ных эко­но­мических аген­тов (ин­ди­ви­дов, до­мо­хо­зяйств, фирм) по ис­поль­зо­ва­нию эко­но­ми­че­ских ре­сур­сов, до­пус­каю­щих аль­тер­на­тив­ное при­ме­не­ние, с це­лью мак­си­ми­за­ции вы­го­ды (при­бы­ли). Вклю­ча­ет тео­рии по­тре­би­тель­ско­го по­ве­де­ния и спро­са при бюд­жет­ных ог­ра­ни­че­ни­ях, по­ве­де­ния фирм на от­рас­ле­вых рын­ках с различной кон­ку­рент­ной струк­ту­рой, об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия, об­щественного вы­бо­ра, эко­но­ми­ку бла­го­сос­тоя­ния (ана­лиз кор­рек­ти­рую­ще­го воз­дей­ст­вия государственных на­ло­гов и транс­фер­тов на эф­фек­тив­ность и спра­вед­ли­вость рас­пре­де­ле­ния эко­но­мических благ), эко­но­мическую тео­рию ин­фор­ма­ции; опи­ра­ет­ся на ме­то­до­ло­гическую пред­по­сыл­ку о ра­цио­наль­ном вы­бо­ре ин­ди­ви­дов в де­неж­ном хо­зяй­ст­ве и раз­ветв­лён­ный ма­те­ма­тический ин­ст­ру­мен­та­рий (в том числе на тео­рию игр) (смотрите Ма­кро­эко­но­ми­ка, Ме­зо­эко­но­ми­ка).

Ос­но­ва­тель эко­но­мет­ри­ки Р. Фриш пер­вым пред­ло­жил де­ле­ние эко­но­ми­че­ской тео­рии на «мик­ро­ди­на­ми­ку» и «мак­ро­ди­на­ми­ку» (1933 год); в на­учный обо­рот де­ле­ние на микроэкономику и мак­ро­эко­но­ми­ку ввёл Л. Клейн (статья «Мак­ро­эко­но­ми­ка и тео­рия ра­цио­наль­но­го по­ве­де­ния», 1946 год), в пре­по­да­ва­ние - К. Бо­ул­динг в книге «Эко­но­ми­че­ский ана­лиз» (2-е издание, 1948 год). В ба­зо­вом уни­вер­си­тет­ском учеб­ни­ке П. Сэ­мю­эл­со­на «Эко­но­ми­ка» де­ле­ние на мак­ро­эко­но­ми­ку и микроэкономику впер­вые по­яви­лось в 1958 году; то­гда же в США вы­шел и пер­вый отдельный учеб­ник по микроэкономике - «Мик­ро­эко­но­ми­че­ская тео­рия: ма­те­ма­ти­че­ский под­ход» Дж.М. Хен­дер­со­на и Р.Э. Кванд­та.

Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми микроэкономики бы­ли ра­бо­ты клас­си­ков английской по­ли­ти­че­ской эко­но­мии А. Сми­та и Д. Ри­кар­до, ос­но­во­по­лож­ни­ка ана­ли­за ры­ноч­но­го об­ме­на с по­мо­щью пре­дель­ных по­ня­тий Г.Г. Гос­се­на, пер­вых эко­но­ми­стов-ма­те­ма­ти­ков А.О. Кур­но, Ж. Дю­пю­ца, И.Г. фон Тю­нена. Кур­но пер­вым (1838 год) смо­де­ли­ро­вал мак­си­ми­за­цию при­бы­ли фир­ма­ми при различных струк­ту­рах рын­ка (чис­тая мо­но­по­лия, дуо­по­лия и не­ог­ра­ническая кон­ку­рен­ция). Немецкий эко­но­мист Г. фон Ман­гольдт пер­вым при­ме­нил гра­фи­ки с пе­ре­се­че­ни­ем кри­вых спро­са и пред­ло­же­ния (1863 год). Сис­те­ма­тическая раз­ра­бот­ка ка­те­го­ри­аль­но­го и ма­те­ма­тического ап­па­ра­та микроэкономики на­ча­лась во вре­мя «мар­жи­наль­ной ре­во­лю­ции» 1870-1890-х годов, по­влёк­шей пе­ре­смотр тео­рий це­но­об­ра­зо­ва­ния и рас­пре­де­ле­ния клас­си­че­ской по­ли­ти­че­ской эко­но­мии. Мар­жи­на­лизм при­нял за ис­ход­ный пункт эко­но­мического ана­ли­за по­треб­но­сти, оп­ре­де­ляе­мые субъ­ек­тив­ны­ми пред­поч­те­ния­ми ин­ди­ви­да, и ус­ло­вия на­сы­ще­ния этих по­треб­но­стей в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом пре­дель­ной по­лез­но­сти при сво­бод­ной кон­ку­рен­ции в об­ме­не и про­из­вод­ст­ве благ (смотрите Гос­се­на за­ко­ны). В про­ти­во­по­лож­ность тру­до­вой тео­рии цен­но­сти (стои­мо­сти) клас­си­че­ской по­ли­тической эко­но­мии мар­жи­на­лизм по­до­шёл к об­ра­зо­ва­нию цен ис­хо­дя из бу­ду­щей по­лез­но­сти ис­поль­зуе­мых благ со­об­раз­но сте­пе­ням пред­поч­те­ния и ре­сурс­ным ог­ра­ни­че­ни­ям хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов. Клас­сическая по­лит­эко­но­мия пред­ла­га­ла прин­ци­пи­аль­но различные объ­яс­не­ния це­но­об­ра­зо­ва­ния на бла­га не­ог­ра­ни­чен­но вос­про­из­во­ди­мые (ко­ле­ба­ния ры­ноч­ных цен во­круг «ес­те­ст­вен­ных» цен, обу­слов­лен­ных ве­ли­чи­ной из­дер­жек про­из­вод­ст­ва то­ва­ра как за­трат жи­во­го и на­ко­п­лен­но­го тру­да) и не­вос­про­из­во­ди­мые (в за­ви­си­мо­сти от ред­ко­сти), а до­ли рас­пре­де­ляе­мо­го до­хо­да свя­зы­ва­ла с об­щественными клас­са­ми. Мар­жи­на­лиз­мом (Э. Бём-Ба­верк и др.) был пред­ло­жен еди­ный прин­цип це­но­об­ра­зо­ва­ния на бла­га не­ог­ра­ни­чен­но вос­про­из­во­ди­мые и не­вос­про­из­во­ди­мые, а рас­пре­де­ле­ние до­хо­дов свя­зы­ва­лось с воз­на­гра­ж­де­ни­ем фак­то­ров про­из­вод­ст­ва в за­ви­си­мо­сти от их пре­дель­ной про­из­во­ди­тель­но­сти (кон­цеп­ция Дж.Б. Клар­ка, ос­но­ван­ная на тео­рии вме­не­ния).

Ав­ст­рий­ская шко­ла вы­дви­ну­ла клю­че­вые для микроэкономики по­ня­тия эко­но­ми­че­ских (ог­ра­ни­чен­ных) и ком­пле­мен­тар­ных (взаи­мо­до­пол­няе­мых) благ (К. Мен­гер) и аль­тер­на­тив­ных из­дер­жек, или из­дер­жек упу­щен­ной вы­го­ды (Ф. фон Ви­зер). Английские мар­жи­на­ли­сты, на­чи­ная с У.С. Дже­вон­са, опи­ра­ясь на фи­ло­со­фию ути­ли­та­риз­ма, ста­ли ин­тер­пре­ти­ро­вать эко­но­мический вы­бор в ус­ло­ви­ях ог­ра­ниченных ре­сур­сов как ре­ше­ние оп­ти­ми­за­ци­он­ной за­да­чи на мак­си­ми­за­цию лич­ной вы­го­ды «эко­но­ми­че­ско­го че­ло­ве­ка» (мо­дель ра­цио­наль­но­го ге­до­ни­ста-оп­ти­ми­за­то­ра), что по­зво­ли­ло при­ме­нять ап­па­рат диф­фе­рен­ци­аль­но­го ис­чис­ле­ния. Ф.И. Эд­жу­орт оп­ре­де­лил ус­ло­вия со­вер­шен­ной кон­ку­рен­ции и раз­ра­бо­тал для её ана­ли­за ап­па­рат кри­вых без­раз­ли­чия, сфор­му­ли­ро­вал за­кон убы­ваю­щей пре­дель­ной про­из­во­ди­тель­но­сти пе­ре­мен­но­го фак­то­ра про­из­вод­ст­ва. Ло­занн­ская шко­ла по­ло­жи­ла на­ча­ло раз­ра­бот­ке ма­те­ма­тической тео­рии об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия, мо­де­ли­рую­щей урав­ни­ва­ние на кон­ку­рент­ных рын­ках це­ны про­дук­та с фак­то­ра­ми его про­из­вод­ст­ва в со­от­вет­ст­вии с ин­тен­сив­но­стью той по­след­ней по­треб­но­сти, ко­то­рая долж­на быть удов­ле­тво­ре­на (М.Э.Л. Валь­рас). Даль­ней­шее раз­ви­тие тео­рии об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия бы­ло свя­за­но с ус­та­нов­ле­ни­ем ор­ди­на­ли­ст­ско­го (по­ряд­ко­во­го) ха­рак­те­ра по­лез­но­сти и оп­ре­де­ле­ни­ем кри­те­рия оп­ти­маль­но­сти в раз­ме­ще­нии эко­но­мических благ (В. Па­ре­то).

Ос­но­вы гра­фи­че­ско­го ап­па­ра­та микроэкономики и струк­ту­ры та­ких её раз­де­лов, как тео­рия по­тре­би­тель­ско­го спро­са, тео­рия фир­мы и эко­но­ми­ка бла­го­сос­тоя­ния, бы­ли за­ло­же­ны кем­бридж­ской шко­лой во гла­ве с А. Мар­шал­лом. По­след­ний ввёл ка­те­го­рии по­тре­би­тель­ско­го и про­из­во­ди­тель­но­го из­лиш­ков, эла­стич­но­сти спро­са, ти­пич­ной (ре­пре­зен­та­тив­ной) фир­мы, раз­гра­ни­че­ние ме­ж­ду крат­ко­вре­мен­ны­ми и про­дол­жи­тель­ны­ми (дол­го­сроч­ны­ми) пе­рио­да­ми, пе­ре­мен­ны­ми и по­сто­ян­ны­ми из­держ­ка­ми про­из­вод­ст­ва, убы­ваю­щей и воз­рас­таю­щей от­да­чей от мас­шта­ба. Его уче­ник А.С. Пи­гу ука­зал на внеш­ние эф­фек­ты (экс­тер­на­лии) хо­зяйств. дея­тель­но­сти при сво­бод­ной кон­ку­рен­ции, ко­то­рые при­во­дят к рас­хо­ж­де­нию ме­ж­ду пре­дель­ным ча­ст­ным и пре­дель­ным об­щественным чис­тым про­дук­том и тем са­мым да­ют по­вод для кор­рек­ти­рую­ще­го государственного вме­ша­тель­ст­ва (че­рез на­ло­ги и транс­фер­ты) с це­лью дос­ти­же­ния оп­ти­маль­ных раз­ме­ров про­из­вод­ст­ва и мак­си­ми­за­ции «на­цио­наль­но­го ди­ви­ден­да».

Пред­ло­жен­ная А. Мар­шал­лом мо­дель час­тич­но­го рав­но­ве­сия, ис­хо­див­шая из пред­по­сыл­ки со­вер­шен­ной кон­ку­рен­ции в отдельные от­рас­ли, про­ти­во­ре­чи­ла его же кон­цеп­ции воз­рас­таю­щей от­да­чи от рас­ши­ре­ния мас­шта­ба про­из­вод­ст­ва и ре­а­ли­ям мо­но­по­ли­стического ка­пи­та­лиз­ма конца XIX - начала XX веков - круп­но­кор­по­ра­тив­но­го биз­не­са с под­чи­не­ни­ем от­рас­ле­вых рын­ков гос­под­ству кар­те­лей, син­ди­ка­тов, тре­стов. По­пыт­ки раз­ре­шить эти про­ти­во­ре­чия при­ве­ли за­пад­ных эко­но­ми­стов в 1920-1930-х годов к мо­де­ли­ро­ва­нию про­ме­жу­точ­ных со­стоя­ний ме­ж­ду чис­той мо­но­по­ли­ей и со­вер­шен­ной кон­ку­рен­ци­ей. Кри­тический пе­ре­смотр тео­рии час­тич­но­го рав­но­ве­сия но­вым по­ко­ле­ни­ем кем­бридж­ской шко­лы, на­ча­тый П. Сраф­фой (1926 год), при­вёл к соз­да­нию Дж. Ро­бин­сон (1933 год) тео­рии не­со­вер­шен­ной кон­ку­рен­ции; од­но­вре­мен­но в США Э. Чем­бер­лин пред­ло­жил мо­но­по­ли­сти­че­ской кон­ку­рен­ции тео­рию. Немецкий эко­но­мист Г. фон Шта­кель­берг пред­ло­жил но­вую, от­лич­ную от мо­де­ли А.О. Кур­но, ин­тер­пре­та­цию дуо­по­лии (1934 год), учи­ты­ваю­щую по­ве­де­ние двух фирм как «ве­ду­щей» и «ве­до­мой»: пер­вая за­да­ёт це­ну и объ­ём вы­пус­ка, реа­ги­руя на то, как вто­рая сле­ду­ет за ней (мо­дель «ли­дер­ст­ва в це­нах»). Английские эко­но­ми­сты Р.Л. Холл и К.Дж. Хитч (1939 год) и не­за­ви­си­мо от них П. Су­и­зи пред­ло­жи­ли мо­дель «ло­ма­ной кри­вой спро­са» в ус­ло­ви­ях вы­со­кой кон­цен­тра­ции про­из­вод­ст­ва и ка­пи­та­ла в от­рас­ли. Бельгийский эко­но­мист Р. Триф­фин, ра­бо­тав­ший в то вре­мя в США, обос­но­вал раз­ли­чие ме­ж­ду оли­го­по­ли­ей и мо­но­по­ли­стической кон­ку­рен­ци­ей по кри­те­рию труд­но­сти вхо­да в от­расль в за­ви­си­мо­сти от уров­ня кон­цен­тра­ции про­из­вод­ст­ва и ка­пи­та­ла (1940 год). Бла­го­да­ря пе­ре­чис­лен­ным мо­де­лям воз­ник­ла отдельная об­ласть микроэкономики - тео­рия от­рас­ле­вых рын­ков, или тео­рия ор­га­ни­за­ции от­рас­ли (indus­trial organization economics), от­ка­зав­ша­я­ся от ка­те­го­рии ре­пре­зен­та­тив­ной фир­мы и опи­раю­щая­ся на ка­те­го­рии диф­фе­рен­циа­ции про­дук­та, вход­ных барь­е­ров, це­но­вой дис­кри­ми­на­ции, оли­го­по­лии и мо­но­псо­нии. Ве­ду­щи­ми в этой об­лас­ти ста­ли эко­но­ми­сты Гар­вард­ско­го уни­вер­си­те­та (Э. Чем­бер­лин, Э. Мей­сон, Дж. Бейн, П. Суи­зи). Ра­бо­тав­ший там же Й. Шум­пе­тер, стре­мив­ший­ся пре­одо­леть ста­тич­ность тео­рии об­ще­го эко­но­мического раз­ви­тия в сво­ей кон­цеп­ции пред­при­ни­ма­тель­ской функ­ции как «со­зи­да­тель­но­го раз­ру­ше­ния» ры­ноч­но­го рав­но­ве­сия (ин­но­ва­ции, обес­пе­чи­ваю­щие врем. мо­но­поль­ную при­быль), вы­дви­нул идею о бла­го­твор­ном воз­дей­ст­вии оли­го­по­лии (пре­иму­ще­ст­ва круп­ных фирм в об­лас­ти НИОКР, воз­мож­но­сти для рис­ка) на эко­но­мическую ди­на­ми­ку ин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва.

Окон­ча­тель­ное оформ­ле­ние микроэкономики как отдельной дис­ци­п­ли­ны про­изош­ло по­сле «мак­ро­эко­но­ми­че­ской ре­во­лю­ции» Дж.М. Кейн­са и свя­за­но с рас­про­стра­не­ни­ем «нео­клас­си­че­ско­го син­те­за» П. Сэ­мю­эл­со­на и эко­но­мет­ри­ки. В сис­те­ма­ти­за­цию и фор­ма­ли­за­цию микроэкономики внёс зна­чительный вклад Дж. Хикс (осо­бен­но в книге «Стои­мость и ка­пи­тал», 1939 год), ко­то­рый со­еди­нил под­хо­ды кем­бридж­ской шко­лы и кон­ти­нен­таль­ных ев­ропейских школ (Л. Валь­рас, В. Па­ре­то, К. Вик­селль). Обос­но­вав ка­те­го­рию пре­дель­ной нор­мы за­ме­ще­ния од­но­го бла­га дру­гим, Хикс пе­ре­фор­му­ли­ро­вал от­кры­тое ещё в 1915 году Е.Е. Слуц­ким раз­ли­чие ме­ж­ду эф­фек­том до­хо­да и эф­фек­том за­ме­ще­ния в из­ме­не­нии кри­вой по­тре­би­тель­ско­го спро­са, ме­ж­ду взаи­мо­до­пол­няе­мы­ми и взаи­мо­за­ме­няе­мы­ми то­ва­ра­ми. Хикс так­же ввёл клас­си­фи­ка­цию то­ва­ров на нор­маль­ные, спрос на ко­то­рые воз­рас­та­ет с уве­ли­че­ни­ем до­хо­да, и то­ва­ры низ­шей ка­те­го­рии, спрос на ко­то­рые со­кра­ща­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем до­хо­да; обыч­ные то­ва­ры, спрос на ко­то­рые воз­рас­та­ет с по­ни­же­ни­ем це­ны, и то­ва­ры Гиф­фе­на, спрос на ко­то­рые умень­ша­ет­ся с по­ни­же­ни­ем це­ны.

Дж. Хикс, П. Сэ­мю­эл­сон, американские эко­но­ми­сты Г. Хо­тел­линг и А. Берг­сон и ряд эко­но­ми­стов восточно-ев­ропейского про­ис­хо­ж­де­ния, ра­бо­тав­ших с конца 1930-х годов в Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки и по­ли­ти­че­ских на­ук (Н. Кал­дор, О. Лан­ге, А. Лер­нер, Т. Ски­тов­ски), раз­ра­бо­та­ли ма­те­ма­тический ап­па­рат эко­но­мической тео­рии бла­го­сос­тоя­ния, от­ка­зав­шись от ути­ли­та­ри­ст­ской пред­по­сыл­ки А.С. Пи­гу о мак­си­му­ме со­во­куп­ной по­лез­но­сти как сум­ми­ро­ва­нии ин­ди­ви­ду­аль­ных по­лез­но­стей. Бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны две «фун­да­мен­таль­ные тео­ре­мы бла­го­сос­тоя­ния»: пер­вая ус­та­но­ви­ла со­от­вет­ст­вие ме­ж­ду кон­ку­рент­ным рав­но­ве­си­ем по Валь­ра­су (ры­ноч­ные це­ны на уров­не пре­дель­ных из­дер­жек) и Па­ре­то-оп­ти­маль­ным рас­пре­де­ле­ни­ем ре­сур­сов; вто­рая - ме­ж­ду Па­ре­то-оп­ти­маль­ным cостоянием и рас­пре­де­ле­ни­ем по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти. Бы­ло обос­но­ва­но кор­рек­ти­рую­щее вме­ша­тель­ст­во го­су­дар­ст­ва для уст­ра­не­ния пре­пят­ст­вий кон­ку­рент­но­му ме­ха­низ­му рас­пре­де­ле­ния ре­сур­сов и для из­ме­не­ний из­на­чаль­но­го рас­пре­де­ле­ния по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, ес­ли оно не со­от­вет­ст­ву­ет оп­ти­маль­но­му рас­пре­де­ле­нию ре­сур­сов. Кал­дор и Хикс сфор­му­ли­ро­ва­ли ком­пен­са­ци­он­ный прин­цип (кри­те­рий) по­вы­ше­ния об­щественного бла­го­сос­тоя­ния: оно име­ет ме­сто то­гда, ко­гда вслед­ст­вие про­изо­шед­ших в эко­но­ми­ке из­ме­не­ний те, кто вы­иг­рал в ре­зуль­та­те это­го из­ме­не­ния, по­тен­ци­аль­но спо­соб­ны пол­но­стью ком­пен­си­ро­вать про­иг­рав­шим их по­те­ри и при этом всё рав­но ос­тать­ся в вы­иг­ры­ше. Т. Ски­тов­ски (1951 год) сфор­му­ли­ро­вал уточ­нён­ный кри­те­рий, учи­ты­ваю­щий раз­ли­чие ме­ж­ду оп­ти­маль­но­стью с точ­ки зре­ния рас­пре­де­ле­ния ре­сур­сов (эф­фек­тив­ность) и с точ­ки зре­ния рас­пре­де­ле­ния до­хо­да (спра­вед­ли­вость): уве­ли­че­ние бла­го­сос­тоя­ния име­ет ме­сто то­гда, ко­гда при лю­бом воз­мож­ном из­на­чаль­ном рас­пре­де­ле­нии до­хо­да в ре­зуль­та­те из­ме­не­ний всем ста­но­вит­ся луч­ше, да­же ес­ли вы­пла­чи­ва­ют­ся ком­пен­са­ци­он­ные пла­те­жи. Для при­клад­ной эко­но­ми­ки бла­го­сос­тоя­ния боль­шое зна­че­ние име­ла ста­тья К. Лан­ка­сте­ра и Р. Лип­си «Об­щая тео­рия вто­ро­го луч­ше­го» (1956 год). Американский эко­но­мист Ф. Ба­тор ввёл в 1958 году по­ня­тие «про­ва­лов рын­ка» (market failu­res), ме­шаю­щих Па­ре­то-эф­фек­тив­но­му раз­ме­ще­нию эко­но­мических ре­сур­сов.

Мощ­ное воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие ма­те­ма­тического ап­па­ра­та микроэкономики (тео­рии «ожи­дае­мой по­лез­но­сти», об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия, оли­го­по­лии) ока­за­ла кни­га Дж. фон Ней­ма­на и О. Мор­ген­штер­на «Тео­рия игр и эко­но­ми­че­ское по­ве­де­ние» (1944 год). Дж. Нэш обос­но­вал уни­вер­саль­ную кон­цеп­цию рав­но­ве­сия в не­коо­пе­ра­тив­ной иг­ре (рав­но­ве­сие Нэ­ша), ма­те­ма­ти­че­ски до­ка­зав, что для лю­бой иг­ры с лю­бым ко­ли­че­ст­вом иг­ро­ков все­гда есть по край­ней ме­ре од­на стра­те­гия, ко­то­рая га­ран­ти­ру­ет, что иг­ро­кам (в эко­но­ми­ке - фир­мам) бу­дет го­раз­до ху­же, ес­ли они вы­бе­рут что-ни­будь дру­гое (1951 год). Т. Куп­манс в статье «Ана­лиз про­из­вод­ст­ва как эф­фек­тив­ной ком­би­на­ции ак­тив­но­стей» (1951 год) пред­ста­вил эко­но­ми­ку как мно­же­ст­во ви­дов дея­тель­но­сти, ка­ж­дый из ко­то­рых мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся при лю­бом уров­не за­груз­ки, но име­ет верх­ний пре­дел, ог­ра­ни­чен­ный на­чаль­ны­ми за­па­са­ми ре­сур­сов. Раз­ви­вая идеи Дж. фон Ней­ма­на, Дж. Нэ­ша и Т. Куп­ман­са, К. Эр­роу и Дж. Деб­рё с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­то­дов то­по­ло­гии раз­ра­бо­та­ли наи­бо­лее пол­ную не­оваль­ра­си­ан­скую мо­дель рав­но­ве­сия в кон­ку­рент­ной эко­но­ми­ке (1954 год), из ко­то­рой сле­до­ва­ло, что од­но­вре­мен­ное су­ще­ст­во­ва­ние рав­но­ве­сия на не­сколь­ких рын­ках в ус­ло­ви­ях со­вер­шен­ной кон­курен­ции тре­бу­ет на­ли­чия фор­вард­ных рын­ков.

Про­бле­мы микроэкономики в це­лом по срав­не­нию с мак­ро­эко­но­ми­кой счи­та­лись ме­нее зна­чи­мы­ми в пе­ри­од ус­пеш­ной реа­ли­за­ции не­окейн­си­ан­ских мо­де­лей ан­ти­цик­ли­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и го­су­дар­ст­ва бла­го­сос­тоя­ния. Аль­тер­на­тив­ная по от­но­ше­нию к не­оклас­сическим пред­по­сыл­кам тео­рия фир­мы, ос­но­ван­ная на кон­цеп­ции ог­ра­нической ра­цио­наль­но­сти Г. Саймона, раз­ви­ва­лась не в рам­ках микроэкономики, а в рам­ках ме­недж­мен­та (кни­га Р.М. Сай­ер­та и Дж.Г. Мар­ча «По­ве­ден­че­ская тео­рия фир­мы», 1963 год).

Чи­каг­ская шко­ла, ко­то­рая, на­чи­ная с Ф. Най­та, ак­цен­ти­ро­ва­ла при­ори­тет ча­ст­но­пред­при­ни­ма­тель­ской ини­циа­ти­вы в ус­ло­ви­ях ры­ноч­ной не­оп­ре­де­лён­но­сти и не­дос­тат­ки государственного вме­ша­тель­ст­ва, вы­сту­па­ла с кри­ти­кой мо­де­лей не­со­вер­шен­ной кон­ку­рен­ции и под­го­то­ви­ла но­вый этап раз­ви­тия микроэкономики, свя­зан­ный с со­еди­не­ни­ем не­оклас­сической тео­рии фир­мы с тран­сак­ци­он­ным ана­ли­зом (не­оин­сти­ту­цио­на­лизм) и с рас­про­стра­не­ни­ем ос­но­во­по­ла­гаю­щей для микроэкономики ка­те­го­рии аль­тер­на­тив­ных из­дер­жек на об­лас­ти пра­ва, по­ли­ти­ки, об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния, эко­ло­гии и т. д. («эко­но­ми­че­ский им­пе­риа­лизм»). Трак­тов­ка микроэкономики не как пред­ме­та, а как ме­то­да мак­си­ми­зи­рую­ще­го по­ве­де­ния вез­де, где мож­но про­счи­тать аль­тер­на­тив­ные из­держ­ки (в том числе в ка­те­го­ри­ях «не­яв­ных из­дер­жек» и «не­яв­ных цен» - Г. Бек­кер), сли­ва­ет­ся с ры­ноч­ным фун­да­мен­та­лиз­мом и ве­дёт к кри­тической пе­ре­оцен­ке со­ци­аль­ных транс­фер­тов, ан­ти­мо­но­поль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и других мер государственной по­ли­ти­ки, на­прав­лен­ных на обес­пе­че­ние об­щественного бла­го­сос­тоя­ния.

Од­но­вре­мен­но кри­ти­ка не­оклас­си­че­ско­го син­те­за со­про­во­ж­да­лась тре­бо­ва­ния­ми но­во­го уров­ня микроэкономики как ба­зы для мак­ро­эко­но­мического мо­де­ли­ро­ва­ния с учё­том не­со­вер­шен­ст­ва ин­фор­ма­ции на рын­ках (книга «Мик­ро­эко­но­ми­че­ские ос­но­вы тео­рии за­ня­то­сти и ин­фля­ции», 1970 год, под редакцией Э. Фел­пса). Р. Лу­кас (1972 год) на ос­но­ве тео­рии адап­тив­ных ожи­да­ний М. Фрид­ме­на пред­ло­жил но­вое мик­ро­ос­но­ва­ние для мак­ро­эко­но­ми­ки, пе­ре­фор­му­ли­ро­вав по­ня­тие об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия как со­во­куп­ность са­мо­реа­ли­зую­щих­ся пла­нов «ра­цио­наль­ных» аген­тов в ус­ло­ви­ях сво­бод­но­го рын­ка.

Ре­зуль­та­том этих пе­ре­оце­нок ста­ло рас­про­стра­не­ние ка­те­го­рии «про­ва­лы го­судар­ст­ва» и при­зы­вов к ми­ни­ми­за­ции вме­ша­тель­ст­ва пра­ви­тель­ст­ва и проф­сою­зов в кон­ку­рент­ные ме­ха­низ­мы рын­ков тру­да и других эко­но­мических ре­сур­сов. Од­но­вре­мен­но бы­ст­ро раз­ви­ва­лись при­ло­же­ния микроэкономики к стре­ми­тель­но «раз­бу­хав­шим» спе­ку­ля­тив­ным рын­кам цен­ных бу­маг (тео­рия ра­цио­наль­но­го це­но­об­ра­зо­ва­ния оп­цио­нов Ф. Блэ­ка - Р. Мер­то­на - М. Ско­ул­са и др.). Рас­ши­ри­лось при­ме­не­ние тео­рии игр к микроэкономике, что на­шло от­ра­же­ние в при­су­ж­де­нии Р. Зель­те­ну и Дж. Хар­са­ни совместно с Дж. Нэ­шем Но­бе­лев­ской премии по эко­но­ми­ке за 1994 год.

К концу XX века в микроэкономику бы­ли ин­тег­ри­ро­ва­ны эле­мен­ты эко­но­мической тео­рии ин­фор­ма­ции, ко­то­рые по­лу­чи­ли различную ин­тер­пре­та­цию. Эко­но­ми­сты не­оав­ст­рий­ской (Ф.А. фон Хай­ек и его по­сле­до­ва­те­ли, не при­ни­мав­шие ма­те­ма­тического ап­па­ра­та микроэкономики) и чи­каг­ской школ трак­ту­ют це­ны сво­бод­но­го рын­ка как наи­луч­шие ин­фор­мационные сиг­на­лы для мик­ро­эко­но­мических ре­ше­ний, обес­пе­чи­ваю­щих наи­выс­шую эф­фек­тив­ность ис­поль­зо­ва­ния ог­ра­нических ре­сур­сов. Этот под­ход кри­ти­ку­ют Дж. Акер­лоф [сти­му­ли­ро­вав­ший ста­тьёй «Ры­нок "ли­мо­нов": не­оп­ре­де­лён­ность ка­че­ст­ва и ры­ноч­ный ме­ха­низм» (1970 год) изу­че­ние рын­ков с «не­бла­го­при­ят­ным от­бо­ром» в ус­ло­ви­ях ин­фор­мационной асим­мет­рии], Дж. Стиг­лиц и другие эко­но­ми­сты, под­дер­жи­ваю­щие «воз­ро­ж­де­ние кейн­си­ан­ст­ва». Они рас­смат­ри­ва­ют асим­мет­рию и труд­но­сти по­лу­че­ния ин­фор­ма­ции как ис­точ­ни­ки не­со­вер­шен­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния рын­ков, тре­бу­ю­ще­го государственного вме­ша­тель­ст­ва. Ин­фор­ма­ци­он­ная микроэкономика изу­ча­ет рын­ки с «се­те­вы­ми внеш­ни­ми эф­фек­та­ми» (при ко­то­рых по­лез­ность то­ва­ра для од­но­го ин­ди­ви­да за­ви­сит от чис­ла других лю­дей, по­треб­ляю­щих тот же то­вар); её клю­че­вые про­бле­мы - про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду до­ро­го­виз­ной про­из­вод­ст­ва и де­ше­виз­ной вос­про­из­вод­ст­ва ин­фор­мационных то­ва­ров («ди­лем­ма раз­ра­бот­чи­ка»), обес­пе­че­ние прав ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти.

Осо­бое на­прав­ле­ние в микроэкономике за­ни­ма­ют кон­цеп­ции «со­циа­лиз­ма уча­стия», ко­то­рые пы­та­ют­ся со­еди­нить стан­дарт­ный ап­па­рат тео­рии фир­мы с кри­ти­кой ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы и обос­но­ва­ни­ем аль­тер­на­тив­ных форм ор­га­ни­за­ции биз­не­са и воз­на­гра­ж­де­ния ра­бо­чих (Дж. Мид, эко­но­мист чешского про­ис­хо­ж­де­ния Я. Ва­нек, американский эко­но­мист С. Бо­улз и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)