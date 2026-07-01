МИКЛОШИЧ ФРАН
МИКЛОШИЧ ФРАН - словениский и австрийский филолог-славист, деятель словенского национального возрождения; член Императорской АН Австрии (1851 год), иностранный член-корреспондент Санскт-Петербургской АН (1856 год).
В 1838 году окончил университет в Граце со степенью доктора философии, затем поступил на юридический факультет Венского университета, который окончил в 1841 году со степенью доктора права. Обладая уникальными лингвистическими способностями, занялся в Вене под руководством В. Копитара изучением славянской филологии. По рекомендации своего учителя стал сотрудником Императорской библиотеки Вены (работал в 1844-1862 годах); после смерти Копитара был цензором публикаций на славянском, новогреческом и румынском языках. В 1849 году возглавил созданную кафедру славянской филологии Венского университета, где проработал до 1885 года, сделав её важным славистическим центром в Европе. В 1854-1855 годах ректор Венского университета. Возглавлял историческую и филологическую секции Императорской АН. Активно участвовал в организациях словенского национального возрождения. В конце 1830-х - 1840-е годы - сторонник идей иллиризма. Член Словенского общества в Граце, целью которого было изучение словенских обычаев, фольклора, издание словенских книг. В ходе Революции 1848-1849 годов в Австрии принял активное участие в словенском национальном движении. Председатель политического объединения «Словения», организованного в Вене словенскими студентами. Один из авторов программы «Объединённая Словения», выдвинутой либералами в апреле 1848года и предусматривавшей административно-политическую автономию словенских земель в Австрийской империи. В том же году избран в австрийское Государственное собрание, но от депутатского мандата отказался. В 1862-1890 годах депутат Палаты господ австрийского парламента, в котором отстаивал интересы славянских народов.
Миклошич - один из основоположников этимологии, ономастики, лексикографии, сравнительной грамматики и словообразования славянских языков, балканистики, автор трудов по истории, древней литературе, сравнительных работ по эпосу славян. Занимался славянским правом и этнографией. Создал основополагающие труды в области славяноведения - фундам. «Сравнительную грамматику славянских языков» [«Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen»; 1-й том - «Фонетика» («Lautlehre», 1852 год), 2-й том - «Словообразование» («Stammbildungslehre», 1875 год), 3-й том - «Морфология» («Wortbildungslehre», 1876 год), 4-й том - «Синтаксис» («Syntax», 1883 год); в 1876 и 1879 годах переизданы полностью переработанные 3-й и 1-й тома] и «Этимологический словарь славянских языков» («Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen», 1886 год), который на протяжении многих десятилетий был единственным полным справочником по славянской этимологии и, несмотря на некоторые ошибочные решения, не утратил своей актуальности. Большое внимание уделял изучению болгарского языка и старославянского языка. Подтвердил положение А.Х. Востокова о сохранении носовых в старославянском языке. Поддерживая гипотезу В. Копитара о паннонском происхождении старославянского язфка, тем не менее не считал словенский язык его прямым наследником, различая карантанскую (протословенскую) и паннонскую ветви праславянского языка.
Интенсивно занимался проблемами языковых контактов и заимствований. Исследовал албанский, румынский, турецкий, греческий, венгерский и цыганский языки. В 1880-х годах опубликовал серию статей о турцизмах в языках Южной и Восточной Европы, первым обратил внимание на отражение влияния турецкого языка в их грамматике («Über die Einwirkung des Türkischen auf die Grammatik der südosteuropäischen Sprachen», 1889 год). Определил перечень общих явлений, характеризующих языки балканского языкового союза.
Исследовал и публиковал памятники старославянской письменности; например, издал часть Супрасльской рукописи - кириллического памятника середины XI века (1851 год), Шишатовацкий апостол - сербский кириллический памятник XIV века (1853 год), инсбрукскую часть сборника Клоца (Клоцова сборника) - глаголического памятника XI века (1860 год). Кроме того, собрал и опубликовал (в книге «Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii», 1858 год) источники по истории Сербии, Боснии и Дубровника, издал «Повесть временных лет» («Chronica Nestoris», 1860 год).
Миклошич сыграл большую роль в нормализации словенского литературного языка. Отказавшись от идей иллиризма, подчёркивал индивидуальность словенского языка и необходимость учитывать при кодификации литературного языка языковую реальность. Эта концепция чётко просматривается уже в словенской части его «Сравнительной грамматики...». Участвуя в работе терминологической комиссии, способствовал становлению юридической терминологии словенского языка.
Миклошич последовательно выступал за равноправие славянских языков в образовательных учреждениях; автор хрестоматий для словенских школ. Деятельность Миклошича способствовала югославскому литературно-культурному сближению. В 1850 году участвовал в подписании в Вене договора между сербами и хорватами о едином литературном языке. За научные заслуги в 1864 году получил титул рыцаря и звание почётного гражданина города Лютомер; с 1889 года тайный и надворный советник.
Сочинения:
Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti. Vindobonar, 1850;
Lautlehre der altslovenischen Sprache. W., 1850;
Formenlehre der altslovenischen Sprache. 2. Aufl. W., 1854;
Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. W., 1862-1865;
Albanische Forschungen. W., 1870-1871. Bd 1-3. Ljubljana, 2007;
Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa’s. W., 1872-1880. Bd 1-12;
Altslovenische Formenlehre in Paradigmen mit Texten aus glagolitischen Quellen. W., 1874;
Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. W., 1875;
Сравнительная морфология славянских языков. М., 1884-1887. Т. 1-5;
Изобразительные средства славянского эпоса. М., 1895.