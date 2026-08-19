МИКЛУХО-МАКЛАЙ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Миклухо-Маклай, Николай Николаевич (05[17].07.1846, имение Рождественское, ныне с. Языково Окуловского р-на Новгородской обл. — 02[14].04.1888, Санкт-Петербург) — известный русский путешественник, ученый-биолог, этнограф и антрополог. Сын Н. И. Миклухи — инженера путей сообщения, участвовавшего в строительстве железной дороги из Санкт-Петербурга в Москву, и урожденной Е. С. Беккер. По семейному преданию — из рода казацко-шотландского происхождения. Апеллируя к этому, М.-М. при получении заграничного паспорта вписал туда двойную фамилию. С детства интересовался естественными науками, хорошо рисовал. Еще учась во Второй Санкт-Петербургской гимназии (1859—1863), в 1861 принял участие в студенческой сходке, был арестован и на несколько дней заключен в Петропавловскую крепость. В 1863, не окончив гимназию, поступил вольнослушателем на отделение естественных наук физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Оттуда М.-М. был вскоре исключен за участие в студенческих волнениях и вынужден в 1864—1868 продолжить обучение за границей, где, в том числе, изучал химию, медицину, сравнительную анатомию и зоологию в Гейдельбергском, Лейп­цигском и Йенском университетах.

В качестве ассистента известного зоолога Э. Геккеля в 1866—1867 совершил исследовательскую поездку на Канарские о-ва, продолжившуюся пешим путешествием по Марокко, а затем, весной 1869, — экспедицией по берегам Красного моря (для сбора зоологических материалов и изучения условий жизни арабов), и летом по южному берегу Крыма, Дону и Волге. По возвращении в Санкт-Петербург осенью 1869 начал разрабатывать проект экспедиции в Тихий океан для проведения антрополого-этнографических исследований методом «включенного наблюдения» (т. е. жизни среди изучаемого сообщества), а также зоологических штудий. Проект был одобрен Российским географическим обществом летом 1870, в то время как М.-М. завершал в Йене работу над монографией «Материалы по сравнительной неврологии позвоночных».

27 октября [7 ноября] 1870 отправился на борту корвета «Витязь» через Атлантический, а затем Тихий океан к берегам Новой Гвинеи. По дороге, в том числе, посетил о. Пасхи, где заинтересовался культурой аборигенов и забытой ими и по сей день не расшифрованной письменностью ронго-ронго. 7[19] сентября 1871 достиг побережья залива Астролябии на северо-восточном берегу Новой Гвинеи, в то время практически не посещаемого судами и неизученного; впоследствии оно было названо в честь ученого Берегом Маклая. До декабря 1872 жил там (первоначально с двумя слугами) в хижине среди папуасов, со временем установив с ними дружеские отношения, и проводил исследования антропологического, этнографического и естественнонаучного характера, изучая как близлежащие, так и достаточно удаленные и труднодоступные районы этой части острова.

Отплыв с Новой Гвинеи на клипере «Изумруд» через Сулавеси, Филиппины, Гонконг, Кантон и Сингапур, прибыл в мае 1873 на Яву, где некоторое время провел в Батавии (ныне Джакарта) и резиденции генерал-губернатора Нидерландской Индии в Бейтензорге (ныне Богор). Оттуда в декабре 1873 вновь отправился на Новую Гвинею (в юго-западную часть — Папуа-Ковиай), где пробыл несколько месяцев и, столкнувшись с разбоем и захватами местного населения для продажи в рабство жителями султаната Тидор (на соседних Молуккских о-вах), направил меморандум о плачевном положении туземцев генерал-губернатору Нидерландской Индии, вернувшись на Яву в августе 1874. С ноября 1874 по ноябрь 1875 совершил ряд поездок по континентальной части Юго-Вост. Азии (Сингапур, Малаккский п-ов, Сиам), изучая малайцев и аборигенные племена оран-сакай и оран-семанг. Ненадолго вернувшись в Бейтензорг для подготовки к печати собранных материалов, в феврале — июне 1876 вновь отправился в путешествие по Микронезии и Сев. Меланезии , в ходе которого вел этнографические и антропологические исследования. Затем вновь провел больше года (до ноября 1877) на Берегу Маклая, изучая горные районы и близлежащие к этой части Новой Гвинеи. Стремясь улучшить жизнь папуасов, привозил им семена и саженцы культурных растений, железные предметы. К этому времени (1874—1879) относятся первые попытки М.-М. противодействовать аннексии Новой Гвинеи Британской империей, нарушению прав папуасов, а также появление с 1876 планов по созданию Папуасского союза, который объединил бы разрозненные поселения в этой части острова в независимое государство.

Вернувшись в Сингапур в январе 1878, пробыл там несколько месяцев в связи с болезнью и финансовыми сложностями, после чего по рекомендации врачей отправился в Сидней, где также активно занимался исследовательской работой и организацией морской биологической станции. В марте 1879 — марте 1880 совершил новую исследовательскую поездку по островам Меланезии, охватившую Новую Каледонию , Новые Гебриды, о-ва Адмиралтейства, Новую Ирландию, Соломоновы о-ва , архипелаг Луизиаду, в ходе которой собирал и сведения о работорговле. Затем в марте — апреле 1880 отправился в плавание вдоль южного побережья Новой Гвинеи, в том числе посетив острова Торресова пролива, отделяющего Новую Гвинею от северной оконечности Австралии. Проведя следующие несколько месяцев в Квинсленде, а затем около года (январь 1881 — январь 1882) в Сиднее, совершал поездки вдоль побережья Австралии и в глубинные районы континента с целью антропологического и этнографического изу­чения аборигенов, завершил работу по организации биологической станции в Уотсон-бей, опубликовал ряд научных статей. Продолжая борьбу против похищения и порабощения папуасов, направил австралийским и британским колониальным властям ряд писем в их защиту, а также с целью предотвращения этого совершил вторую поездку по Южному берегу Новой Гвинеи, в том числе посетив Порт-Морсби, служивший опорным пунктом англичан. Кроме того М.-М. были подготовлены «Записка о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана» и «Проект развития Берега Маклая».

В Сиднее М.-М. познакомился с Маргарет-Эммой Робертсон, дочерью крупного местного политика (в 1860—1880-е пять раз занимавшего должность премьер-министра Нового Южного Уэльса) Джона Робертсона, на тот момент являвшейся вдовой. В том числе для получения разрешения на брак с ней (как протестанткой) впервые за 12 лет в августе 1882 вернулся в Россию, совершив обратное плавание на русских военных судах другим путем — через Индийский океан и Средиземное море. Возвращение ученого и путешественника привлекло к себе значительное внимание общественности. Он организовал выставку и выступил с рядом лекций в Российском географическом обществе и Обществе любителей естествознания, ему были выделены финансовые средства для погашения многочисленных долгов и подготовки к публикации результатов своих исследований. М.-М. также получил аудиенцию у покровительствовавшего ему Александра III. На обратном пути в Австралию около двух месяцев (декабрь 1882 — январь 1883) путешествовал по Европе, поддерживая научные и дружеские контакты.

В феврале 1883 прибыл в Батавию, откуда совершил третью короткую поездку на Берег Маклая и, посетив по пути оттуда Филиппины, Гонконг и Сингапур, в июне вернулся в Сидней. Там М.-М. прожил следующие 2,5 года, до февраля 1886, занимаясь обработкой собранных исследовательских материалов за 1870—1881 (они были частично опубликованы в Австралии и Европе), а также дневниковых записей, продолжал этнографические, антропологические и зоологические исследования. Стремясь воспрепятствовать колониальному разделу Новой Гвинеи между Британской империей и Германией, направлял обращения членам английского кабинета министров (лорду Дерби, У. Гладстону) и германскому канцлеру О. фон Бисмарку, публиковал в прессе обращения и телеграммы с протестами. В феврале 1884 женился на М.-Э. Робертсон, в браке родилось двое сыновей.

В апреле 1886 вернулся в Россию, куда привез часть собранных им коллекций. В июне дважды был приглашен Александром III на аудиенцию в Ливадии. В октябре была организована выставка уникальной этнографической коллекции М.-М. в Санкт-Петербурге, затем переданной им Академии наук (в настоящее время — часть коллекции Музея антропологии и этнографии РАН). В ноябре — декабре выступал с публичными лекциями. Выдвинутая М.-М. идея организации вольной русской колонии в Океании активно обсуждалась в прессе и нашла определенную общественную поддержку, но русское правительство в итоге отказалось от нее, как и не поддержало неоднократные просьбы М.-М. об установлении российского протектората над Берегом Маклая в предыдущие годы. В связи с серьезным ухудшением состояния здоровья весной — летом 1887 М.-М. перевез из Австралии семью, а также зоологические и анатомические коллекции. Последние месяцы жизни провел, готовя к публикации записи о своих путешествиях (успел завершить работу только над первым их томом), статьи и автобиографию. Скончался 2[14] апреля 1888 и был похоронен на Волковом кладбище. Жена М.-М. и дети вернулись в Австралию, где его потомки живут и сейчас.

В 1947 в честь М.-М. был назван Институт этнографии АН СССР (совр. Институт этнологии и антропологии РАН). На протяжении многих десятилетий осуществлялась публикация огромного и многогранного научного наследия, оставленного ученым (в 1950—1999 вышло первое издание собрания его сочинений, переизданное с дополнениями в 2020). Недавно созданный фонд М.-М. способствует развитию связей России и Папуа—Новой Гвинеи, где сохраняется память о русском исследователе и куда в 2017 и 2019 были организованы первые за 40 лет российские экспедиции, возглавленные одним из потомков братьев М.-М., а также активной популяризации наследия ученого.

Соч. : Собрание сочинений. В 6 т. 2-е изд., исправ. и допол. СПб., 2020.

Лит. : Колесников М. С. Миклухо-Маклай. М., 1965; Гриноп Ф. С. О том, кто странствовал в одиночку: О Н. Н. Миклухо-Маклае / Пер. с англ. коммент. и послесл. Б. А. Вальской. М., 1989; Путилов Б. Н. Н. Н. Миклухо-Маклай: Путешественник, ученый, гуманист / Под ред. Д. Д. Тумаркина. М., 1985; Тумаркин Д. Д. Белый папуас: Н. Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи. М., 2011; Его же . Миклухо-Маклай: две жизни «белого папуаса». М., 2012; Неизвестный Миклухо-Маклай: переписка путешественника с царствующим Домом Романовых, Министерством иностранных дел, Морским министерством и Императорским Русским Географическим обществом / Сост. О. В. Каримов. М., 2014; https://mikluho-maclay.org/ (сайт фонда им. Миклухо-Маклая). А. А. Майзлиш .