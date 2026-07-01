МИКМАКИ
МИКМАКИ - народ группы северо-восточных алгонкинов на юго-востоке Канады.
Численность около 29 тысяч человек (2005 год, перепись). Около 1 тысячи человек проживает в США (графство Арустук на севере штата Мэн). Значительное число микмаков живёт в городах (главным образом в Бостоне). Говорят в основном по-английски, в Квебеке - по-французски; около 9 тысяч человек сохраняет язык микмак восточной группы алгонкинских языков (наиболее близки к нему языки малесит-пассамакводи, пенобскот и абенаки). Письменность на основе латинской графики. Микмаки главным образом католики.
По традиционной культуре занимают промежуточное положение между индейцами Субарктики и северо-востока США. Занимались охотой, рыболовством и собирательством. Летом жили в крупных поселениях на морском побережье, занимаясь рыболовством, морским собирательством, охотой на тюленей и водоплавающих птиц. На реках была распространена добыча рыбы острогой (нигок) ночью с каноэ при свете факела из бересты. Поздней осенью, после сезонного промысла лосося, разбивались на мелкие группы из 2-3 семей и откочёвывали в верховья рек, где охотились на лося и оленя. Жилище - вигвам, летом продолговатой, зимой конической формы. Были распространены ступательные лыжи, сани-тобогган, для берестяных лодок характерны носы закруглённой формы. Для женского костюма типичен остроконечный головной убор. Летние селения, состоявшие из нескольких патрилинейных групп, управлялись избранным вождём (сагамау) и советом старейшин. Территориальные группы: кейп-бретон (унамаги, онамаг), эбегвитк (включая пиктук, или пикту), сигникт (мемрамкук), геспегеоаг (рестигуш), эскигевах, шубенакадские микмаки (сегепенегатиг), геспогоатнаг (аннаполис), с 1860 года также тахамгук; возглавлялись выборным вождём (сагамау, капитан), власть которого усиливалась в период военных действий. Позднее, во многом под влиянием европейцев, вожди ежегодно избирали Великого сагамау и его помощника Великого капитана (часто из кейп-бретон), осуществлявших взаимодействие с колониальной администрацией. В основе социальной организации - большая семья. Традиционная система терминов родства бифуркативного типа в поколении родителей и генерационного типа в поколении эго; в середине XIX века сменилась бифуркативно-линейной, в конце XIX века - линейной. Сиблинги делятся по относительному возрасту и полу. Верили в духов (мнду). Существовали шаманы (пууан). Основные мифологические персонажи - культурный герой Клускап и демиург Кисулк.
Микмаки одними из первых (конец или середина XV века) среди индейцев встретились с европейцами (баскские и бретонские китобои и ловцы трески). В 1534 году в контакт с микмками вступили члены экспедиции Ж. Картье . К концу XVI века распространились пушной промысел и посредничество в пушной торговле. В 1604 году С. де Шамплейн и П. Дюгуа де Мон основали поселение в устье реки Сент-Крой, в 1605 году перенесённое в залив Фанди и получившее название Пор-Руаяль. В 1610 году принял крещение наиболее влиятельный сагамау Мамберту (Мемберту), а в 1611 году появились первые миссионеры-иезуиты (один из них - П. Бьяр, оставивший первое подробное описание микмаков). Микмаки были союзниками французов в войнах против своих давних врагов ирокезов; по просьбе французских рыбаков для защиты их от беотуков поселились на южном побережье Ньюфаундленда. Участвовали в англо-французских войнах в Канаде XVII-XVIII веков. Когда в 1713 году Акадия и Ньюфаундленд отошли к Великобритании, микмаки остались на стороне французов. В 3-й четверти XVII века в связи с набегами ирокезов и так называемой войной короля Филиппа микмаки образовали с другими алгонкинскими племенами (абенаки, малеситы, пенобскот и пассамакуоди) конфедерацию Вабанаки (существовала до 1862 года). Многие микмаки укрылись на острове Кейп-Бретон вдали от европеских поселений, что позволило им сохранить традиционную социальную структуру и систему управления. В 1738 году к ним прибыл католический миссионер аббат Пьер Майяр, усовершенствовавший логографическую письменность, разработанную францисканцем К. Леклерком в конце XVII века на основе использовавшихся микмаками мнемонических знаков (к XX веку вышла из употребления) (рисунок). В 1755-1763 годах микмаки устраивали набеги на английские селения в Мэне и Новой Шотландии, участвовали в обороне Луисбурга. Сохраняли враждебность к англичанам вплоть до подписания ими мирного договора в 1779 году. В Войне за независимость поддерживали американцев. К 1800 году оформляется система резерваций. Микмаки сильно пострадали от эпидемий. Во 2-й половине XIX - начале XX веков работали по найму на уборке картофеля на фермах, начали борьбу за свои права на земли и ресурсы (Петиция Помке 1862 года). Современные микмаки заняты в сфере обслуживания, туризма, лесного хозяйства; развиваются традиционные ремёсла (особенно плетение корзин). Со 2-й половины XX века создавались выборные советы, в 1967 году возник Союз индейцев Нью-Брансуика, в 1972 году - Федерация индейцев Ньюфаундленда, в 1987 году община микмаков Конн-Ривер получила резервационный статус. В 1981 году для получения микмаками высшего образования при Ун-те провинции Нью-Брансуик создан Институт Микмак-Малесит. 01.10.1993 года микмаки подписали с провинцией Новая Шотландия соглашение по подтверждению прав аборигенных народов; этот день стал национальным праздником микмаков.