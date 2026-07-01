МИКМАКИ

МИКМАКИ - на­род груп­пы северо-восточных ал­гон­ки­нов на юго-вос­то­ке Ка­на­ды .

Чис­лен­ность около 29 тысяч человек (2005 год, пе­ре­пись). Около 1 тысячи человек про­жи­ва­ет в США (граф­ст­во Ару­стук на се­ве­ре шта­та Мэн). Зна­чительное чис­ло микмаков жи­вёт в го­ро­дах (главным образом в Бос­то­не). Го­во­рят в основном по-анг­лий­ски, в Кве­бе­ке - по-фран­цуз­ски; около 9 тысяч человек со­хра­ня­ет язык мик­мак восточной груп­пы ал­гон­кин­ских язы­ков (наи­бо­лее близ­ки к не­му язы­ки ма­ле­сит-пас­са­ма­к­во­ди, пе­ноб­скот и абе­на­ки). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Микмаки главным образом ка­то­ли­ки.

По тра­диционной куль­ту­ре за­ни­ма­ют про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду ин­дей­ца­ми Суб­арк­ти­ки и се­ве­ро-вос­то­ка США. За­ни­ма­лись охо­той, ры­бо­лов­ст­вом и со­би­ра­тель­ст­вом. Ле­том жи­ли в круп­ных по­се­ле­ни­ях на мор­ском по­бе­ре­жье, за­ни­ма­ясь ры­бо­лов­ст­вом, морским со­би­ра­тель­ст­вом, охо­той на тю­ле­ней и во­до­пла­ва­ю­щих птиц. На ре­ках бы­ла рас­про­стра­не­на до­бы­ча ры­бы ост­ро­гой (ни­гок) но­чью с ка­ноэ при све­те фа­ке­ла из бе­ре­сты. Позд­ней осе­нью, по­сле се­зон­но­го про­мыс­ла ло­со­ся, раз­би­ва­лись на мел­кие груп­пы из 2-3 се­мей и от­ко­чё­вы­ва­ли в вер­хо­вья рек, где охо­ти­лись на ло­ся и оле­ня. Жи­ли­ще - виг­вам, ле­том про­дол­го­ва­той, зи­мой ко­нической фор­мы. Бы­ли рас­про­стра­не­ны сту­па­тель­ные лы­жи, са­ни-то­бог­ган, для бе­ре­стя­ных ло­док ха­рак­тер­ны но­сы за­круг­лён­ной фор­мы. Для жен­ско­го кос­тю­ма ти­пи­чен ост­ро­ко­неч­ный го­лов­ной убор. Лет­ние се­ле­ния, со­сто­яв­шие из не­сколь­ких пат­ри­ли­ней­ных групп, управ­ля­лись из­бран­ным во­ж­дём (са­га­мау) и со­ве­том ста­рей­шин. Тер­ри­то­ри­аль­ные груп­пы: кейп-бре­тон (уна­ма­ги, она­маг), эбег­витк (вклю­чая пик­тук, или пик­ту), сиг­никт (мем­рам­кук), гес­пе­геоаг (рес­ти­гуш), эс­ки­ге­вах, шу­бе­на­кад­ские микмаки (се­ге­пе­не­га­тиг), гес­по­го­ат­наг (ан­на­по­лис), с 1860 года так­же та­хам­гук; воз­глав­ля­лись вы­бор­ным во­ж­дём (са­га­мау, ка­пи­тан), власть ко­то­ро­го уси­ли­ва­лась в пе­ри­од во­енных дей­ст­вий. Позд­нее, во мно­гом под влия­ни­ем ев­ро­пей­цев, во­ж­ди еже­год­но из­би­ра­ли Ве­ли­ко­го са­га­мау и его по­мощ­ни­ка Ве­ли­ко­го ка­пи­та­на (час­то из кейп-бре­тон), осу­ще­ст­в­ляв­ших взаи­мо­дей­ст­вие с ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - боль­шая се­мья. Тра­диционная си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и ге­не­рационного ти­па в по­ко­ле­нии эго; в середине XIX века сме­ни­лась би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ной, в конце XIX века - ли­ней­ной. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту и по­лу. Ве­ри­ли в ду­хов (мнду). Су­ще­ст­во­ва­ли ша­ма­ны (пуу­ан). Основные ми­фо­ло­гические пер­со­на­жи - куль­тур­ный ге­рой Клу­скап и де­ми­ург Ки­сулк.

Микмаки од­ни­ми из пер­вых (конец или середина XV века) сре­ди ин­дей­цев встре­ти­лись с ев­ро­пей­ца­ми (ба­ск­ские и бре­тон­ские ки­то­бои и лов­цы трес­ки). В 1534 году в кон­такт с микмками всту­пи­ли чле­ны экс­пе­ди­ции Ж. Кар­тье . К концу XVI века рас­про­стра­ни­лись пуш­ной про­мы­сел и по­сред­ни­че­ст­во в пуш­ной тор­гов­ле. В 1604 году С. де Шам­плейн и П. Дю­гуа де Мон ос­но­ва­ли по­се­ле­ние в устье реки Сент-Крой, в 1605 году пе­ре­не­сён­ное в залив Фан­ди и по­лу­чив­шее название Пор-Руа­яль. В 1610 году при­нял кре­ще­ние наи­бо­лее влия­тель­ный са­га­мау Мам­бер­ту (Мем­бер­ту), а в 1611 году по­яви­лись пер­вые мис­сио­не­ры -ие­зуи­ты (один из них - П. Бьяр, ос­та­вив­ший пер­вое под­роб­ное опи­са­ние микмаков). Микмаки бы­ли со­юз­ни­ка­ми фран­цу­зов в вой­нах про­тив сво­их дав­них вра­гов иро­ке­зов; по прось­бе французских ры­ба­ков для за­щи­ты их от бе­о­ту­ков по­се­ли­лись на южном по­бере­жье Нью­фа­унд­лен­да. Уча­ст­во­ва­ли в анг­ло-фран­цуз­ских вой­нах в Ка­на­де XVII-XVIII веков. Ко­гда в 1713 году Ака­дия и Нью­фа­унд­ленд ото­шли к Ве­ли­ко­бри­та­нии, микмаки ос­та­лись на сто­ро­не фран­цу­зов. В 3-й четверти XVII века в свя­зи с на­бе­га­ми иро­ке­зов и так называемой вой­ной ко­ро­ля Фи­лип­па микмаки об­ра­зо­ва­ли с другими ал­гон­кин­ски­ми пле­ме­на­ми (абе­на­ки, ма­ле­си­ты, пе­ноб­скот и пас­са­ма­куо­ди) кон­фе­де­ра­цию Ва­ба­на­ки (су­ще­ст­во­ва­ла до 1862 года). Многие микмаки ук­ры­лись на острове Кейп-Бре­тон вда­ли от ев­ропеских по­се­ле­ний, что по­зво­ли­ло им со­хра­нить тра­диционную со­ци­аль­ную струк­ту­ру и сис­те­му управ­ле­ния. В 1738 году к ним при­был ка­то­лический мис­сио­нер аб­бат Пьер Май­яр, усо­вер­шен­ст­во­вав­ший ло­го­гра­фическую пись­мен­ность, раз­ра­бо­тан­ную фран­ци­скан­цем К. Лек­лер­ком в конце XVII века на ос­но­ве ис­поль­зо­вав­ших­ся микмаками мне­мо­нических зна­ков (к XX веку вы­шла из упот­реб­ле­ния) (рисунок). В 1755-1763 годах микмаки уст­раи­ва­ли на­бе­ги на английские се­ле­ния в Мэ­не и Но­вой Шот­лан­дии, уча­ст­во­ва­ли в обо­ро­не Лу­ис­бур­га. Со­хра­ня­ли вра­ж­деб­ность к анг­ли­ча­нам вплоть до под­пи­са­ния ими мир­но­го до­го­во­ра в 1779 году. В Вой­не за не­за­ви­си­мость под­дер­жи­ва­ли аме­ри­кан­цев. К 1800 году оформ­ля­ет­ся сис­те­ма ре­зер­ва­ций. Микмаки силь­но по­стра­да­ли от эпи­де­мий. Во 2-й половине XIX - начале XX веков ра­бо­та­ли по най­му на убор­ке кар­то­фе­ля на фер­мах, начали борьбу за свои пра­ва на зем­ли и ре­сур­сы (Пе­ти­ция Пом­ке 1862 года). Современные микмаки за­ня­ты в сфе­ре об­слу­жи­ва­ния, ту­риз­ма, лес­но­го хо­зяй­ст­ва; раз­ви­ва­ют­ся тра­диционные ре­мёс­ла (осо­бен­но пле­те­ние кор­зин). Со 2-й половины XX века соз­да­ва­лись вы­бор­ные со­ве­ты, в 1967 году воз­ник Со­юз ин­дей­цев Нью-Бран­суи­ка, в 1972 году - Фе­де­ра­ция ин­дей­цев Нью­фа­унд­лен­да, в 1987 году об­щи­на микмаков Конн-Ри­вер по­лу­чи­ла ре­зер­ва­ци­он­ный ста­тус. В 1981 году для по­лу­че­ния микмаками выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния при Ун-те провинции Нью-Бран­су­ик соз­дан Институт Мик­мак-Ма­ле­сит. 01.10.1993 года микмаки под­пи­са­ли с провинцией Но­вая Шот­лан­дия со­гла­ше­ние по под­твер­ж­де­нию прав або­ри­ген­ных на­ро­дов; этот день стал национальным пра­зд­ни­ком микмаков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)