МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ

МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ - российский гра­фик, жи­во­пи­сец, академик пе­тербургской АХ (1869 год).

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1852-1858 годы) у Б.П. Вил­ле­валь­де. В ран­ний пе­ри­од ис­пол­нял жи­во­пис­ные ра­бо­ты в ба­таль­ном жан­ре (эс­ки­зы «Бит­ва при Баш-Ка­дык-Ла­ре», 1855 год; «Граф Тил­ли в Ма­где­бур­ге в 1631 го­ду», 1857 год, оба - ГРМ; «Из Крым­ской вой­ны», 1857 год, ГТГ); так­же ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Н.В. Го­го­ля , А.С. Пуш­ки­на, Т.Г. Шев­чен­ко.

Наи­бо­лее из­вес­тен как ав­тор вы­пол­нен­ных в ри­сун­ках про­ек­тов па­мят­ни­ков, осу­ще­ст­в­ляв­ших­ся груп­пой скульп­то­ров: «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Нов­го­ро­де (от­крыт в 1862 году, скульп­то­ры И.Н. Шре­дер, Р.К. За­ле­ман, М.А. Чи­жов, А.М. Опе­ку­шин, Н.А. Ла­ве­рец­кий, А.М. Лю­би­мов, П.С. Ми­хай­лов, архитектор В.А. Гарт­ман), ад­ми­ра­лу А.С. Грей­гу в Ни­ко­лае­ве (1872 год, скульп­тор Опе­ку­шин), императрийце Ека­те­ри­не II в Санкт-Пе­тер­бур­ге (от­крыт в 1873 году, скульп­то­ры Чи­жов, Опе­ку­шин, ар­хи­тек­то­ры Д.И. Гримм, В.А. Шре­тер; смотрите иллюстрации к статье Ека­те­ри­на II), Бо­гда­ну Хмель­ниц­ко­му в Кие­ве (от­крыт в 1888 году, скульп­то­ры П.А. Ве­ли­он­ский, А.Л. Обер, архитектор В.Н. Ни­ко­ла­ев; все - брон­за, гра­нит). Сре­ди не­осу­ще­ст­в­лён­ных про­ек­тов (большая часть - ри­сун­ки, так­же жи­во­пис­ные эс­ки­зы, ГРМ) - па­мят­ни­ки К. Ми­ни­ну и князю Д.М. По­жар­ско­му для Ниж­не­го Нов­го­ро­да (1865-1870 годы), М.И. Глин­ке (1870 год), А.С. Пуш­ки­ну (конец 1870-х годов), итальянскому ко­ро­лю Вик­то­ру Эм­ма­нуи­лу II (1880 год), М.Ю. Лер­мон­то­ву (1883 год), на мес­те по­бе­ды над шве­да­ми при деревне Лес­ной в 1708 году (1890 год). Про­ек­ты мо­ну­мен­тов Микешина, от­ме­чен­ные пат­рио­тическим па­фо­сом, сти­ли­сти­че­ски близ­ки позд­не­му русскому ака­де­миз­му; под­ра­жа­ние клас­си­ци­стическим об­раз­цам скульп­ту­ры XVIII - 1-й тре­ти XIX веков со­че­та­ет­ся у не­го с пом­пез­ной тя­же­ло­вес­но­стью и пе­ре­гру­жен­но­стью ком­по­зи­ции (па­мят­ник в Нов­го­ро­де вклю­ча­ет в се­бя около 150 фи­гур), на­ту­ра­ли­стическое прав­до­по­до­бие пер­со­на­жей - с те­ат­раль­но­стью поз и жес­тов.

Его сын - скульп­тор Бо­рис Ми­хай­ло­вич Ми­ке­шин (1873-1937 годы), ав­тор па­мят­ни­ков-бюс­тов М.Ю. Лер­мон­то­ву в Пя­ти­гор­ске, на мес­те ги­бе­ли по­эта (от­крыт в 1915 году) и в Санкт-Пе­тер­бур­ге (от­крыт в 1916 году); с 1924 года ра­бо­тал в США.