МИКЕЛУЧЧИ ДЖОВАННИ
МИКЕЛУЧЧИ ДЖОВАННИ - итальянский архитектор, теоретик архитектуры и градостроительства.
В 1900-е годы изучал живопись и гравюру, работал в мастерской художественной ковки своего деда. Окончил во Флоренции Высшую школу архитектуры (1911 год) и АХ (1914 год). Во время 1-й мировой войны принимал участие в военных действиях, возвёл свою первую постройку - ораторий в Ладрe близ Капоретто (город Кобарид, Словения). В ранних работах Микелуччи (виллах в окрестностях Пистои, 1924-1925 годы) отразилось влияние Й. Хофмана. В 1925 году переехал в Рим, изучал дизайн интерьеров в Школе искусств Р. Папини, где преподавал архитектуру в 1929-1934 годах. Сблизился с римскими архитекторами, в том числе с М. Пьячентини и рационалистами, в 1928 году вступил в их объединение MIAR. Формы рационализма повлияли на римские постройки Микелуччи - виллу Валиани (1929-1930 годы) и виллу А. Казеллы (1931 год). Первое крупное сооружение Микелуччи, вокзал Санта-Мария-Новелла во Флоренции (1932-1935 годы, совместно с Н. Барони, и др.; застеклённый фасад; интерьеры облицованы мрамором, украшены мозаикой, в вестибюле - фрески О. Розаи) выполняет функцию «ворот», ведущих из зоны железно-дорожных путей в историческую часть города. Участвовал по приглашению Пьячентини в проектировании Университетского городка в Риме, где Микелуччи принадлежат 2 монументальных корпуса (1932-1935 годы). Тяготение к монументализации и неоклассическим формам обнаруживается и в административном здании в Ареццо (1936 год). Для района Всемирной выставки E’42 в Риме Микелуччи спроектировал открытый театр и Дворец воды и света (не реализованы).
В 1940-е годы Микелуччи обратился к изучению народного зодчества и к органической архитектуре. В 1945-1950-е годы издавал журнал «La Nuova Cittа̀», в котором рассматривались вопросы реконструкции исторического города и проблемы существования современной архитектуры в традиционном контексте. Во 2-й половине 1940-х годов разрабатывал новые генпланы Пистои и Флоренции. В первые послевоенные годы Микелуччи работал с доступными материалами и интерпретировал традиционные местные планировочные схемы: в церкви Санти-Пьетро-э-Джироламо в Понтелунго в коммуне Пистоя (1953-1954 годы) и церкви Богоматери в Ларделло (1956 год) использованы дерево и камень в сочетании со стеклом и бетоном. Внимание к материалу и к коммуникативной составляющей пространства отражают здания биржи в Пистое (1948-1950 годы) и сберегательной кассы во Флоренции (1961 год). В 1960-е годы тяготел к созданию асимметричных геометрических композиций. В связи с утверждением новой, более свободной концепции храмового пространства на Ватиканском II соборе вновь обратился к церковному строительству: в церкви Иоанна Крестителя в Кампи-Бизенцио близ Флоренции (так называемая Церковь автострады; 1964 год) органич.ескаяархитектура соединилась с элементами экспрессионизма, использованы символы (дерево, крест и др.), объём постройки трактован как элемент ландшафта. В этом же духе решена церковь Борго-Маджоре в Сан-Марино (1961-1967 годы). Микелуччи экспериментировал с типологией высотного жилого дома (небоскрёбы в Сан- Ремо и Ливорно, оба 1966 год). Эстетика брутализма и пространственные эксперименты отличают здания почтамта во Флоренции (1959-1967 годы), сберегательные кассы в Пистое (1957-1965 годы), гостиницы «Остерия дель Гамберо Россо» в Коллоди (1958-1963 годы). В 1970-1980-е годы активно использовал металлические конструкции (общественный центр в Арциньяно, 1968-1981 годы; здание банка «Монте деи Паски ди Сиена» в Колле-ди-Валь-д’Эльса, 1973-1983 годы).
Сочинение:
La felicitа̀ dell’architetto: 1948-1980. Pistoia, 1981.