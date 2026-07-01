МИКЕЛОЦЦО ДИ БАРТОЛОММЕО
МИКЕЛОЦЦО ДИ БАРТОЛОММЕО - итальянский архитектор и скульптор.
Вероятно, обучался в ювелирной мастерской, так как имел превосходные навыки обращения с бронзой: в 1410 году работал гравировщиком на флорентийском монетном дворе. С 1421 года в мастерской Л. Гиберти; в качестве специалиста по литью, а затем и скульптора участвовал в работе над статуей святого Матфея, северными и восточными (в 1425-1439 годах) вратами флорентийского баптистерия. В 1424-1425 годах заключил партнёрское соглашение с Донателло, в рамках которого занимался как ведением дел, так и работой над скульптурой в бронзе и мраморе. В их совместной мастерской были созданы надгробия антипапы Иоанна XXIII (1424-1428 годы, баптистерий собора, Флоренция), кардинала Райнальдо Бранкаччи (1426-1428 годы, церковь Сант-Анджело-а-Нило, Неаполь), Бартоломео Арагацци (1427-1438 годы, фрагменты в соборе Монтепульчано и Музее Виктории и Альберта, Лондон), наружная кафедра собора в Прато (1433-1438 годы).
В 1430 году Микелоццо ди Бартоломмео совместно с Ф. Брунеллески и Донателло разрабатывал проект дамб для затопления осаждённой Лукки. В 1432 годах работал в качестве военного инженера в Монтепульчано. Сблизившись с семейством Медичи, сопровождал Аверардо Медичи в путешествии на север Италии и Козимо Старшего в его ссылке в Венецию (1433-1434 годы), где спроектировал библиотеку для монастыря Сан-Джорджо- Маджоре (не сохранился). По возвращении во Флоренцию (в 1435 году) стал главным зодчим семейства Медичи, оттеснив в этом качестве Ф. Брунеллески. По заказу Козимо в 1444 году спроектировал Палаццо Медичи (ныне Палаццо Медичи - Риккарди), придав ренессансные черты традиционному срелне-вековому флорентийскому дворцу (геометрически правильный замкнутый объём; венчающий всё здание ордерный карниз; внутренний двор, окружённый ордерной галереей, по образцу Оспедале-дельи-Инноченти Брунеллески; смотрите иллюстрации к статье Архитектура). Микелоццо ди Бартоломмео, которому приписывается целый ряд медичейских вилл, построенных под патронажем Козимо (вилла в Треббио, до 1427 года; в Кафаджоло, 1420-е годы; в Кареджи, 1440-е годы; во Фьезоле, около 1466 года), интегрировал в них элементы городского дворца (внутренние дворы, лоджии, ордерные элементы) и наметил пути трансформации средне-векового замкнутого и укреплённого жилища в ренессансную виллу. Перестраивая строения монастырей [в Боско-аи-Фрати близ Муджелло (1420-е годы), во Флоренции - Сан-Марко (начало строительства около 1436 года), Сантиссима-Аннунциата и Санта-Кроче (оба 1440-е годов)], использовал достижения современной архитектуры.
В 1444-1454 годах руководил перестройкой хора церкви Сан-Лоренцо по проекту Брунеллески, а также трибуны церкви Сантиссима-Аннунциата (возможно, по проекту Л.Б. Альберти). С 1446 года после смерти Брунеллески возглавлял строительство купола и фонаря собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Характерные черты флорентийского Палаццо Веккьо Микелоццо ди Бартоломмео воспроизвёл в Палаццо Комунале в Монтепульчано (1440 годы), придав им упорядоченность и симметрию, которых было лишено средне-вековое здание. По его проектам (1451 и 1455 годы) возведены госпитали Чеппо в Пистое и Сан-Паоло во Флоренции. Около 1460 года отправляется в Рагузу (современный Дубровник) для руководства укреплением городских стен, откуда совершил путешествия на острова Хиос и Крит. Наряду с Брунеллески и Альберти Микелоццо ди Бартоломмео является одним из основоположников ренессансной архитектуры. Благодаря ему ренессансные принципы начали утверждаться в различных областях гражданского зодчества.