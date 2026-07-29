МИКОК

МИКО́К: 1) сто­ян­ка ниж­не­го и сред­не­го па­лео­ли­та Ла-Микок; 2) ин­ду­ст­рия кон­ца Аше­ля или ран­не­го Му­стье.

Вы­де­ле­на Д. Пей­ро­ни в начале 1930-х годов по ма­те­риа­лам его рас­ко­пок сто­ян­ки Ла-Ми­кок. Рас­про­стра­не­на от тер­ри­то­рии современной Фран­ции до вос­то­ка Рус­ской рав­ни­ны в сред­нем и в 1-й половине верх­не­го плей­сто­це­на. Для ин­ду­ст­рии микок, пред­став­лен­ной и на сто­ян­ке Ла-Ми­кок, ха­рак­тер­ны при­сут­ст­вие тща­тель­но об­ра­бо­тан­ных с двух сто­рон не­боль­ших ру­бил вы­тя­ну­тых очер­та­ний, в том числе со сла­бо­во­гну­ты­ми края­ми (в ре­зуль­та­те из­де­лие при­об­ре­та­ет фор­му «сер­деч­ка»), скрёб­ла и но­жи с дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ны­ми ра­бо­чи­ми края­ми и другие Восточно-ев­ропейские па­мят­ни­ки с ин­ду­ст­ри­ей микок (Хо­ты­лё­во 1, ряд па­мят­ни­ков Кры­ма, Су­хая Ме­чет­ка в По­вол­жье и другие) при­ня­то обо­зна­чать «вос­точ­ный микок», их от­ли­ча­ют не­ко­то­рые фор­мы ру­бил и но­жей.

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