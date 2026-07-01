МИКЛОШИЧ ФРАН

МИКЛОШИЧ ФРАН - сло­вениский и австрийский фи­ло­лог-сла­вист, дея­тель сло­венского национального воз­ро­ж­де­ния; член Императорской АН Ав­ст­рии (1851 год), иностранный член-корреспондент Санскт-Пе­тербургской АН (1856 год).

В 1838 году окон­чил университет в Гра­це со сте­пе­нью доктора фи­ло­со­фии, за­тем по­сту­пил на юри­дический факультет Вен­ско­го университета, ко­то­рый окон­чил в 1841 году со сте­пе­нью доктора пра­ва. Об­ла­дая уникальными лин­г­вистическими способностями, занялся в Вене под руководством В. Копитара изу­че­ни­ем славянской фи­ло­ло­гии. По ре­ко­мен­да­ции сво­его учи­те­ля стал со­труд­ни­ком Императорской библиотеки Ве­ны (ра­бо­тал в 1844-1862 годах); по­сле смер­ти Ко­пи­та­ра был цен­зо­ром пуб­ли­ка­ций на славянском, но­во­гре­че­ском и румынском язы­ках. В 1849 году воз­гла­вил соз­дан­ную ка­фед­ру славянской фи­ло­ло­гии Вен­ско­го университета, где про­ра­бо­тал до 1885 года, сде­лав её важ­ным сла­ви­стическим цен­тром в Ев­ро­пе. В 1854-1855 годах рек­тор Вен­ско­го университета. Воз­глав­лял ис­то­рическую и фи­ло­ло­гическую сек­ции Императорской АН. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ци­ях сло­венского национального воз­ро­ж­де­ния. В конце 1830-х - 1840-е годы - сто­рон­ник идей ил­ли­риз­ма. Член Сло­венского общества в Гра­це, це­лью ко­то­ро­го бы­ло изу­че­ние сло­венских обы­ча­ев, фольк­лора, из­да­ние сло­венских книг. В хо­де Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Ав­ст­рии при­нял ак­тив­ное уча­стие в сло­венском национальном дви­же­нии. Председатель по­ли­тического объ­е­ди­не­ния «Сло­ве­ния», ор­га­ни­зо­ван­но­го в Ве­не сло­венскими сту­ден­та­ми. Один из ав­то­ров про­грам­мы «Объ­еди­нён­ная Сло­ве­ния», вы­дви­ну­той ли­бе­ра­ла­ми в апреле 1848года и пре­ду­смат­ри­вав­шей административно-по­ли­тическую ав­то­но­мию сло­венских зе­мель в Австрийской им­пе­рии. В том же го­ду из­бран в австрийское Государственное со­б­ра­ние, но от де­пу­тат­ско­го ман­да­та от­ка­зал­ся. В 1862-1890 годах де­пу­тат Па­ла­ты гос­под австрийского пар­ла­мен­та, в ко­то­ром от­стаи­вал ин­те­ре­сы славянских на­ро­дов.

Миклошич - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков эти­мо­ло­гии, оно­ма­сти­ки, лек­си­ко­гра­фии, срав­нительной грам­ма­ти­ки и словообразова­ния славянских язы­ков, бал­ка­ни­сти­ки, ав­тор тру­дов по ис­то­рии, древ­ней литературе, срав­нительных ра­бот по эпо­су сла­вян. За­ни­мал­ся славянским пра­вом и эт­но­гра­фи­ей. Соз­дал ос­но­во­по­ла­гаю­щие тру­ды в об­лас­ти сла­вя­но­ве­де­ния - фун­дам. «Срав­ни­тель­ную грам­ма­ти­ку сла­вян­ских язы­ков» [«Ver­gleichen­de Grammatik der slavischen Sprachen»; 1-й том - «Фо­не­ти­ка» («La­utlehre», 1852 год), 2-й том - «Сло­во­об­ра­зо­ва­ние» («Stamm­bildungslehre», 1875 год), 3-й том - «Мор­фо­ло­гия» («Wortbil­dung­slehre», 1876 год), 4-й том - «Син­так­сис» («Syn­tax», 1883 год); в 1876 и 1879 годах пе­ре­из­да­ны пол­но­стью пе­ре­ра­бо­тан­ные 3-й и 1-й то­ма] и «Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь сла­вян­ских язы­ков» («Etymologis­ches Wör­terbuch der slavi­schen Sprachen», 1886 год), ко­то­рый на про­тя­же­нии мно­гих де­ся­ти­ле­тий был един­ст­вен­ным пол­ным спра­воч­ни­ком по славянской эти­мо­ло­гии и, не­смот­ря на не­ко­то­рые оши­боч­ные ре­ше­ния, не ут­ра­тил сво­ей ак­ту­аль­но­сти. Боль­шое вни­ма­ние уде­лял изу­че­нию болгарского языка и ста­ро­сла­вян­ско­го язы­ка. Под­твер­дил по­ло­же­ние А.Х. Вос­то­ко­ва о со­хра­не­нии но­со­вых в ста­ро­сла­вян­ском языке. Под­дер­жи­вая ги­по­те­зу В. Ко­пи­та­ра о пан­нон­ском про­ис­хо­ж­де­нии ста­ро­сла­вян­ско­го язфка, тем не ме­нее не счи­тал сло­венский язык его пря­мым на­след­ни­ком, раз­ли­чая ка­ран­тан­скую (про­то­сло­вен­скую) и пан­нон­скую вет­ви пра­сла­вян­ско­го язы­ка.

Ин­тен­сив­но за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми язы­ко­вых кон­так­тов и за­им­ст­во­ва­ний. Ис­сле­до­вал албанский, румынский, турецкий, греческий, венгерский и цы­ган­ский язы­ки. В 1880-х годах опуб­ли­ко­вал се­рию ста­тей о тур­циз­мах в язы­ках Южной и Восточной Ев­ро­пы, пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на от­ра­же­ние влия­ния турецкого язы­ка в их грам­ма­ти­ке («Über die Ein­wirkung des Türkischen auf die Gramma­tik der südosteuropäischen Sprachen», 1889 год). Оп­ре­де­лил пе­ре­чень об­щих яв­ле­ний, ха­рак­те­ри­зую­щих язы­ки бал­кан­ско­го язы­ко­во­го сою­за.

Ис­сле­до­вал и пуб­ли­ко­вал па­мят­ни­ки ста­ро­сла­вян­ской пись­мен­но­сти; например, из­дал часть Суп­расль­ской ру­ко­пи­си - ки­рил­лического па­мят­ни­ка середины XI века (1851 год), Ши­ша­товацкий апо­стол - сербский кирил­лический памятник XIV века (1853 год), ин­сб­рук­скую часть сборника Кло­ца (Кло­цо­ва сборника) - гла­го­лического па­мят­ни­ка XI века (1860 год). Кро­ме то­го, со­брал и опуб­ли­ко­вал (в книге «Mo­numenta serbica spec­tan­tia historiam Ser­biae, Bosnae, Ragusii», 1858 год) ис­точ­ни­ки по ис­то­рии Сер­бии, Бос­нии и Дуб­ров­ни­ка, из­дал «По­весть вре­мен­ных лет» («Chronica Nestoris», 1860 год).

Миклошич сыг­рал боль­шую роль в нор­ма­ли­за­ции сло­венского литературного язы­ка. От­ка­зав­шись от идей ил­ли­риз­ма , под­чёр­ки­вал ин­ди­ви­ду­аль­ность сло­венского язы­ка и не­об­хо­ди­мость учи­ты­вать при ко­ди­фи­ка­ции литературного язы­ка язы­ко­вую ре­аль­ность. Эта кон­цеп­ция чёт­ко про­смат­ри­ва­ет­ся уже в сло­венской час­ти его «Срав­ни­тель­ной грам­ма­ти­ки...». Уча­ст­вуя в ра­бо­те тер­ми­но­ло­гической ко­мис­сии, спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию юри­дической тер­ми­но­ло­гии сло­венского язы­ка.

Миклошич по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал за рав­но­пра­вие славянских язы­ков в об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ни­ях; ав­тор хре­сто­ма­тий для сло­венских школ. Дея­тель­ность Миклошича спо­соб­ст­во­ва­ла юго­слав­ско­му литературно-культурному сбли­же­нию. В 1850 году уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии в Ве­не до­го­во­ра ме­ж­ду сер­ба­ми и хор­ва­та­ми о еди­ном литературном язы­ке. За на­учные за­слу­ги в 1864 году по­лу­чил ти­тул ры­ца­ря и зва­ние почётного гра­ж­да­ни­на города Лю­то­мер; с 1889 года тай­ный и над­вор­ный со­вет­ник.

Сочинения:

Le­xi­con linguae slovenicae veteris dialecti. Vin­do­bonar, 1850;

Lautlehre der altslovenischen Sprache. W., 1850;

Formenlehre der altslo­venischen Sprache. 2. Aufl. W., 1854;

Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. W., 1862-1865;

Albanische Forschungen. W., 1870-1871. Bd 1-3. Ljubljana, 2007;

Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa’s. W., 1872-1880. Bd 1-12;

Altslovenische Formen­lehre in Paradigmen mit Texten aus glago­li­tischen Quellen. W., 1874;

Die christliche Ter­minologie der slavischen Sprachen. W., 1875;

Срав­ни­тель­ная мор­фо­ло­гия сла­вян­ских язы­ков. М., 1884-1887. Т. 1-5;

Изо­бра­зи­тель­ные сред­ст­ва сла­вян­ско­го эпо­са. М., 1895.