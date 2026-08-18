МИККЕЛЬСЕН ЭЙНАР

Ранние годы

Эйнар родился 23 декабря 1880 г. в Вестер-Брендерслеве. Отец – ремесленник, преподаватель труда Аксель Миккельсен, мать – Марен Нильсен. После переезда семьи в 1885 г. М. получал образование здесь.

В тринадцатилетнем возрасте М. с разрешения отца поступил на морскую службу. Плавал на «Georg Stage». Обучался в мореходном училище, которое закончил в 1899 г.

Научные экспедиции

Когда М. исполнилось 16 лет, он предпринял попытку записаться в экспедицию С. Андре на север, однако получил отказ, так как был очень молод. Однако М. не оставил надежду и предпринял новые попытки попасть в исследовательские группы. В итоге после ряда неудачных попыток в 1900 г. М. стал участником второй экспедиции Г. Амдрупа в Восточную Гренландию. На лодке М. и Г. Амдруп совершили проход вдоль побережья от мыса Долтон до Аммассалика.

В 1901 г. М. взял на себя обязанности помощника картографа в экспедиции Болдуина-Циглера на Землю Франца-Иосифа.

После знакомства с Э. Леффингуэллом М. в 1906 г. согласился поучаствовать в экспедиции в море Бофорта, чтобы отыскать Землю Кинана. Во время санного похода 1907 г. в рамках экспедиции М. с группой исследователей прошел от о-ва Флаксман и провел постоянные измерения глубины моря.

Экспедиция 1909 – 1912 гг.

В 1908 г. в Восточной Гренландии погиб исследователь Л. Мюлиус-Эриксен, тело которого, однако, обнаружено не было. Лорд Нортклифф предложил М. провести розыскные мероприятия на месте. Однако М. отказался от предложения. Вместо этого М. возглавил датскую экспедицию по поиску пропавшего исследователя.

В июне 1909 г. Мэкспедиция на «Алабаме» отправилась из Копенгагена в Гренландию. Экипаж высадился на о-ве Шеннон неподалеку от базы экспедиции Мюлиус-Эриксена. После долгих усилий отряд обнаружил лагерь Эриксена с запиской об открытии экспедицией земли, соединявшей Нэви-клифф и «Heilprin Land», а также сообщением об опровержении существования пролива Пири.

5 ноября 1910 г. М. добрался до лагеря на о-ве Шеннон, который оказался пуст: «Алабама» затонула, а экипаж эвакуировало норвежское промысловое судно. Построив из обломков хижину, путешественники приступили к зимовке. Летом спасательное судно не пришло, поэтому 20 ноября 1911 г. отряд отбыл на о-в Басс-Рок. Только 19 июля 1912 г. Миккельсен и Иверсен были спасены норвежским судном «Sjоblimsten».

Последующие годы жизни

По возвращении на Родину М. выступал с лекциями, получил поддержку Королевского географического общества Великобритании. Однако Дания не оценила деятельность М. по поискам пропавшей экспедиции, несмотря на то, что М. привез данные об экспедиции.

В дальнейшем М. трудился в датской Восточно-Азиатской компании, аджастером в страховой компании «Baltica Merchant Insurance Company». Занимался публицистикой.

В конце 1910-х гг. попробовал себя в качестве корреспондента, освещал события первой Советско-финской войны.

В 1924 г. М. встал во главе работы по переселению людей в Восточную Гренландию, много сделал для основания колонии Иллоккортоормиут в устье залива Скорсби.

В 1932 г. М. стал руководителем экспедиции в Гренландию; представлял датскую делегацию в международном суде в Гааге, который рассматривал территориальный спор между Норвегией и Данией (в пользу Дании).

С 1933 г. – инспектор Восточной Гренландии (до 1950 г.). В 1950-х гг. трудился в институте Арктики Северной Америки, в 1954 г. стал одним из организаторов Датского института Арктики. В 1964 г. М. побывал в Иллоккортоормиут, где был избран почетным жителем колонии.

Умер М. 1 мая 1971 г. в Копенгагене.

Семья

Первая супруга – Мари Хольм (умерла в 1919 г.). Вторая супруга – Элла Хольм-Йенсен (двоюродная сестра первой супруги). Усыновил ребенка второй супруги.