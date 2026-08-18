МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ

МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ - советский государственный и партийный дея­тель, Ге­рой Социалистического Тру­да (1943 год).

Брат Ар­тё­ма И. Ми­коя­на, отец С.А. Ми­коя­на . Из се­мьи плот­ни­ка. Окон­чил Нер­се­сян­скую армянскую ду­хов­ную се­ми­на­рию в Тиф­ли­се (1916 год); бу­ду­чи се­ми­на­рис­том, всту­пил в РСДРП (1915 год), примк­нул к боль­ше­ви­кам. С но­ября 1914 года, во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны, вхо­дил в од­ну из армянских доб­ро­воль­че­ских дру­жин, вое­вал в со­ста­ве Кавказской ар­мии, вес­ной 1915 года эва­куи­ро­ван в Тиф­лис по бо­лез­ни. Учил­ся в Ду­хов­ной ака­де­мии в Эч­ми­ад­зи­не (сентябрь 1916 - март 1917 годов). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года (в мар­те - октябре) на партийной про­па­ган­ди­ст­ской ра­бо­те в Ба­ку и Тиф­ли­се. В октябре 1917 года де­ле­гат пер­во­го съез­да боль­ше­ви­ст­ских ор­га­ни­за­ций Кавказского края (про­хо­дил не­ле­галь­но в Тиф­ли­се). С но­ября 1917 года сно­ва в Ба­ку, где 31 октября (13 но­ября) бы­ла про­воз­гла­ше­на советская власть (в апреле 1918 года об­ра­зо­ва­на Ба­кин­ская ком­му­на во гла­ве с Ба­кин­ским СНК). Микоян - член пре­зи­диу­ма Ба­кин­ско­го комитета РКП(б), ре­дак­ти­ро­вал га­зе­ты «Со­ци­ал-де­мо­крат» (на армянском языке), «Из­вес­тия Ба­кин­ско­го Со­ве­та». В мар­те 1918 года уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии мя­те­жа воо­ружённых фор­ми­ро­ва­ний му­са­ва­ти­стов (чле­ны пар­тии «Му­са­ват»), вы­сту­пив­ших про­тив Ба­кин­ско­го со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских депу­та­тов, был ра­нен. Ру­ко­во­дил под­поль­ным об­ко­мом РКП(б) по­сле па­де­ния Ба­кин­ской ком­му­ны (31.07.1918 года), ус­та­нов­ле­ния вла­сти Дик­та­ту­ры Цен­тро­кас­пия и аре­ста ру­ко­во­ди­те­лей Ком­му­ны во гла­ве с С.Г. Шау­мя­ном и других советских слу­жа­щих (35 человек). Пе­ред всту­п­ле­ни­ем в Ба­ку турецких войск до­бил­ся у ру­ко­вод­ства Цен­тро­кас­пия ос­во­бо­ж­де­ния 14 сентября ба­кин­ских ко­мис­са­ров и раз­ре­ше­ния эва­куи­ро­вать их на па­ро­хо­де из Ба­ку. По при­бы­тии па­ро­хо­да в Крас­но­водск (ны­не город Турк­мен­ба­ши) 17 сентября Микоян вме­сте с ко­мис­са­ра­ми и другими пас­са­жи­ра­ми аре­сто­ван по ре­ше­нию За­кас­пий­ско­го временного пра­ви­тель­ст­ва (из них 26 человек, вклю­чая ко­мис­са­ров, рас­стре­ля­ны 20 сентября), из крас­но­во­дской тюрь­мы пе­ре­ве­дён в ки­зил-ар­ват­скую, за­тем ас­ха­бад­скую, ос­во­бо­ж­дён британскими вла­стя­ми в феврале 1919 года, вы­слан в Ба­ку, ко­то­рый в это вре­мя был ок­ку­пи­ро­ван британскими вой­ска­ми. С мар­та 1919 года воз­гла­вил Ба­кин­ское бю­ро Кавказского крае­во­го комитета РКП(б), ус­та­но­вил связь с Мо­ск­вой, Ас­т­ра­ха­нью, ор­га­ни­зо­вал до­с­тав­ку неф­те­про­дук­тов из Ба­ку в Ас­т­ра­хань для РККА. В октябре 1919 года по по­ру­че­нию комитета пе­ре­плыл на лод­ке в Ас­т­ра­хань по Кас­пий­ско­му морю, кон­тро­ли­руе­мо­му ко­раб­ля­ми А.И. Де­ни­ки­на, за­тем при­был в Мо­ск­ву, встре­чал­ся с В.И. Ле­ни­ным, уча­ст­во­вал в за­се­да­ни­ях По­лит­бю­ро и Орг­бю­ро ЦК РКП(б), на ко­то­рых ре­ша­лись во­про­сы ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти в Ба­ку и в За­кав­ка­зье. С на­ча­лом Ба­кин­ской опе­ра­ции 1920 года РККА при­был в Ба­ку на пер­вом из 4 бро­не­по­ез­дов, на­прав­лен­ных для под­держ­ки вос­ста­ния, под­го­тов­лен­но­го Азербайджанским КП(б). При уча­стии Микояна, Г.М. Му­са­бе­ко­ва и др. Азербайджанский ре­во­люционный комитет 28.04.1920 года про­воз­гла­сил Азер­бай­джан советской рес­пуб­ли­кой. С октября 1920 года Микоян - заведующий агит­про­пот­де­лом, член бю­ро, сек­ре­тарь губ­ко­ма РКП(б) в Ниж­нем Нов­го­ро­де. Сек­ре­тарь Юго-Восточного бю­ро ЦК РКП(б) в Рос­то­ве-на-До­ну (1922-1924 годы). В 1924-1926 годах сек­ре­тарь Се­ве­ро-Кавказского край­ко­ма РКП(б) - ВКП(б), член РВС Се­ве­ро-Кавказского ВО. Сво­ей по­ли­ти­кой, ос­но­ван­ной на ува­же­нии к тра­ди­ци­ям ка­за­че­ст­ва, спо­соб­ст­во­вал пре­одо­ле­нию его не­до­воль­ст­ва советской вла­стью и на­ла­жи­ва­нию взаи­мо­от­но­ше­ний с на­ро­да­ми Северного Кав­ка­за.

Член ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС (1923-1976 годы; в 1922 году кан­ди­дат). Член По­лит­бю­ро (Пре­зи­диу­ма) ЦК ВКП(б) (1935-1966 годы; с 1926 года кан­ди­дат).

Нар­ком внеш­ней и внутренней тор­гов­ли СССР (1926-1930 годы), снаб­же­ния СССР (1930-1934 годы), пи­ще­вой промышленности СССР (1934-1938 годы), внеш­ней тор­гов­ли СССР (1938-1949 годы; с 1946 года ми­нистр). Министр внутренней и внеш­ней тор­гов­ли СССР (март - август 1953 года), тор­гов­ли СССР (1953-1955 годы). Од­но­вре­мен­но заместитель председателя СНК (СМ с 1946 года) СССР (1937 - март 1953 годов; 1954-1955 годы), 1-й заместитель председателя СМ СССР (1955-1964 годы). Председатель (1964-1965 годы) и член (1965-1974 годы) Пре­зи­диу­ма ВС СССР.

С 1926 года ру­ко­во­дил воз­рос­шей про­да­жей за ру­беж про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва и пред­ме­тов ан­тик­ва­риа­та из му­зе­ев стра­ны для по­лу­че­ния ва­лют­ных средств на ну­ж­ды на­чав­шей­ся со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. В ус­ло­ви­ях хле­бо­за­го­то­вительного кри­зи­са 1927/28 года вы­сту­пал про­тив на­силь­ст­вен­но­го изъ­я­тия зер­на у кре­сть­ян, пред­ла­гал рас­ши­рить по­став­ки де­шё­вой про­дук­ции фаб­рич­но-за­во­дской промышленности в де­рев­ню, что­бы за­ин­те­ре­со­вать кре­сть­ян­ст­во в уве­ли­че­нии про­да­жи зер­на для по­лу­че­ния средств на по­куп­ку промышленных то­ва­ров. Од­на­ко в 1929 году под­дер­жал курс на сплош­ную кол­лек­ти­ви­за­цию. Спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию советской пи­ще­вой ин­ду­ст­рии на ба­зе но­вей­ших тех­но­ло­гий, за­ве­зён­ных из США: вве­де­нию в экс­плуа­та­цию круп­ных и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных для сво­его вре­ме­ни мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий в Мо­ск­ве (1-го московского кол­бас­но­го за­во­да, по­стро­ен­но­го в 1933 году на ба­зе зна­ме­ни­тых московских городских ско­то­бо­ен, с 1934 года но­сит имя Микояна, ны­не ЗАО «Ми­коя­нов­ский мя­со­ком­би­нат») и не­ко­то­рых других го­ро­дах, хле­бо­ком­би­на­тов, за­во­дов для кон­сер­ви­ро­ва­ния мя­са, ры­бы, ово­щей, фрук­тов, мо­ло­ка. Ку­ри­ро­вал из­да­ние пер­вой советской по­ва­рен­ной «Кни­ги о вкус­ной и здо­ро­вой пи­ще» (1939 год; 12-е издание, 1999 год). По прось­бе Микояна по­эты при­ду­мы­ва­ли бро­скую рек­ла­му. В конце 1930-х годов Микоян во­шёл в чис­ло бли­жай­ших со­рат­ни­ков И.В. Ста­ли­на на­ря­ду с В.М. Мо­ло­то­вым, Г.М. Ма­лен­ко­вым, Л.П. Бе­ри­ей, Л.М. Ка­га­но­ви­чем, А.А. Жда­но­вым и др. При­час­тен к по­ли­тическим ре­прес­си­ям 1930-х годов.

В Великую Отечественную вой­ну председатель Комитета про­до­воль­ст­вен­но-ве­ще­во­го снаб­же­ния РККА (с ию­ля 1941 года), член Со­ве­та по эва­куа­ции при СНК СССР (июль - декабрь 1941 года), председатель об­ра­зо­ван­но­го при Со­ве­те Комитета по эва­куа­ции из приф­рон­товой по­ло­сы про­до­воль­ст­вия, сы­рья, промышленных то­ва­ров и обо­ру­до­ва­ния пред­при­ятий лёг­кой и пи­ще­вой промышленности (с октября 1941 года). Председатель Комитета по раз­груз­ке тран­зит­ных гру­зов (декабрь 1941 - апрель 1942 годов). Член ГКО СССР (1942-1945 годы), член его Ко­мис­сии по эва­куа­ции (июнь - сентябрь 1942 года), осу­ще­ст­в­лял так­же кон­троль за ор­га­ни­за­ци­ей всех ви­дов снаб­же­ния войск, в том числе за по­став­ка­ми по ленд-ли­зу. Член Комитета при СНК СССР по вос­ста­нов­ле­нию народного хо­зяй­ст­ва в рай­онах, ос­во­бо­ж­дён­ных от немецкой ок­ку­па­ции (1943-1946 годы). В октябре 1952 года на Пле­ну­ме ЦК КПСС под­верг­ся кри­ти­ке со сто­ро­ны И.В. Ста­ли­на и фак­ти­че­ски ока­зал­ся в опа­ле.

В но­вом, по­слес­та­лин­ском, ру­ко­во­д­ст­ве под­дер­жал Н.С. Хру­щё­ва по­сле аре­ста Л.П. Бе­рии. В 1957 году вновь под­дер­жал Хру­щё­ва во вре­мя по­пыт­ки «ан­ти­пар­тий­ной груп­пы» сме­стить его.

Имел ре­пу­та­цию эф­фек­тив­но­го «пе­ре­го­вор­щи­ка». Вы­пол­нял важ­ные внеш­не­по­ли­тические мис­сии: в январе - феврале 1949 года со­вер­шил сек­рет­ную по­езд­ку в Ки­тай для пе­ре­го­во­ров с Мао Цзэ­ду­ном, в 1954 году вёл пе­ре­го­во­ры об официальном уре­гу­ли­ро­ва­нии от­но­ше­ний ме­ж­ду Юго­сла­ви­ей и СССР, в январе 1959 года спо­соб­ст­во­вал ли­к­ви­да­ции на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях с США во вре­мя Бер­лин­ско­го кри­зи­са (смотрите в статье Бер­лин­ские кри­зи­сы), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пер­во­го официального ви­зи­та в США председателя СМ СССР Н.С. Хру­щё­ва (сентябрь 1959 года), в октябре - но­ябре 1962 года на­хо­дил­ся на Ку­бе для разъ­яс­не­ния ку­бинскому ру­ко­вод­ству советской по­зи­ции в хо­де уре­гу­ли­ро­ва­ния Ка­риб­ско­го кри­зи­са 1962 года.

Во вре­мя Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года пы­тал­ся убе­дить чле­нов Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС, что ввод в Бу­да­пешт советских войск яв­ля­ет­ся ошиб­кой, на­стаи­вал на раз­ре­ше­нии гражданского кон­флик­та пу­тём пе­ре­го­во­ров. Во вре­мя ан­ти­хру­щёв­ско­го за­го­во­ра 1964 года на Пле­ну­ме ЦК КПСС 14 октября пред­ла­гал ос­во­бо­дить Хру­щё­ва толь­ко от долж­но­сти 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПСС, ос­та­вив за ним долж­ность председателя СМ СССР. В но­ября 1965 года вы­шел в от­став­ку с по­ста председателя Пре­зи­диу­ма ВС СССР как дос­тиг­ший 70-лет­не­го воз­рас­та.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний: «До­ро­гой борь­бы» (1971 год), «В на­ча­ле два­дца­тых...» (1975 год). Ос­та­вил мно­го заме­ток и на­дик­то­ван­ных на плён­ку вос­по­ми­на­ний, со­ста­вив­ших ос­но­ву книги «Так бы­ло: Раз­мыш­ле­ния о ми­нув­шем» (1999 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1928 год), ор­де­на­ми Ле­ни­на (1936, 1943, 1945, 1955, 1965, 1975 годы).

Сочинения :

Пар­тия и ка­за­че­ст­во. Ста­тьи и ре­чи. Рос­тов н/Д., 1925;

Дис­про­пор­ция и то­вар­ный го­лод. Хар., 1927;

Пи­ще­вая ин­ду­ст­рия Со­вет­ско­го Сою­за: [Ре­чи и док­ла­ды]. М., 1939;

Мыс­ли и вос­по­ми­на­ния о Ле­ни­не. М., 1970.