МИКОЯН СТЕПАН АНАСТАСОВИЧ
МИКОЯН СТЕПАН АНАСТАСОВИЧ - российский лётчик-испытатель, генерал авиации (1980 год), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1963 год), Герой Советского Союза (1975 год).
Сын Анастаса И. Микояна. Окончил Качинскую военную школу лётчиков (1941 год). Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского. С 1951 года лётчик-испытатель Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС (ныне Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны РФ имени В.П. Чкалова); с 1959 года начальник управления испытаний самолётов-истребителей и комплексов перехвата; в 1964-1978 годах первый заместитель начальника института. Летал на 102 типах ЛА (в том числе бомбардировщиках, транспортных самолётах, вертолёте Ми-8): испытывал боевые самолёты ОКБ А.И. Микояна, П.О. Сухого, А.С. Яковлева (практически все модели и их модификации); общий налёт около 3500 часов. Проводил оценку лётных характеристик, устойчивости и управляемости ЛА, отработку прицельных и радиолокационных систем, ракетного и стрелково-пушечного вооружения. С 1978 года в НПО «Молния» заместитель генерального директора и главного конструктора по лётным испытаниям; с 2002 года главный специалист. Принимал участие в создании и испытаниях крылатых летающих орбитальных моделей, космического корабля «Буран» (руководил лётными испытаниями атмосферного аналога корабля, тренажёрной подготовкой лётчиков, выделенных для полётов на «Буране»), отвечал за управление кораблём на участке снижения и посадки. Почётный член Общества лётчиков-испытателей-экспериментаторов (1997 год, Калифорния, США). Награждён орденом Ленина (1975 год).
Сочинения:
Практическая аэродинамика маневренных самолетов. М., 1977 (соавт.);
Мы - дети войны: Воспоминания военного летчика-испытателя. М., 2006.