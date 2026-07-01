МИКЛУХО-МАКЛАЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский этнограф, антрополог, биолог и путешественник.

Ранние годы. Становление

Отец будущего ученого Николай Ильич Миклуха был инженером-железнодорожником. Мать – Екатерина Семеновна, в девичестве Беккер. У Николая были младшие сестра и братья: Ольга, Владимир и Михаил.

В 1855 году семья поселилась в Петербурге. В 1858 году Николай стал учиться в Анненшуле, в следующем году перейдя во 2-ю Петербургскую гимназию. В 1861 году юноша был арестован за участие в демонстрации у Петербургского университета. В 1863 году он покинул гимназию. По некоторым данным, еще со времен учебы в гимназии, по другим – в университетский период Николай стал употреблять двойную фамилию – Миклухо-Маклай. Точное происхождение данной приставки оставляет вопросы.

В том же 1863 году молодой человек стал слушать лекции по естественным наукам в Петербургском университете. Годом позже он подвергся исключению за участие в беспорядках. Тогда же он стал студентом философского факультета университета в Гейдельберге, затем – медицинского факультета Лейпцигского, а в 1865-1868 годах – и Йенского университетов. В последнем его преподавателем был знаменитый биолог Эрнст Геккель.

В 1866 году Николай отправился в свое первое научное путешествие: в качестве ассистента Геккеля он посетил Мадейру и Канары, где изучал морских обитателей. В 1868 году вышла его статья «К сравнительной анатомии мозга», написанная по собранным материалам о мозге акул. После этого он изучал Марокко. В 1868-1869 годах совместно с зоологом Антоном Дорном Миклухо-Маклай путешествовал по Италии, исследуя местную морскую фауну. Занимался он зоологией и на Ближнем Востоке в 1869 году. Здесь стал просыпаться интерес ученого к этнографии.

Вскоре Николай Николаевич возвратился на родину, где занялся организацией первых приморских биологических станций. Также под руководством зоолога Фёдора Брандта он занимался коллекцией морских губок Зоологического музея Петербурга. Молодой естественник продолжал разрабатывать тему мозга рыб, получив в этой сфере высокую оценку со стороны биолога Карла Бэра. Последний способствовал вызреванию у Миклухо-Маклая интереса к антропологии.

Новая Гвинея и Океания

В 1870 году, после одобрения его плана в Русском географическом обществе, ученый отплыл с экспедицией в Новую Гвинею. По пути он высаживался в Европе и Англии, где общался с выдающимися учеными-естественниками Томасом Гексли и Альфредом Уоллесом . На островах Зеленого мыса он исследовал губки, измерял температуру воды в экваториальной зоне. В начале 1871 года он прошел Патагонию, где исследовал и зарисовывал местных жителей. Летом его корабль «Витязь» был у о. Пасхи. Здесь Миклухо-Маклай подробно описал культуру аборигенов острова и первым начал исследование местного кохау ронго-ронго письма. В сентябре ученый достиг северо-востока Новой Гвинеи (позже называемого Берегом Маклая). Он стал первым европейцем для местных жителей, сначала настороженно относившихся к нему. Однако антрополог, создавший метод «включенного наблюдения», считал необходимым для исследователя жить внутри среды изучаемого народа. Вскоре ему удалось наладить контакт с гвинейскими папуасами. Им он подарил семена культурных растений и орудия труда из железа. Здесь Миклухо-Маклай прожил до 1872 года, когда его забрал клипер «Изумруд». На нем он обследовал острова Тернате, Тимор, Сулавеси, Себу, Лусон и местные народности аэта. Также ученый побывал в Гонконге и Сингапуре, в 1873 году достигнув о. Ява. В следующем году он изучал юго-западную часть Гвинеи, став открывателем здесь мыса, вида морских губок, древесных кенгуру. Он исследовал метисов малазийцев и папуасов, обитавших на Молуккских островах, а в 1874-1875 годах – сеноев и семангов Малакки. Пройдя Микронезию и Меланезию, Николай Николаевич в 1876-м возвратился в Гвинею, добыв для местных саженцы различных растительных культур, что упрочило его положение здесь. Местные уважали ученого, он даже участвовал в решении споров между ними. Покинув Гвинею в 1877 году, в 1878-м Маклай был в Сиднее. В 1879-1880 годах путешествовал по Меланезии, после чего исследовал юго-восток Новой Гвинеи. Затем до 1881 года проживал в австралийском Квинсленде, изучая также внутренние области континента. Тогда же благодаря Миклухо-Маклаю появилась Сиднейская морская биологическая станция.

В 1882 году известный ученый возвратился на родину, где его встречали с восторгом. Несколько раз общался с благоволившим ему государем Александром III . Однако уже в 1883 году Николай Николаевич вновь отплыл к гвинейцам. На этот раз он подарил им быков для разведения.

Исследования ученого были очень тщательными: он не только вел антропологические и антропометрические работы, но также изучал местыне топографию, метеорологию и океанографию, составлял коллекции флоры и фауны. Также он делал множество различных зарисовок. Данные исследования привели его к отрицанию расистских идей. Он боролся с работорговлей и отстаивал права туземцев перед колониальными властями, выступал за решение этой проблемы на международном уровне. В 1881 году Миклухо-Маклай смог помешать карательной экспедиции англичан против гвинейцев. В своих идеях путешественник пошел еще дальше: он вырабатывал проект объединения северо-восточных гвинейских племен в Папуасский союз под протекторатом России или Великобритании. Однако в 1884 году этот регион подвергся захвату со стороны Германии и стал управляться Новогвинейской компанией.

Последние годы

В 1884 году Николай Николаевич сочетался браком с австралийкой и протестанткой Маргарет Робертсон. У пары родились два сына Александр и Владимир. Сначала семья обитала в Австралии, но затем ученый, вернувшийся в Россию в 1886 году, перевез ее сюда. Он выступал с публичными лекциями о своих путешествиях в Гордуме Петербурга. Также в Академии наук были показаны собранные им коллекции, переданные затем Музею антропологии и этнографии. Кроме того, Николай Николаевич занимался проектом организации русской колонии в Гвинее. Ученый был автором примерно 160 научных работ.

Исследователь и путешественник скончался в 1888 году в российской столице от раковой опухоли. В том же году его вдова возвратилась в Австралию.