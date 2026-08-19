МИКОЯН, АНАСТАС ИВАНОВИЧ

Микоян, Анастас Иванович (Ованесович) (13[25].11.1895, с. Санаин, Тифлисская губ. — 21.10.1978, Москва) — советский политический и государственный деятель. Родился в армянской крестьянской семье. В 1906—1914 учился в Тифлисской духовной семинарии. Участник Первой мировой войны 1914—1918 в составе дружины А. Озаняна. Вернулся в Тифлис по болезни, учился в Эчмиадзине. Член Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) с 1915. В 1917 член Тифлисского комитета большевиков, с октября 1917 — бакинского комитета, редактор газет «Социал-демократ» (на армянском языке) и «Известия Бакинского Совета». Участник вооруженных столкновений в Баку в марте 1918. После падения Бакинской коммуны стал лидером подпольной организации большевиков. 14 сентября 1918 добился освобождения С. Шаумяна и других комиссаров, вместе с ними отбыл в Астрахань на пароходе «Туркмен», который, однако, прибыл в Красноводск, занятый противниками советской власти. Бакинские комиссары и их товарищи, включая М., были арестованы. Но М. не был идентифицирован как один из лидеров Бакинской коммуны и не оказался в числе расстрелянных «26 бакинских комиссаров». В феврале 1919 был освобожден и в марте стал председателем Бакинского бюро Кавказского крайкома Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)). Выступил за создание Азербайджанской советской республики в то время, когда коммунисты еще не определились с тем, должен ли в будущем Баку входить в состав РСФСР. С октября 1919 работал во Всероссийском центральном исполнительном комитете РСФСР. 27 апреля 1920 прибыл в Азербайджан на советском бронепоезде в качестве одного из представителей Кавказского крайкома РКП(б) и Революционного военного совета (РВС) 11-й армии, принял участие в установлении советской власти в Баку. В июне—октябре 1920 — председатель Совета профсоюзов Азербайджана. С октября 1920 — заведующий отделом агитации и пропаганды, член бюро и секретарь Нижегородского губкома РКП(б). В 1922—1924 — секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) в Ростове-на-Дону. С 1922 кандидат в члены, с 1923 — член ЦК РКП(б). В 1924—1926 — секретарь Северо-Кавказского крайкома РКП(б) (с 1925 — ВКП(б)), член РВС Северо-Кавказского военного округа. С 23 июля 1926 — кандидат в члены Политбюро. С 14 августа 1926 — народный комиссар внутренней и внешней торговли СССР. Вошел в ближайшее окружение И. В. Сталина . С 22 ноября 1930 — нарком снабжения СССР. Один из организаторов форсированной индустриализации . С 29 июля 1934 — нарком пищевой промышленности. Внедрял передовые технологии производства продуктов питания, которые привели к качественному изменению структуры питания советских горожан. С 1 февраля 1935 — член Политбюро ЦК ВКП(б). С 1938 — нарком (затем министр) внешней торговли. Один из докладчиков на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 по делу Н. И. Бухарина . С 1937 — заместитель председателя Совета народных комиссаров (с 1946 — Совета министров) СССР. 11 февраля 1940 подписал советско-германское хозяйственное соглашение о взаимных поставках.

С началом Великой Отечественной войны 1941—1945 стал председателем комитета продовольственно-вещевого снабжения Рабоче-крестьянской Красной армии, членом Совета по эвакуации. В феврале 1942 — сентябре 1945 — член Государственного комитета обороны СССР. Председатель Государственного комитета по восстановлению хозяйства освобожденных районов. 16 августа 1941 подписал советско-британское соглашение о взаимных поставках, кредите и порядке платежей. Герой социалистического труда (1943). В 1943—1946 — член Комитета СНК СССР по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от фашистской оккупации.

В марте 1949 снят с поста министра внешней торговли. В 1952, на XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), был избран в члены Президиума ЦК КПСС, но затем на пленуме ЦК КПСС подвергся критике со стороны Сталина. В 1953—1955 — министр торговли СССР. В 1954—1955 — заместитель, в 1955—1964 — первый заместитель председателя Совета министров СССР. Один из инициаторов разоблачения «культа личности Сталина». 16 февраля 1956, на ХХ съезде КПСС, еще до секретного доклада Н. С. Хрущева о Сталине М. подверг критике «культ личности», из-за которого в партии примерно 20 лет не было «коллективного руководства». Глава комиссии по реабилитации жертв репрессий. Во время Венгерского кризиса 1956 выезжал в Будапешт и пытался добиться мирного урегулирования конфликта, выступал против использования советских войск для ведения боевых действий в Венгрии. Во время Новочеркасской трагедии 1962 вылетел в Новочеркасск, где вел переговоры с забастовщиками. В 1960—1962 вел переговоры с Ф. Кастро и другими кубинскими лидерами о советско-кубинском сотрудничестве и урегулировании Карибского кризиса 1962 . В 1963 представлял советское руководство на похоронах президента США Д. Кеннеди . 15 июля 1964 — 9 декабря 1965 — Председатель президиума Верховного Совета СССР. На Октябрьском пленуме 1964 говорил о некоторых заслугах Хрущева, отстраняемого от власти. В 1966 не был избран в Политбюро ЦК КПСС. Член Президиума Верховного Совета СССР до 1974. Член ЦК КПСС до 1976. С июня 1974 — персональный пенсионер союзного значения. Диктовал воспоминания.

Соч.: Мысли и воспоминания о Ленине. М., 1970; Дорогой борьбы: Книга первая. М., 1971; В начале двадцатых... М., 1975; Так было: Размышления о минувшем. М., 1999.

Лит.: Двадцатый съезд Коммунистической партии Советского Союза. Бюллетень № 5. М., 1956; Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945—1985. М., 2007; Павлов М. Ю. Анастас Микоян. Политический портрет на фоне эпохи. М., 2010; Шубин А. В. 1937. «Антитеррор» Сталина. М., 2010; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013. А. В. Шубин .