МИКОЯН Артём Иванович

Советский авиаконструктор. Дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1957), генерал-полковник инженерно-технической службы.

Родился в селе Санаин Бочалинского уезда Тифлисской губернии. После службы в Красной Армии окончил Военно-воздушную академию РККА (ныне Военный авиационно-технический университет им. Н. Е. Жуковского). С 1939 г.— начальник опытного конструкторского отдела на 1-м авиационном заводе им. Авиахима в Москве. С 1940 г.— главный конструктор опытно-конструкторского бюро по самолетостроению. В 1940 г. совместно с М. И. Гуревичем создал самый скоростной серийный истребитель для действия на больших высотах МиГ-1, который был модифицирован в МиГ-3 и стал основным высотным истребителем ВВС РККА (до 12 тыс. м). МиГ-3 активно участвовал в боевых действиях начального периода Великой Отечественной войны. Эта машина успешно применялась в системе ПВО и в качестве ночного истребителя. С 1942 г. Микоян — директор и главный конструктор вновь созданного опытного завода. Им были разработаны и построены опытные истребители МиГ-7 с максимальной скоростью 690 км/ч, высотный истребитель И-224 (до 14 тыс. м), И-250 с комбинированной силовой установкой. Микоян стоял у истоков развития советской реактивной авиации. После войны он создал ряд превосходных реактивных истребителей (МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23 и др.). На самолетах, разработанных Микояном, установлено огромное количество мировых рекордов. Они участвовали во многих локальных конфликтах времен «холодной войны» и выходили победителями в большинстве воздушных схваток с противником. И сегодня конструкторское бюро им. А. И. Микояна продолжает славные традиции создания многоцелевых истребителей, призванных в случае войны завоевать господство в воздухе.