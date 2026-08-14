МИКЕЛЬСЕН, КРИСТИАН

Микельсен ( норв. Michelsen) , Кристиан (15.03.1857, Берген — 29.06.1925, Фана) — норвежский магнат, судовладелец, адвокат и государственный деятель либерального толка. В 1879—1884 — адвокат в Бергене. В 1884 стал основателем судовладельческой фирмы. Депутат стортинга от партии Венстре в 1892—1894 и 1904—1906. В 1892—1898 — мэр Бергена. В 1903—1905 занимал ряд постов в правительстве Норвегии. В 1905 М. стал премьер-министром, был лидером движения за разрыв унии со Швецией. В 1905 руководил с норвежской стороны переговорами в г. Карлстад об условиях расторжения унии и подписал соответствующую конвенцию (26 октября 1905). В 1905—1907 — первый премьер-министр независимой Норвегии. В 1912 М. ушел из национальной политики и продолжил заниматься экономикой. Возглавил Союз норвежских судовладельцев, основанный им в 1910. В 1925 выступил (вместе с крупным предпринимателем Й. Лёмкюлем и известным путешественником Ф. Нансеном) соучредителем правой антисоциалистической организации «Лига отечества» («Патриотическая ассоциация», Fedrelandslaget ), выступавшей против растущего влияния рабочего и социалистического движения.

Лит.: Wyller T. Chr. Christian Michelsen. Politikeren. Oslo, 1975; Vedung E. Unionsdebatten 1905: en argumentationsanalys. Uppsala, 1994; Terjesen B. Vi skiltes i fred: opplosningen av den norsk-svenske unionen i 1905. Oslo. 2001. В. В. Рогинский.