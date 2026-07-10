МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ
МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ (Michelangelo Buonarroti; полное имя Микеланьоло ди Лодовико ди Лионардо ди Буонаррото Симони, Michelagniolo di Lodovico di Lionardo di Buonarroto Simoni) - итальянский скульптор, архитектор, живописец, рисовальщик и поэт.
Один из самых значительных представителей культуры и искусства Возрождения. Родился в семье подестá города Капрезе, принадлежавшего к обедневшему знатному флорентийскому роду Буонарроти; детство провёл в Сеттиньяно, недалеко от Флоренции, где на стене фамильного дома сохранился один из первых его рисунков углем. Около 1485 года семья Микеланджело переехала во Флоренцию, где он был определён отцом в латинскую школу Франческо да Урбино, которую оставил ради занятий живописью в мастерской Д. Гирландайо (1488-1489 годы). Испытал влияние Мазаччо, копировал его росписи в капелле Бранкаччи флорентийской церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Первые навыки работы со скульптурой получил под руководством скульптора Бертольдо ди Джованни (в 1489-1490 годах) в «Садах Медичи» (художественная школа, основанная Лоренцо Медичи Великолепным в садах Сан-Марко), где имел возможность увидеть коллекцию антиков. Талант Микеланджело был замечен, и юношу пригласили жить в Палаццо Медичи (с 1490 до апреля 1492 годов), где он познакомился с А. Полициано, М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандолой; близкое соприкосновение с гуманистической культурой Флоренции и философским течением неоплатонизма оказало на него большое влияние.
К годам пребывания Микеланджело в Палаццо Медичи относятся его ранние скульптурные произведения: рельефы «Мадонна у лестницы» и «Битва кентавров с лапифами» (оба - Каса-Буонарроти, Флоренция). Первый из них выполнен в технике живописного рельефа и отмечен влиянием Донателло, во втором Микеланджело использует приёмы проторенессансной пластики (Никколо Пизано), в свою очередь, восходящие к позднеантичным саркофагам. На фоне флорентийской скульптуры конца кватроченто оба произведения выделяются образной монументальностью и пластич. экспрессией.
После смерти Лоренцо Великолепного для его сына Пьеро Микеланджело выполнил мраморного «Геркулеса» (не сохранился). Одной из лучших работ этого времени является деревянное распятие, сделанное Микеланджело по заказу приора монастыря Санто-Спирито (сакристия Санто-Спирито, Флоренция). Большое впечатление на молодого Микеланджело произвели проповеди Дж. Савонаролы, память о которых он сохранил на всю жизнь. Политическая нестабильность во Флоренции после смерти Лоренцо Медичи вынудила Микеланджело в 1494 году покинуть город; после краткого пребывания в Венеции он переехал в Болонью, где пробыл до конца 1495 года. Здесь он участвовал в украшении раки святого Доминика в церкви Сан-Доменико, для которой выполнил три статуи (святого Прокла, святого Петрония и канделябр в виде коленопреклонённого ангела), свидетельствующие о внимательном изучении болонских работ близкого ему по духу Якопо делла Кверчи.
В конце 1495 года Микеланджело вернулся во Флоренцию, где пользовался покровительством Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи. С его рекомендательным письмом и по приглашению кардинала Раффаэле Риарио уехал в Рим (июнь 1496 года), пробыв там до конца 1499 года. Непосредственное знакомство с позднеантичной (древне-римской) скульптурой оказало влияние на формирование классического стиля Микеланджело: оно обогатило его представления о человеческой фигуре и научило приёмам художественного обобщения. По заказу кардинала Риарио создал статую «Пьяный Вакх» (1496-1497 годы, Национальный музей Барджелло, Флоренция), искусно повторяющую мотивы античной пластики (не случайно заказчик поставил эту работу в саду своей виллы, в окружении антиков). При поддержке банкира и коллекционера антиков Якопо Галли Микеланджело получил первый ответственный заказ на скульптурную группу «Пьетá» («Оплакивание») для капеллы французских кардиналов в старом соборе Святого Петра (1497-1501 годы, собор Святого Петра, Рим; смотрите иллюстрации к статье Ватикан). Микеланджело выбрал редкий для Италии тип «Пьеты», восходящий к немцким деревянным статуям Марии с мёртвым Христом на коленях. Микеланджело создал образ юной Девы Марии, горе которой, в отличие от страдающих, измождённых Мадонн северных прообразов, выражается лишь в её светлой печали; с несравненным искусством две перекрещивающиеся фигуры объединены в группу с замкнутым силуэтом, придающим ей особую пластическую выразительность. Благодаря тщательной полировке все детали исполнены с величайшей степенью законченности, придающей мрамору фактуру драгоценного камня (приём, который позднее использовал Дж.Л. Бернини). Возможно, к этому же времени относится незаконченное «Положение во гроб» (Национальная галерея, Лондон) - первое живописное произведение Микеланджело, заказанное монахами монастыря Сант-Агостино в Риме (1500 год).
Первые годы XVI века для Микеланджело были отмечены чрезвычайной плодотворностью. По возвращении во Флоренцию он заключил контракт с кардиналом Франческо Тодескини Пикколомини (будущий папа Пий III) на создание 15 статуй для алтаря Пикколомини в Сиенском соборе (1501 год), из которых выполнил только 4 (святых Петра, Павла, Пия и Григория). О признании таланта Микеланджело во Флоренции свидетельствует и тот факт, что Строительная комиссия собора (Опера дель-Дуомо) приняла решение о постройке для него дома с мастерской (ныне музей Каса-Буонарроти). От этой Комиссии Микеланджело получил заказ на статуи 12 апостолов, однако единственная начатая им статуя святого Матфея осталась незавершённой (1503 год, Галерея Академии, Флоренция). Другим официальным и почётным заказом для Микеланджело была знаменитая мраморная статуя Давида (1501-1504 годы), ставшая символом республиканской Флоренции и по решению специальной комиссии поставленная перед фасадом Палаццо делла-Синьория (Палаццо Веккьо), где уже стояла бронзовая группа «Юдифь и Олоферн» Донателло (ныне скульптура Микеланджело заменена копией; оригинал - в Галерее Академии). Используя античный приём героической наготы, Микеланджело создал монументальную и напряжённую фигуру, свободно развёрнутую в пространстве; облик юного Давида с прекрасным, мужественным лицом выражает почти устрашающую физическую мощь (terribilitа̀), резко контрастирующую с предшествующей традицией в изображении этого библейского образа (Давид-мальчик у Донателло и А. дель Верроккьо).
Пластика обнажённой мужской фигуры стала главной темой и в картоне «Битва при Кашине» для росписи Зала Большого совета в Палаццо делла-Синьория (1504-1507 годы, не сохранился; известен по подготовительным рисункам, гравюрам М. Раймонди и А. Венециано, гризайлю Б. да Сангалло), со скульптурной пластичностью представляющем флорентийских солдат, которые по сигналу тревоги поспешно выбегают из реки, одеваются и готовятся к отражению атаки. В противоположность картону Леонардо да Винчи «Битва за знамя», где акцент падал на физиогномические характеристики персонажей и передачу неистового движения, которым пронизана вся сцена, Микеланджело сконцентрировался на мужественной выразительности каждой отдельной фигуры.
Одно из лучших живописных произведений этого времени - «Мадонна Дони» («Святое Семейство», около 1503-1504 годов, галерея Уффици, Флоренция), написанное по заказу Аньоло Дони. Совершенство композиции и рисунка, выявляющего объём, сильная светотеневая моделировка, подчинение цвета форме, огромная пластическая выразительность образов выявляют понимание Микеланджело соотношения двух искусств - скульптуры и живописи: «живопись… считается лучше тогда, когда она больше склоняется к рельефу, и … рельеф считается лучше, когда он больше склоняется к живописи. И потому мне всегда казалось, что скульптура - светоч живописи…».
В эти же годы Микеланджело создаёт скульптурную группу «Мадонна с Младенцем» для голландского купца Мускрона (1503-1506 годы, собор Нотр-Дам, Брюгге) и два мраморных тондо «Мадонна с Младенцами Христом и святым Иоанном» («Тондо Таддеи», Королевская академия искусств, Лондон; «Тондо Питти», Национальный музей Барджелло; оба 1504-1507 годы). Кажущаяся «незаконченность» этих тондо, во многом возникающая благодаря выразительному контрасту между фактурами, оставленными в разной степени проработанности (так, выступающие из нетронутой поверхности мрамора фигуры в одних частях едва пройдены резцом, в других - тщательно отполированы), породила представление о незавершённости (non finito) как осознанном приёме Микеланджело, к которому он не раз прибегал впоследствии.
К этому времени известность Микеланджело вышла далеко за пределы Флоренции. В 1505 году Микеланджело был вызван в Рим папой Юлием II, мечтавшим сделать из Рима «столицу мира», для создания папской гробницы в старом соборе Святого Петра. Проект грандиозной гробницы Юлия II был вдохновлён античными мавзолеями и представлял собой свободно стоящую ступенчатую архитектурно-скульптурную композицию, богато украшенную статуями и рельефами. Аллегорические статуи пленников, символизирующих свободные искусства, пророков и сивилл, должны были воплощать идею триумфа папской власти и личные добродетели Юлия II. Работа над гробницей была внезапно прервана в связи с намерением Юлия II заново перестроить собор Святого Петра; накануне закладки первого камня (18.04.1506 года) Микеланджело без папского разрешения тайно покинул Рим и вернулся во Флоренцию. Ссора с папой закончилась примирением (ноябрь 1506 года) и заказом на исполнение бронзовой статуи Юлия II для портала собора Сан-Петронио в Болонье (1506-1507 годы), которая уже в 1511 году была разбита в ознаменование победы болонцев над папскими войсками. Работа же над гробницей затянулась на многие годы и стала тяжёлым испытанием для Микеланджело. После многолетних переделок и обсуждения проекта с родственниками умершего папы гробница, имеющая мало общего с первоначальным замыслом Микеланджело, была установлена в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (1545 год), кардиналом которой был при жизни папа Юлий II. Руке Микеланджело принадлежит только статуя Моисея, исполненная сверхчеловеческой мощи. Архитектура гробницы с нишами и геммами, статуи Лии, Рахили и Юлия II были выполнены по замыслу Микеланджело его учениками и помощниками. В процессе работы над проектами гробницы были созданы скульптуры «Умирающий раб» и «Борющийся раб» (обе - около 1513-1516 годов, Лувр, Париж), 4 незаконченные статуи «Рабов» («Пленники», 1530-е годы, Галерея Академии, Флоренция), обладающие необычайной образной насыщенностью и символизирующие идеи универсального порядка (иногда их интерпретируют в духе неоплатонические учения о теле как темнице души). Для гробницы предназначалась также скульптурная группа «Победа» (около 1532-1534 годов, Палаццо Веккьо, Флоренция), в которой Микеланджело впервые использовал приём «фигура серпентината» - закручивание фигуры вокруг своей оси, что уподобляет статую языку пламени и придаёт ей особую динамику и выразительность.
По возвращении в Рим из Флоренции Микеланджело получил заказ на роспись свода Сикстинской капеллы (1508-1512 годы), ставшую одной из вершин в развитии стиля Высокого Возрождения. Построенная папой Сикстом IV, Сикстинская капелла была домовой капеллой римских пап. Первоначально Микеланджело было предложено на парусах написать 12 апостолов, а основное поле свода украсить геометрическими членениями. По инициативе Микеланджело тематика росписи была изменена, на своде было решено изобразить акт Божественного творения как начало жизни и человеческой истории, грехопадение и историю Ноя. Размещённые на парусах пророки и сивиллы, предсказавшие пришествие в мир Спасителя, и предки Христа в люнетах предваряли восприятие истории Моисея и Христа на стенах. Тема созидания и творчества как акта Божественной воли сменяется драматическими мотивами истории человечества от грехопадения до истории Ноя. Грех, его наказание и искупление становятся смыслом ветхозаветных эпизодов двойных распалубок свода, свидетельствующих о чудесном вмешательстве Бога в ход земной истории. Ноты отчаянного сопротивления року звучат в «Распятии Амана» и в «Медном змии», с двух сторон обрамляющих отпрянувшего от огромной рыбы пророка Иону, судьба которого выступала прообразом будущего воскресения Христа. После завершения росписи свода интерьер Сикстинской капеллы преобразился (смотрите иллюстрации к статье Италия). Мощная энергия созданных Микеланджело образов, их масштаб овладевают зрительским вниманием, делают акт Божественного творения центром всего ансамбля. В росписи свода Микеланджело на многие годы опередил развитие монументальной плафонной живописи, добившись ясной организации композиции с помощью иллюзорной архитектуры и скульптуры, а также колористического единства. Разнообразие положений тела, ракурсов, поз и жестов, а также рисунок, анатомические характеристики фигуры остаются главными выразительными средствами художника.
После смерти Юлия II Микеланджело вернулся во Флоренцию, где ему было поручено создать проект завершения фасада церкви Сан- Лоренцо - родовой церкви Медичи. В проекте фасада Микеланджело активно использовал элементы классического ордера, обогатив поверхность стены скульптурным декором, включающим статуи, мраморные и бронзовые рельефы. Понимание архитектуры как пластического искусства, основанного на динамическом взаимодействии масс, получит дальнейшее развитие как в работах самого Микеланджело (интерьер бибилиотеки Лауренциана во Флоренции, 1523-1533 годы), так и в архитектуре европейского барокко. Наиболее значительным из созданных им в 1520-1530-х годах произведений является ансамбль капеллы Медичи в Новой сакристии церкви Сан-Лоренцо. Папа Лев Х задумал создать капеллу для захоронения в ней представителей старшей ветви рода Медичи - Лоренцо Великолепного, его брата Джулиано, Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, и Джулиано, герцога Немурского, и поручил этот заказ Микеланджело. После смерти Льва Х его преемник папа Климент VII взял исполнение работ под свой контроль. Архитектура и скульптура капеллы Медичи объединены одним замыслом, обладающим огромной внутренней динамикой. В членениях и декоре стен Микеланджело использует каркасный принцип Ф. Брунеллески, выделяя все архитектурные членения серым камнем, подчёркивающим белизну мраморной облицовки стен, пластику ордерных пилястр, выразительный рельеф обрамлений ниш и скульптурного фриза. Для трёх задуманных гробниц (одна из них парная) им было выполнено 7 статуй, законченных к началу 1530 года и включающих статуи герцогов, аллегории времён суток («Утро», «День», «Вечер» и «Ночь») и статую «Мадонна с Младенцем», ставшую смысловым центром всего ансамбля капеллы. Возможно, для ансамбля капеллы Медичи была также создана и фигура «Скорчившегося мальчика» (Эрмитаж, Санкт-Петербург). Выразительность целостного ансамбля, рассеянное освещение, странное напряжение, вызываемое взаимодействием скульптурных гробниц с достаточно тесным пространством капеллы (11: 11 м), порождают чувство тревоги, напоминая о бренности земного бытия (смотрите иллюстрации к статьям Возрождение,Медичи). Этим же временем датируются несохранившиеся картоны для трёх картин («Леда», «Noli me tangere» и «Венера и Купидон»), а также статуя Давида, переделанная позднее в статую Аполлона (1525-1526 и около 1530 годов, Национальный музей Барджелло) и отмеченная удивительным богатством пластических аспектов.
Годы работы над статуями капеллы Медичи совпали с драматическими событиями во Флоренции - антимедичейским восстанием, осадой и взятием города имперскими войсками. Микеланджело, как убеждённый республиканец, принимал участие в обороне города (1528-1530 годы), создавая фортификационные сооружения (сохранились рисунки его проектов). Поражение Флоренции и воцарение наследственного герцога Алессандро Медичи стали ударом для Микеланджело. Получив прощение от папы Климента VII, он закончил начатые статуи для капеллы Медичи и в 1534 году уехал в Рим, чтобы уже никогда не вернуться в родной город.
В поздний период творчества (с 1534 года) Микеланджело отдаёт предпочтение рисунку, архитектуре и поэзии. Особняком в его творчестве стоит бюст тираноубийцы Брута (Национальный музей Барджелло), заказанный ему проживающими в римском изгнании политическими противниками Медичи после убийства герцога Алессандро (1537 год). Созданный под несомненным влиянием римских портретов Каракаллы, «Брут» Микеланджело с его резким разворотом головы, смелыми и выразительными чертами лица остался единственным портретным образом в скульптурном наследии мастера.
В 1533 году папа Климент VII назначил Микеланджело главным папским художником, архитектором и смотрителем всех папских построек. В эти годы он был дружен со многими известными людьми, в частности с поэтессой Витторией Колонна, маркизой ди Пескара, однако всё более погружается в мир глубоко личных переживаний, остро ощущая своё одиночество. К позднему творчеству Микеланджело относятся фреска «Страшный суд» в Сикстинской капелле, исполненные по заказу папы Павла III фрески капеллы Паолина в папском дворце («Обращение Савла», между 1542 и 1545 годами, и «Распятие апостола Петра», между 1546 и 1550 годами), две скульптурные группы «Пьет ́а» и «Положение во гроб» для своей гробницы; все они отражают изменение мировосприятия художника и одолевающие его мысли о смерти (из письма Микеланджело от 1557 года: «денно и нощно я стремлюсь подружиться со смертью…»).
Наиболее значительным произведением Микеланджело-художника позднего периода стала фреска «Страшный суд», написанная на алтарной стене Сикстинской капеллы в 1534-1541 годах и как бы объединившая начало и конец земной истории. Обратившись к Священному Писанию, Микеланджело исходил из того места в Евангелии от Матфея, где говорится о Втором пришествии Христа на землю в образе Судии (Мф. 19:28-30). Он воспринимает Второе пришествие Христа как трагическую, но очистительную вселенскую катастрофу: грозный Судия, карающий за грехи плоти и пороки души, царит в центре алтарной стены Сикстинской капеллы, в окружении сияния, рядом с испуганно сжавшейся Марией. Почти в центр композиции, у ног Христа, Микеланджело поместил и свой автопортрет, наделённый, безусловно, глубоким смысловым подтекстом: он изобразил своё лицо, словно искажённое болью, на лоскуте кожи, заживо снятой со святого Варфоломея. Весь образный строй этой необычной фрески создавался Микеланджело с помощью универсального для него средства - пластики обнажённой натуры. Телесные характеристики становятся для Микеланджело отражениями духовного состояния изображённых персонажей. Естественная для Микеланджело нагота Христа и святых была воспринята как кощунство в эпоху Контрреформации, и по приказанию папы Пия IV ученик Микеланджело (Даниеле да Вольтерра) «прикрыл» отдельные части фигур драпировками (1565 год), которые частично были сняты во время реставрации в 1980-1992 годах.
После смерти Антонио да Сангалло Младшего Микеланджело в 1546 году был назначен главным архитектором собора Святого Петра.Микеланджело отказался от вознаграждения, считая, что создаёт собор для Бога, а не для людей. Он вернулся к центрально-купольной планировке Д. Браманте, укрупнив и обобщив пространственные ячейки, и сделал главной темой огромный купол над средокрестьем, возведённый по образцу купола флорентийского собора Ф. Брунеллески (его сооружение было завершено Дж. делла Портой по модели Микеланджело в 1588-1593 годах). Использование колоссального ордера в оформлении наружных стен собора, сдвоенных колонн в барабане и фонаре, переходящих в сдвоенные тяги членений купола, придаёт сооружению масштабность и величие, соотносимые как с амбициями пап, так и с античными памятниками Вечного города (смотрите иллюстрации к статье Ватикан). В соответствии с требованиями католического богослужения неф собора впоследствии был удлинён (архитектор делла Порта), так что вся постройка приобрела базиликальную форму, а в эпоху барокко был возведён фасад (архитектор К. Мадерна).
В эти же годы Микеланджело завершил оформление Капитолийской площади в Риме (его первые замыслы относятся к 1538 году) и окружающих её палаццо, во многом предвосхитив градостроительные принципы барокко: трапециевидная в плане и открытая в сторону города, с которым она связана лестницей, площадь обладает динамизмом, не свойственным статичным ренессансным площадям. Палаццо Сенаторов, к которому Микеланджело пристроил живописную 2-маршевую лестницу, играет роль своего рода сценического задника для установленной на площади античной статуи императора Марка Аврелия (II век н. э.); памятник находится в центре 3-ступенчатого овала, занимающего всё пространство площади и служащего его своеобразным подиумом; овал заполнен динамичным узором пересекающихся лепестков (полностью этот замысел Микеланджело был воплощён лишь в XX веке; смотрите иллюстрации к статье Италия). В Риме Микеланджело по поручению папы Павла III принимал участие в строительстве Палаццо Фарнезе (1547 год) и спроектировал новые парадные ворота, задуманные папой Пием IV (Порта Пиа, 1561-1564 годы). Архитектурные формы трактуются Микеланджело как скульптурные с той же пластичностью и динамизмом и отличаются изобретательностью, созвучной художественным исканиям маньеризма.
Самыми поздними скульптурными произведениями Микеланджело являются три религиозные скульптурные группы - «Пьета́ со святым Никодимом» («Положение во гроб», около 1550 года), разбитая самим скульптором в 1555 году и собранная затем его учеником Т. Кальканьи (ныне Музей собора, Флоренция), «Палестринская Пьета́» (1550-е годы, Галерея Академии, Флоренция) и неоконченная «Пьета́ Ронданини» (первоначально - «Положение во гроб», начатое в 1552 году), над которой Микеланджело работал до своей смерти (ныне - в Кастелло-Сфорцеско, Милан). Эти глубоко трагедийные произведения лишены того духа античной классики, которым проникнуто раннее творчество мастера. Пафос скорби воплощается в них посредством угловатых и истончившихся форм, утративших свою полнокровную жизненность, но исполненных внутренней экспрессии.
Рисунок занимал важное место в творчестве Микеланджело. Самыми ранними являются перовые зарисовки, сделанные им с произведений Джотто (Лувр) и Мазаччо (Государственное собрание графики, Мюнхен), имеющие линейный характер и проработанные перекрёстной штриховкой. Сохранились как подготовит. наброски к архитектурным и скульптурным проектам (гробницы Юлия II, капеллы Медичи, фасада церкви Сан-Лоренцо, собора Святого Петра и др.), так и детализированные эскизы отдельных фигур к картону «Битва при Кашине» (1504-1505 годы, Музей Тейлера, Харлем; Каса-Буонарроти; Британский музей, Лондон, и др.), росписям потолка Сикстинской капеллы (эскиз Ливийской сивиллы, 1511 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), фреске «Страшный суд» («Голова проклятого», около 1525 года, галерея Уффици), выполненные преимущественно мелом и сангиной. Кроме того, Микеланджело создавал (обычно в качестве подарков) самостоятельные рисунки, по степени законченности напоминающие станковые произведения (портрет Андреа Кваратези, около 1532 года, «Падение Фаэтона», около 1533 года, оба - Британский музей, и др.). Ранние рисунки имеют ярко выраженный скульптурный характер, чётко проработанный объём и выразительный контур. Поздние рисунки Микеланджело (набросок к «Положению во гроб», 1555 год, Эшмолеанский музей, Оксфорд; «Распятие», 1556 год, Британский музей, и др.) наполнены глубоким религиозным чувством, окрашенным скорбью и отражающим душевные переживания художника в последние годы жизни. Они кажутся бесплотными и воздушными, в них Микеланджело отказывается от проработки отдельных фигур и переносит акцент на композиционное целое.
Микеланджело - первый ренессансный скульптор, чей творческий метод базировался на последовательном использовании 3-мерных подготовительных форм: от маленьких боццетто (Каса-Буонарроти; Музей Виктории и Альберта, Лондон, и др.), игравших роль скульптурных набросков и помогавших разработать замысел, до полномасштабных моделей, непосредственно предшествующих его воплощению (их примерами могут служить торс «Речного божества», около 1524-1527 годов, для неосуществлённой статуи в капелле Медичи, Каса-Буонарроти; восковая модель «Молодого раба», 1516 год, Музей Виктории и Альберта).
После смерти Микеланджело тело его было тайно вывезено из Рима и захоронено во флорентийской церкви Санта-Кроче.
Один из величайших творческих гениев Италии, Микеланджело обладал беспримерной даже для своего времени универсальностью художественных дарований. Многие художники XVI и XVII веков в той или иной степени были затронуты его влиянием, которое проявилось в копировании его произведений, прямом цитировании отдельных тем и мотивов, а также в подражании его манере. Биографии художника, написанные боготворившими его А. Кондиви и Дж. Вазари (в «Жизнеописаниях…»), способствовали распространению настоящего культа Микеланджело, который был унаследован последующими эпохами.
Литературное наследие. К поэтическому творчеству Микеланджело обратился около 1503 года и продолжал писать стихи до глубокой старости, создал около 250 стихотворений (при жизни не издавались; первое издание - 1623 год; первое научное издание - 1960 год). В ранних стихах Микеланджело (до 1534 года) доминирует экспериментирование в различных жанрах (сонет, мадригал, канцона, капитоло, стансы,секстины и прочие) и стилях; поэзия зрелого периода (1534-1547 годы) отмечена выработкой индивидуального поэтического языка и акцентом на медитативной лирике; поздние стихи (1547-1560 годы) носят почти исключительно религиозный характер. Некоторая шероховатость и затемнённость ряда стихотворений Микеланджело, перекликающиеся с «незаконченностью» (non finito) его скульптурных шедевров, отразили смятенность и неистовость его личности. Микеланджело почти не интересовался современной ему поэзией (за исключением творчества В. Колонны), но хорошо знал Данте, подражал А. Полициано и Лоренцо Медичи. Влияние Ф. Петрарки особенно ощутимо в поздних стихах Микеланджело; однако, в отличие от большинства поэтов своего времени, Микеланджело не был склонен к поверхностной имитации манеры Петрарки. Известный сонет Микеланджело «И высочайший гений не прибавит…» («Non ha l’ottimo artista alcun concetto…», между 1538 и 1544 годами) отчасти перекликается с характерным для теоретиков маньеризма представлением о «внутреннем рисунке» как прообразе произведения.
Не только собственно биографический, но и несомненный литературный интерес представляет эпистолярий Микеланджело (сохранилось около 500 писем и записок, отправленных в 1496-1563 годах разным корреспондентам: родственникам; политическим деятелям - папе Клименту VII, французскому королю Франциску I, герцогу Козимо Медичи; писателям и художникам - П. Аретино, Дж. Вазари, Б. Челлини). Обилие чисто практических, обыденно-житейских мотивов в эпистолярии Микеланджело сочетается с характерной и для его поэзии концентрированностью мысли, устремлённостью к сути вещей, напряжённо-драматическим переживанием бытия. Неистовый темперамент Микеланджело выражает себя в импульсивности изложения, неприглаженном антиорнаментальном синтаксисе, явном тяготении к простонародному языку. В то же время две наиболее пространные подборки писем Микеланджело - к В. Колонне и к молодому римскому аристократу Томмазо Кавальери (в последних явно прочитывается пылкое любовное чувство) - отмечены более изысканным риторическим решением.
На русском языке письма Микеланджело переводились с 1914 года; среди переводчиков его поэзии - Ф.И. Тютчев, В.С. Соловьёв, В.И. Иванов, А.М. Эфрос, А.Г. Найман, А.Б. Махов, А.А. Вознесенский, Е.М. Солонович. Ряд сонетов Микеланджело был положен на музыку (С.И. Танеев, Н.Я. Мясковский, Б. Бриттен, Д.Д. Шостакович).
Сочинения:
Le lettere. Pubblicate coi Ricordi ed i contratti artistici / Per cura di G. Milanesi. Firenze, 1875;
Переписка Микель-Анджело Буонарроти и жизнь мастера, написанная его учеником А. Кондиви. СПб., 1914;
Il carteggio. Firenze, 1965-1983. Vol. 1-5;
Complete poems and selected letters. Princeton, 1980;
Поэзия. Письма. Суждения современников. М., 1983;
Поэзия. М., 1992;
Lettere. Pisa; Firenze, 1994. Vol. 1-2;
Творец: рисунки и стихотворения / Пер. А. Эфроса. М., 2001;
Rime. Mil., 2006;
Письма. Поэзия. СПб., 2010.
Дополнительная литература:
Mariani V. Poesia di Michelangelo. Roma, 1940;
Redig de Campos D., Biagetti B. Il Giudizio universale di Michelangelo. Roma, 1944. Vol. 1-2;
Tolnay Ch. de. Michelangelo. 2nd ed. Princeton, 1947-1971. Vol. 1-5;
idem. Corpus dei disegni di Michelangelo. Novara, 1975-1980. Vol. 1-4;
Michelangiolo architetto / A cura di P. Portoghesi, B. Zevi. Torino, 1964;
Ротенберг Е.И. Микеланджело. М., 1964;
Clements R.J. The poetry of Michelangelo. N. Y., 1965;
Weinberger M. Michelangelo the sculptor. L.; N. Y., 1967. Vol. 1-2;
Hartt F. Michelangelo: the complete sculpture. N. Y., 1968;
idem. The drawings of Michelangelo. N. Y., 1970;
idem. Michelangelo. N. Y., 2004;
Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. А. Венедиктова, А.Г. Габричевского. М., 1971. Т. 5;
Лазарев В.Н. Микеланджело // Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972;
Girardi E.N. Studi su Michelangelo scrittore. Firenze, 1974;
Binni W. Michelangelo scrittore. Torino, 1975;
Montale E. Michelangelo poeta. Bologna, 1976;
Микеланджело и его время. Сб. ст. М., 1978;
Michelangelo pittore / A cura di P. de Vecchi. Mil., 1984;
Дажина В.Д. Микеланджело. Рисунок в его творчестве. М., 1986; она же. «Страшный суд» Микеланджело. Проблемы интерпретации // Вопросы искусствознания. 1996. № 1;
Ackerman J.S. L’architettura di Michelangelo. Torino, 1988;
Hirst M. Michelangelo and his drawings. New Haven; L., 1988;
Cambon G. La poesia di Michelangelo. Torino, 1991;
Алпатов М.В. Поэзия Микеланджело // Поэзия Микеланджело. М., 1992;
Эфрос А.М. Поэзия Микеланджело // Там же; Michelangelo drawings / Ed. C. H. Smyth. Wash.; L., 1992;; ; .