МИКОК
МИКО́К: 1) стоянка нижнего и среднего палеолита Ла-Микок; 2) индустрия конца Ашеля или раннего Мустье.
Выделена Д. Пейрони в начале 1930-х годов по материалам его раскопок стоянки Ла-Микок. Распространена от территории современной Франции до востока Русской равнины в среднем и в 1-й половине верхнего плейстоцена. Для индустрии микок, представленной и на стоянке Ла-Микок, характерны присутствие тщательно обработанных с двух сторон небольших рубил вытянутых очертаний, в том числе со слабовогнутыми краями (в результате изделие приобретает форму «сердечка»), скрёбла и ножи с двусторонне обработанными рабочими краями и другие Восточно-европейские памятники с индустрией микок (Хотылёво 1, ряд памятников Крыма, Сухая Мечетка в Поволжье и другие) принято обозначать «восточный микок», их отличают некоторые формы рубил и ножей.