МИКЕЛУЧЧИ ДЖОВАННИ

МИКЕЛУЧЧИ ДЖОВАННИ - итальянский ар­хи­тек­тор, тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва.

В 1900-е годы изу­чал жи­во­пись и гра­вю­ру, ра­бо­тал в мас­тер­ской ху­дожественной ков­ки сво­его де­да. Окон­чил во Фло­рен­ции Выс­шую шко­лу ар­хи­тек­ту­ры (1911 год) и АХ (1914 год). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны при­ни­мал уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях, воз­вёл свою пер­вую по­строй­ку - ора­то­рий в Ладрe близ Ка­по­рет­то (город Ко­ба­рид, Сло­ве­ния). В ран­них ра­бо­тах Микелуччи (вил­лах в ок­ре­ст­но­стях Пис­тои, 1924-1925 годы) от­ра­зи­лось влия­ние Й. Хоф­ма­на. В 1925 году пе­ре­ехал в Рим, изу­чал ди­зайн ин­терь­е­ров в Шко­ле ис­кусств Р. Па­пи­ни, где пре­по­да­вал ар­хи­тек­ту­ру в 1929-1934 годах. Сбли­зил­ся с римскими ар­хи­тек­то­ра­ми, в том числе с М. Пья­чен­ти­ни и ра­цио­на­ли­ста­ми, в 1928 году всту­пил в их объ­е­ди­не­ние MIAR. Фор­мы ра­цио­на­лиз­ма по­влия­ли на римские по­строй­ки Микелуччи - вил­лу Ва­лиа­ни (1929-1930 годы) и вил­лу А. Ка­зел­лы (1931 год). Пер­вое круп­ное со­ору­же­ние Микелуччи, во­кзал Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла во Фло­рен­ции (1932-1935 годы, совместно с Н. Ба­ро­ни, и др.; за­стек­лён­ный фа­сад; ин­терь­е­ры об­ли­цо­ва­ны мра­мо­ром, ук­ра­ше­ны мо­заи­кой, в вес­ти­бю­ле - фре­ски О. Ро­заи) вы­пол­ня­ет функ­цию «во­рот», ве­ду­щих из зо­ны железно-дорожных пу­тей в ис­то­рическую часть го­ро­да. Уча­ст­во­вал по при­гла­ше­нию Пья­чен­ти­ни в про­ек­ти­ро­ва­нии Уни­вер­си­тет­ско­го го­род­ка в Ри­ме, где Микелуччи при­над­ле­жат 2 мо­ну­мен­таль­ных кор­пу­са (1932-1935 годы). Тя­го­те­ние к мо­ну­мен­та­ли­за­ции и не­оклас­сическим фор­мам об­на­ру­жи­ва­ет­ся и в административном зда­нии в Арец­цо (1936 год). Для рай­она Все­мир­ной вы­став­ки E’42 в Ри­ме Микелуччи спро­ек­ти­ро­вал от­кры­тый те­атр и Дво­рец во­ды и све­та (не реа­ли­зо­ва­ны).

В 1940-е годы Микелуччи об­ра­тил­ся к изу­че­нию народного зод­че­ст­ва и к ор­га­ни­че­ской ар­хи­тек­ту­ре. В 1945-1950-е годы из­да­вал журнал «La Nuova Cittа̀», в ко­то­ром рас­смат­ри­ва­лись во­про­сы ре­кон­ст­рук­ции ис­то­рического го­ро­да и про­бле­мы су­ще­ст­во­ва­ния современной ар­хи­тек­ту­ры в тра­диционном кон­тек­сте. Во 2-й половине 1940-х годов раз­ра­ба­ты­вал но­вые ген­пла­ны Пис­тои и Фло­рен­ции. В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды Микелуччи ра­бо­тал с до­ступ­ны­ми ма­те­риа­ла­ми и ин­тер­пре­ти­ро­вал тра­диционные ме­ст­ные пла­ни­ро­воч­ные схе­мы: в церкви Сан­ти-Пьет­ро-э-Джи­ро­ла­мо в Пон­те­лун­го в ком­му­не Пис­тоя (1953-1954 годы) и церкви Бо­го­ма­те­ри в Лар­дел­ло (1956 год) ис­поль­зо­ва­ны де­ре­во и ка­мень в со­че­та­нии со стек­лом и бе­то­ном. Вни­ма­ние к ма­те­риа­лу и к ком­му­ни­ка­тив­ной со­став­ляю­щей про­стран­ст­ва от­ра­жа­ют зда­ния бир­жи в Пис­тое (1948-1950 годы) и сбе­ре­гательной кас­сы во Фло­рен­ции (1961 год). В 1960-е годы тя­го­тел к со­зда­нию асим­мет­рич­ных гео­мет­рических ком­по­зи­ций. В свя­зи с ут­вер­жде­ни­ем но­вой, бо­лее сво­бод­ной кон­цеп­ции хра­мо­во­го про­стран­ст­ва на Ва­ти­кан­ском II со­бо­ре вновь об­ра­тил­ся к цер­ков­но­му строи­тель­ст­ву: в церкви Ио­ан­на Кре­сти­те­ля в Кам­пи-Би­зен­цио близ Фло­рен­ции (так называемая Цер­ковь ав­то­стра­ды; 1964 год) ор­га­нич.ескаяар­хи­тек­ту­ра со­еди­ни­лась с эле­мен­та­ми экс­прес­сио­низ­ма, ис­поль­зо­ва­ны сим­во­лы (де­ре­во, крест и др.), объ­ём по­строй­ки трак­то­ван как эле­мент ланд­шаф­та. В этом же ду­хе ре­ше­на церковь Бор­го-Мад­жо­ре в Сан-Ма­ри­но (1961-1967 годы). Микелуччи экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с ти­по­ло­ги­ей вы­сот­но­го жи­ло­го до­ма (не­бо­скрё­бы в Сан- Ре­мо и Ли­вор­но, оба 1966 год). Эс­те­ти­ка бру­та­лиз­ма и про­стран­ст­вен­ные экс­пе­ри­мен­ты от­ли­ча­ют зда­ния поч­там­та во Фло­рен­ции (1959-1967 годы), сбе­ре­гательные кас­сы в Пис­тое (1957-1965 годы), гос­ти­ни­цы «Ос­те­рия дель Гам­бе­ро Рос­со» в Кол­ло­ди (1958-1963 годы). В 1970-1980-е годы ак­тив­но ис­поль­зо­вал ме­тал­лические кон­ст­рук­ции (об­щественный центр в Ар­цинь­я­но, 1968-1981 годы; зда­ние бан­ка «Мон­те деи Пас­ки ди Сие­на» в Кол­ле-ди-Валь-д’Эльса, 1973-1983 годы).

Сочинение:

La felicitа̀ dell’architetto: 1948-1980. Pistoia, 1981.