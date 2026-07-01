МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
МИКЕШИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ - российский график, живописец, академик петербургской АХ (1869 год).
Учился в петербургской АХ (1852-1858 годы) у Б.П. Виллевальде. В ранний период исполнял живописные работы в батальном жанре (эскизы «Битва при Баш-Кадык-Ларе», 1855 год; «Граф Тилли в Магдебурге в 1631 году», 1857 год, оба - ГРМ; «Из Крымской войны», 1857 год, ГТГ); также иллюстрировал произведения Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Т.Г. Шевченко.
Наиболее известен как автор выполненных в рисунках проектов памятников, осуществлявшихся группой скульпторов: «Тысячелетие России» в Новгороде (открыт в 1862 году, скульпторы И.Н. Шредер, Р.К. Залеман, М.А. Чижов, А.М. Опекушин, Н.А. Лаверецкий, А.М. Любимов, П.С. Михайлов, архитектор В.А. Гартман), адмиралу А.С. Грейгу в Николаеве (1872 год, скульптор Опекушин), императрийце Екатерине II в Санкт-Петербурге (открыт в 1873 году, скульпторы Чижов, Опекушин, архитекторы Д.И. Гримм, В.А. Шретер; смотрите иллюстрации к статье Екатерина II), Богдану Хмельницкому в Киеве (открыт в 1888 году, скульпторы П.А. Велионский, А.Л. Обер, архитектор В.Н. Николаев; все - бронза, гранит). Среди неосуществлённых проектов (большая часть - рисунки, также живописные эскизы, ГРМ) - памятники К. Минину и князю Д.М. Пожарскому для Нижнего Новгорода (1865-1870 годы), М.И. Глинке (1870 год), А.С. Пушкину (конец 1870-х годов), итальянскому королю Виктору Эммануилу II (1880 год), М.Ю. Лермонтову (1883 год), на месте победы над шведами при деревне Лесной в 1708 году (1890 год). Проекты монументов Микешина, отмеченные патриотическим пафосом, стилистически близки позднему русскому академизму; подражание классицистическим образцам скульптуры XVIII - 1-й трети XIX веков сочетается у него с помпезной тяжеловесностью и перегруженностью композиции (памятник в Новгороде включает в себя около 150 фигур), натуралистическое правдоподобие персонажей - с театральностью поз и жестов.
Его сын - скульптор Борис Михайлович Микешин (1873-1937 годы), автор памятников-бюстов М.Ю. Лермонтову в Пятигорске, на месте гибели поэта (открыт в 1915 году) и в Санкт-Петербурге (открыт в 1916 году); с 1924 года работал в США.