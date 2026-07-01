МИКЕЛОЦЦО ДИ БАРТОЛОММЕО

МИКЕЛОЦЦО ДИ БАРТОЛОММЕО - итальянский ар­хи­тек­тор и скульп­тор.

Ве­ро­ят­но, обу­чал­ся в юве­лир­ной мас­тер­ской, так как имел пре­вос­ход­ные на­вы­ки об­ра­ще­ния с брон­зой: в 1410 году ра­бо­тал гра­ви­ров­щи­ком на фло­рен­тий­ском мо­нет­ном дво­ре. С 1421 года в мас­тер­ской Л. Ги­бер­ти ; в ка­че­ст­ве спе­циа­ли­ста по ли­тью, а за­тем и скульп­то­ра уча­ст­во­вал в ра­бо­те над ста­ту­ей святого Мат­фея, северными и восточными (в 1425-1439 годах) вра­та­ми фло­рен­тий­ско­го бап­ти­сте­рия. В 1424-1425 годах за­клю­чил парт­нёр­ское со­гла­ше­ние с До­на­тел­ло, в рам­ках ко­то­ро­го за­ни­мал­ся как ве­де­ни­ем дел, так и ра­бо­той над скульп­ту­рой в брон­зе и мра­мо­ре. В их со­вме­ст­ной мас­тер­ской бы­ли соз­да­ны над­гро­бия ан­ти­па­пы Ио­ан­на XXIII (1424-1428 годы, бап­ти­сте­рий со­бо­ра, Фло­рен­ция), кар­ди­на­ла Рай­наль­до Бран­кач­чи (1426-1428 годы, церковь Сант-Анд­же­ло-а-Ни­ло, Не­аполь), Бар­то­ло­мео Ара­гац­ци (1427-1438 годы, фраг­мен­ты в со­бо­ре Мон­те­пуль­ча­но и Му­зее Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон), на­руж­ная ка­фед­ра со­бо­ра в Пра­то (1433-1438 годы).

В 1430 году Микелоццо ди Бартоломмео совместно с Ф. Бру­нел­ле­ски и До­на­тел­ло раз­ра­ба­ты­вал про­ект дамб для за­то­п­ле­ния оса­ж­дён­ной Лук­ки. В 1432 годах ра­бо­тал в ка­че­ст­ве во­енного ин­же­не­ра в Мон­те­пуль­ча­но. Сбли­зив­шись с се­мей­ст­вом Ме­ди­чи , со­про­во­ж­дал Аве­рар­до Ме­ди­чи в пу­те­ше­ст­вии на се­вер Ита­лии и Ко­зи­мо Стар­ше­го в его ссыл­ке в Ве­не­цию (1433-1434 годы), где спро­ек­ти­ро­вал библиотеку для монастыря Сан-Джорд­жо- Мад­жо­ре (не сохранился). По воз­вра­ще­нии во Фло­рен­цию (в 1435 году) стал главным зод­чим се­мей­ст­ва Ме­ди­чи, от­тес­нив в этом ка­че­ст­ве Ф. Бру­нел­ле­ски. По за­ка­зу Ко­зи­мо в 1444 году спро­ек­ти­ро­вал Па­лац­цо Ме­ди­чи (ны­не Па­лац­цо Ме­ди­чи - Рик­кар­ди), при­дав ре­нес­санс­ные чер­ты тра­диционному срелне-вековому фло­рен­тий­ско­му двор­цу (гео­мет­ри­че­ски пра­виль­ный замк­ну­тый объ­ём; вен­чаю­щий всё зда­ние ор­дер­ный кар­низ; внутренний двор, ок­ру­жён­ный ор­дер­ной га­ле­ре­ей, по об­раз­цу Ос­пе­да­ле-де­льи-Ин­но­чен­ти Бру­нел­ле­ски; смотрите иллюстрации к статье Ар­хи­тек­ту­ра ). Микелоццо ди Бартоломмео, ко­то­ро­му при­пи­сы­ва­ет­ся це­лый ряд ме­ди­чей­ских вилл, по­стро­ен­ных под па­тро­на­жем Ко­зи­мо (вил­ла в Треб­био, до 1427 года; в Ка­фад­жо­ло, 1420-е годы; в Ка­ред­жи, 1440-е годы; во Фье­зо­ле, около 1466 года), ин­тег­ри­ро­вал в них эле­мен­ты городского двор­ца (внутренние дво­ры, лод­жии, ор­дер­ные эле­мен­ты) и на­ме­тил пу­ти транс­фор­ма­ции средне-векового замк­ну­то­го и ук­ре­п­лён­но­го жи­ли­ща в ре­нес­санс­ную вил­лу. Пе­ре­страи­вая строе­ния мо­на­сты­рей [в Бос­ко-аи-Фра­ти близ Муд­жел­ло (1420-е годы), во Фло­рен­ции - Сан-Мар­ко (на­ча­ло строи­тель­ст­ва около 1436 года), Сан­тис­си­ма-Ан­нун­циа­та и Сан­та-Кро­че (оба 1440-е годов)], ис­поль­зо­вал дос­ти­же­ния современной ар­хи­тек­ту­ры.

В 1444-1454 годах ру­ко­во­дил пе­ре­строй­кой хо­ра церкви Сан-Ло­рен­цо по про­ек­ту Бру­нел­ле­ски, а так­же три­бу­ны церкви Сан­тис­си­ма-Ан­нун­циа­та (воз­мож­но, по про­ек­ту Л.Б. Аль­бер­ти). С 1446 года по­сле смер­ти Бру­нел­ле­ски воз­глав­лял строи­тель­ст­во ку­по­ла и фо­на­ря со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре. Ха­рак­тер­ные чер­ты фло­рен­тий­ско­го Па­лац­цо Век­кьо Микелоццо ди Бартоломмео вос­про­из­вёл в Па­лац­цо Ко­му­на­ле в Мон­те­пуль­ча­но (1440 годы), при­дав им упо­ря­до­чен­ность и сим­мет­рию, ко­то­рых бы­ло ли­ше­но средне-вековое зда­ние. По его про­ек­там (1451 и 1455 годы) воз­ве­де­ны гос­пи­та­ли Чеп­по в Пис­тое и Сан-Пао­ло во Фло­рен­ции. Около 1460 года от­прав­ля­ет­ся в Ра­гу­зу (современный Дуб­ров­ник) для ру­ко­во­дства ук­ре­п­ле­ни­ем городских стен, от­ку­да со­вер­шил пу­те­ше­ст­вия на ост­ро­ва Хи­ос и Крит. На­ря­ду с Бру­нел­ле­ски и Аль­бер­ти Микелоццо ди Бартоломмео яв­ля­ет­ся од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры. Бла­го­да­ря ему ре­нес­санс­ные прин­ци­пы на­ча­ли ут­вер­ждать­ся в различных об­лас­тях гражданского зод­че­ст­ва.