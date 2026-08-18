МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА
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МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века Восточного Средиземноморья.
Названа по Микенам, важнейшему центру микенской культуры и одному из опорных памятников в её изучении. Ранее памятники микенской культуры рассматривались как поздний период элладской и других культур в рамках эгейской культуры. Новые исследования опровергают точку зрения А. Эванса и других о микенской культуре как одном из ответвлений минойской культуры. В рамках микенской культуры выделяют 3 периода (их называют также позднеэлладскими - ПЭ) и более дробные хронологические подразделения.
Микенская культура - отражение культуры ряда небольших государств. Расшифровка письменности (линейное письмо В, смотрите в статье Критское письмо; основная часть документов связана с деятельностью централизов. хозяйств) позволила реконструировать ряд сторон их политической, общественной, хозяйственной жизни (смотрите в статье Греция Древняя). Изучались города с акрополями, укреплениями из каменных блоков, дворцами (в том числе мегароны, стены с фресками) и другие (Микены, Тиринф, Пилос, Афины Древние, Фивы, Орхомен, Иолк в Фессалии и другие); поселения более низкого ранга. Дома рядового населения - на каменном фундаменте, из сырцового кирпича или глинобитные, стены нередко оштукатурены. Древнейшие погребения элиты представлены шахтными гробницами Микен, Лерны и других, позднее распространяются толосы; наряду с ними существовали высеченные в скалах семейные погребальные камеры с дромосом. Некрополи некоторых городов занимали площадь в несколько га. Существовало специализированное ремесло, некоторые его виды находились под контролем государства. Раскопаны бронзолитейные (в том числе с обширным набором инструментов), гончарные и другие мастерские. Господствовали бронзовые орудия, оружие, есть сосуды и так далее. Керамическая посуда сделана на круге, формы и роспись разнообразны, некоторые датируются с точностью до 25-50 лет; на ранних этапах (ПЭ I) сильны традиции среднеэлладской культуры, затем (ПЭ II) увеличивается влияние критских форм и орнаментов, для ПЭ III отмечается наибольшая стандартизация. Разнообразна мелкая керамическая пластика. В основе хозяйства - земледелие, животноводство.
Микенская культура сформировалась в XVII-XVI веках до н. э. и сначала занимала территорию Пелопоннеса, Центр. Греции, Фессалии. К XV-XIII векам относится расцвет микенской культуры. В XV веке она распространилась на Крит, Кикладские и многие другие острова Эгейского моря, а затем - шире. Керамика и другие находки микенской культуры позволяют говорить о присутствии её носителей на западаном и южном побережьях Малой Азии, островах Родос и Кипр, в ряде пунктов сиро-финикийского побережья Средиземного моря, Сицилии, Юж. Италии, до Египта. Часть из этих находок свидетельствуют о военной экспансии, в том числе, вероятно, в составе народов моря; крупной военной акцией, очевидно - носителей микенской культуры, была Троянская война. Другие находки за пределами основного ареала микенской культуры связаны с торговой деятельностью, в которой «микенцы», по-видимому, сменили носителей минойской культуры; не исключена и колонизация. С конца XIII века в «ядре» микенской культуры фиксируется военная нестабильность: ремонтируются старые и строятся новые укрепления (в том числе, вероятно, стена на Коринфском перешейке) и др. Около рубежа XIII и XII веков датируется падение основных центров микенской культуры, хотя её традиции прослеживаются на ряде поселений на протяжении XII века, наряду с посёлками пришельцев. Большинство исследователей считает, что основными носителями микенской культуры были ахейцы.